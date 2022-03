Christen und Muslime: 300 Menschen beten in Penzberg für Frieden

Von: Andreas Baar

Die Teilnehmer hatten sich auf dem Penzberger Stadtplatz zu dem gemeinsamen Friedensgebet versammelt. © Stadt/Iris Futterknecht

Penzberg – Rund 300 Menschen beteten am Sonntagabend (13. März) auf dem Penzberger Stadtplatz gemeinsam für Frieden in der Ukraine und in der Welt.

Dazu aufgerufen hatten die katholische und evangelische Kirchengemeinde zusammen mit der Islamischen Gemeinde. Es wurde ein beeindruckendes Zeichen der Solidarität und für den tiefen Wunsch nach Frieden. Musikalisch umrahmt vom evangelischen Posaunenchor wurde ab 18 Uhr ein sichtbares Zeichen gegen Krieg und Gewalt gesetzt.

Gebet im Zeichen der Ukraine-Fahne am Rathaus: (v.l.) Benjamin Idriz (Imam), Bernhard Holz (katholischer Pfarrer), Gönül Yerli (Vize-Direktorin der Islamischen Gemeinde) und Julian Lademann (evangelischer Pfarrer). © Andreas Baar

Frieden fällt nicht vom Himmel

Die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine seien der Versuch, politische Ziele mit Waffengewalt durchzusetzen, erklärte der katholische Pfarrer Bernhard Holz am Sonntagabend. Der Geistliche sprach von „Groß gegen Klein“, von „Waffen gegen Worte“. Dies bringe den Menschen unsägliches Leid. „Sie werden geradezu gezwungen, aus ihrer Heimat zu fliehen.“ Holz zitierte einen kürzlich von Papst Franziskus veröffentlichten Appell: „In Gottes Namen, hört auf.“ Frieden, mahnte allerdings der Penzberger Pfarrer auch, „fällt nicht bloß vom Himmel“ – es brauche dafür auch das aktive Zutun der Menschen.



In Gottes Namen, hört auf.

„Tränen sind genug gefallen“, sagte sein evangelischer Pfarrerskollege Julian Lademann mit blick auf das vielfältige Leid. Lademann zeigte sich dennoch optimistisch, dass es einen Beistand gibt: „Gott weiß um unsere Tränen, sie bleiben ihm nicht verborgen.“

Friedliches Miteinander betont

„Wir stehen gemeinsam im Zeichen des friedlichen Miteinanders“, betonte Imam Benjamin Idriz. Ein Miteinander, das seit Jahren in der Stadtgesellschaft bewusst offiziell sowie mit vielen Projekten zwischen Christen und Muslimen gepflegt wird. Ein friedliches Miteinander, dass der Imam aber nicht nur auf die Ukraine beschränkt sehen will – auch Palästina, Jemen, Afghanistan und Syrien zählte er auf. „Und überall in der Welt.“



Der evangelische Posaunenchor untermalte das Friedensgebet musikalisch. © Andreas Baar

Idriz richtete die Bitte an Gott um eine Welt, in der „Ungerechtigkeit auf schärfstes bekämpft wird“. Eine Welt, in welcher „der Stift und nicht die Waffe herrscht“. Eine Welt, in der es „Versöhnung statt Krieg“ gibt. Verbunden mit der Bitte um Barmherzigkeit. Idriz wandte sich in eindringlichen Worten an die rund 300 Zuhörer: „Möge Frieden in jeder Ecke der Welt seinen Platz finden.“



Zahllose Handy-Lampen strahlten in den Penzberger Himmel. © Andreas Baar

Zahllose Handys leuchten

Zum Schluss gab es einen langen Moment der Stille auf dem Stadtplatz: Unzählige Mobiltelefone mit eingeschalteter Lampe wurden in den sich langsam verdunkelnden Himmel gereckt. Als Zeichen der Bitte um Frieden, die an diesem Abend von Penzberg ausgeschickt wurde.



Willkommensgruß und Zeichen gegen den Krieg: Installation vom Penzberger Alexander Lachmuth. © Max Müller

Gruß und Zeichen

Nach der Ukraine-Fahne am Rathaus zeigt sich Penzberg in der Stadtmitte weiter solidarisch mit dem kriegsgebeuteltem Land im Osten: Der Penzberger Alexander Lachmuth kam laut Iris Futterknecht von der Rathaus-Kommunikationsabteilung auf die Verwaltung zu – Lachmuth ist verantwortlich für eine Installation auf dem Stadtplatz. „Stand with Ukraine“ steht auf der Holzkonstruktion, die in den ukrainischen Landesfarben gehalten ist. Dazu ein großes, rotes Herz samt einer weißen Friedenstaube und Stadt-Schriftzug. Die Farben wurden laut Rathaus von einem Malergeschäft gestellt. „Das ist ein Willkommensgruß und zugleich ein sichtbares Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine“, so Futterknecht gegenüber der Rundschau.