Corona: 372 neue Fälle in Weilheim-Schongau, keine weiteren Todesfälle

Von: Andreas Baar, Max Müller

Update zum Coronavirus im Landkreis

Corona-Update für Penzberg und Umgebung: Aktuelle Infos zur Krankenhaus-Ampel und den Inzidenzwerten in Weilheim-Schongau und Bad Tölz-Wolfratshausen.

372 neue Fälle in Weilheim-Schongau

Inzidenzwert von 1707,1 in Weilheim-Schongau (RKI)

Inzidenzwert von 1460,9 in Bad Tölz-Wolfratshausen (RKI)

17 von 23 Intensivbetten in Weilheim-Schongau belegt

25 von 26 Intensivbetten in Bad Tölz-Wolfratshausen belegt

Bayernweit 436 belegte Intensivbetten

Bayernweit 977 hospitalisierte Covid-Fälle in den letzten sieben Tagen

+++ Update Mittwoch, 16. März +++

Binnen 24 Stunden wurden dem Gesundheitsamt Weilheim 372 neue Corona-Fälle im Landkreis Weilheim-Schongau gemeldet. Es gab keine weiteren Todesfälle. Somit sind seit Beginn der Pandemie im Landkreis 170 Personen verstorben.

Betroffene Orte: Die neuen Corona-Fälle wohnen laut Landratsamt in Altenstadt (1), Antdorf (6), Bernbeuren (4), Bernried (8), Böbing (6), Burggen (8), Eberfing (2), Eglfing (5), Habach (6), Hohenfurch (4), Hohenpeißenberg (11), Huglfing (12), Iffeldorf (2), Ingenried (3), Obersöchering (3), Pähl (9), Peißenberg (32), Peiting (28), Penzberg (57), Polling (9), Prem (9), Raisting (3), Rottenbuch (5), Schongau (26), Schwabbruck (3), Schwabsoien (3), Seeshaupt (5), Sindelsdorf (5), Steingaden (7), Weilheim (71), Wessobrunn (5), Wielenbach (10) und Wildsteig (4).

Insgesamt sind im Landkreis Weilheim-Schongau bisher 33.314 Personen mit einem positiven Test auf Covid-19 gemeldet worden. Davon sind 28.840 Fälle wieder genesen, teilt die Kreisbehörde mit. Aktuell befinden sich 4304 positiv getestete Personen und 1949 weitere Kontaktpersonen in Quarantäne.

Aktuelles vom Impfen

Die Impfzahlen werden laut Landratsamt künftig nur noch montags gemeldet.

Inzidenzwerte:

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Weilheim-Schongau lag heute, 3.27 Uhr, bei einem Wert von 1707,1 (Vortag: 1814,4). Der Wert im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen beträgt 1460,9 (Vortag: 1738,5). Die 7-Tage-Inzidenz-Zahlen pro 100.000 Einwohner finden sich im RKI-Dashboard.

Intensivbetten:

In Weilheim-Schongau sind derzeit 17 von 23 Intensivbetten (Stand: 16. März, 7.15 Uhr) belegt. Ein Corona-Patient befindet sich in intensivmedizinischer Behandlung.

In Bad Tölz-Wolfratshausen sind derzeit 25 von 26 Intensivbetten (Stand: 16. März, 7.15 Uhr) belegt. Vier Corona-Patienten befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung.

Beim LGL werden auch die bayernweit hospitalisierten Covid-Fälle der letzten sieben Tage (977, Vortag: 899; Stand: 15. März) und die durch Covid-Fälle belegten Intensivbetten (436, Vortag: 419; Stand: 15. März) angegeben. Die bayernweite Belegung der Intensivbetten sowie die Gesamtzahl der belegten Intensivbetten finden Sie im DIVI-Intensivregister. Mehr zum Thema Corona finden Interessierte auf der Webseite des LGL.

Corona-Regeln:

+++ Update Dienstag, 15. März +++

Binnen 24 Stunden wurden dem Gesundheitsamt Weilheim 449 neue Corona-Fälle im Landkreis Weilheim-Schongau gemeldet. Es gab keine weiteren Todesfälle. Somit sind seit Beginn der Pandemie im Landkreis 170 Personen verstorben.

Betroffene Orte: Die neuen Corona-Fälle wohnen laut Landratsamt in Altenstadt (7), Antorf (4), Bernbeuren (6), Bernried (3), Böbing (3), Burggen (3), Eberfing (2), Eglfing (7), Habach (6), Hohenfurch (12), Hohenpeißenberg (12), Huglfing (6), Iffeldorf (9), Ingenried (6), Oberhausen (7), Obersöchering (7), Pähl (6), Peißenberg (39), Peiting (47), Penzberg (78), Polling (17), Prem (10), Raisting (7), Rottenbuch (6), Schongau (33), Schwabbruck (7), Schwabsoien (6), Seeshaupt (9), Sindelsdorf (5), Steingaden (4), Weilheim (57), Wessobrunn (5) Wielenbach (8) und Wildsteig (5).

Insgesamt sind im Landkreis Weilheim-Schongau bisher 32.942 Personen mit einem positiven Test auf Covid-19 gemeldet worden. Davon sind 28.264 Fälle wieder genesen, teilt die Kreisbehörde mit. Aktuell befinden sich 4508 positiv getestete Personen und 1927 weitere Kontaktpersonen in Quarantäne.

