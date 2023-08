Christkönigskirche Penzberg: Sanierung geht weiter - keine Gottesdienste

Von: Andreas Baar

Christkönigskirche in Penzberg: Das 1951 geweihte katholische Gotteshaus an der Bahnhofstraße ist in die Jahre gekommen. © Andreas Baar

Penzberg - Die Penzberger Christkönigskirche wird über zwei Wochen geschlossen. Die Elektrik wird saniert. Die Gläubigen müssen nach Steigenberg ausweichen.

Die Renovierungsarbeiten an der Penzberger Christkönigskirche gehen weiter. Nach Dach und Orgel geht es nun an die Sanierung der in Jahre gekommenen Elektrik in der Kirche. Die Arbeiten haben Auswirkungen auf die Öffnungszeiten: Die Kirche ist von kommendem Mittwoch, 16. August, bis einschließlich Samstag, 2. September, für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Gottesdienste finden in dieser Zeit in der Kirche Unser lieben Frau von Wladimir in Steigenberg statt. Dies gibt Kirchenpflegerin Margareta Drexel bekannt.

Das Gerüst steht schon: Das 1995 eröffnete Pfarrzentrum Christkönig wird ebenfalls saniert. Am Barbara-Haus beginnen die Arbeiten an der Fassade. © Andreas Baar

Barbarahaus: Fassade wird saniert

Parallel zur Kirchenrenovierung läuft nun auch die Fassadensanierung am Barbara-Haus an. Denn auch Teile des 1995 eröffneten Pfarrzentrum Christkönig müssen hergerichtet werden. Das Haus ist bereits eingerüstet. In den nächsten Tagen wird laut Drexel mit der Reinigung der Fassade und den Malerarbeiten begonnen.