Aktuelles vom Impfen

Das Landratsamt meldet (Stand 15. März) 46.085 Erstimpfungen (neu: -) und 45.475 Zweitimpfungen (neu: -) im Impfzentrum Peißenberg. Im Impfzentrum wurden zudem 26.889 (neu: -) Auffrischungsimpfungen vorgenommen. Das Impfzentrum Peißenberg hat montags und sonntags geschlossen.

In den Arztpraxen (Stand 14. März) gab es 43.288 Erstimpfungen (neu: -) und 47.846 Zweitimpfungen (neu: -). Die Kreisbehörde vermeldet zudem 43.693 Auffrischungsimpfungen (neu: -) bei Arztpraxen im Landkreis. Laut Landratsamts-Pressestelle laufen die Betriebsimpfungen (z.B. Roche) nicht mit in die Statistik ein.

Die Impfzahlen werden laut Landratsamt künftig nur noch montags aktualisiert.

Inzidenzwerte:

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Weilheim-Schongau lag heute, 3.27 Uhr, bei einem Wert von 1814,4 (Vortag: 1901,1). Der Wert im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen beträgt 1738,5 (Vortag: 1911,7). Die 7-Tage-Inzidenz-Zahlen pro 100.000 Einwohner finden sich im RKI-Dashboard.

Intensivbetten:

In Weilheim-Schongau sind derzeit 17 von 23 Intensivbetten (Stand: 15. März, 7.15 Uhr) belegt. Ein Corona-Patient befindet sich in intensivmedizinischer Behandlung.

In Bad Tölz-Wolfratshausen sind derzeit 24 von 26 Intensivbetten (Stand: 15. März, 7.15 Uhr) belegt. Fünf Corona-Patienten befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung.

Beim LGL werden auch die bayernweit hospitalisierten Covid-Fälle der letzten sieben Tage (899, Vortag: 922; Stand: 14. März) und die durch Covid-Fälle belegten Intensivbetten (419, Vortag: 391; Stand: 14. März) angegeben. Die bayernweite Belegung der Intensivbetten sowie die Gesamtzahl der belegten Intensivbetten finden Sie im DIVI-Intensivregister. Mehr zum Thema Corona finden Interessierte auf der Webseite des LGL.

Corona-Regeln:

+++ Update Montag, 14. März +++

Über das Wochenende wurden dem Gesundheitsamt Weilheim 435 neue Corona-Fälle im Landkreis Weilheim-Schongau gemeldet. Es gab fünf weitere Todesfälle. Somit sind seit Beginn der Pandemie im Landkreis 170 Personen verstorben.

Betroffene Orte: Die neuen Corona-Fälle wohnen laut Landratsamt in Bernbeuren (13), Bernried (5), Böbing (6), Burggen (4), Eberfing (3), Eglfing (3), Habach (7), Hohenfurch (3), Hohenpeißenberg (12), Huglfing (11), Iffeldorf (13), Ingenried (7), Oberhausen (4), Obersöchering (8), Pähl (6), Peißenberg (35), Peiting (32), Penzberg (54), Polling (10), Prem (5), Raisting (2), Rottenbuch (6), Schongau (34), Schwabbruck (7), Schwabsoien (4), Seeshaupt (22), Sindelsdorf (3), Steingaden (15), Weilheim (63), Wessobrunn (4) Wielenbach (10) und Wildsteig (9).

Insgesamt sind im Landkreis Weilheim-Schongau bisher 32.493 Personen mit einem positiven Test auf Covid-19 gemeldet worden. Davon sind 28.049 Fälle wieder genesen, teilt die Kreisbehörde mit. Aktuell befinden sich 4274 positiv getestete Personen und 1928 weitere Kontaktpersonen in Quarantäne.

Aktuelles vom Impfen

Das Landratsamt meldet (Stand 14. März) 46.085 Erstimpfungen (neu: 4) und 45.475 Zweitimpfungen (neu: 10) im Impfzentrum Peißenberg. Im Impfzentrum wurden zudem 26.889 (neu: 57) Auffrischungsimpfungen vorgenommen. Das Impfzentrum Peißenberg hat montags und sonntags geschlossen.

In den Arztpraxen (Stand 13. März) gab es 43.288 Erstimpfungen (neu: 11) und 47.846 Zweitimpfungen (neu: 34). Die Kreisbehörde vermeldet zudem 43.693 Auffrischungsimpfungen (neu: 87) bei Arztpraxen im Landkreis. Laut Landratsamts-Pressestelle laufen die Betriebsimpfungen (z.B. Roche) nicht mit in die Statistik ein.

Inzidenzwerte:

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Weilheim-Schongau lag heute, 3.33 Uhr, bei einem Wert von 1901,1 (Vortag: 1878,3). Der Wert im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen beträgt 1911,7 (Vortag: 1902,3). Die 7-Tage-Inzidenz-Zahlen pro 100.000 Einwohner finden sich im RKI-Dashboard.

Intensivbetten:

In Weilheim-Schongau sind derzeit 19 von 23 Intensivbetten (Stand: 14. März, 9.15 Uhr) belegt. Ein Corona-Patient befindet sich in intensivmedizinischer Behandlung.

In Bad Tölz-Wolfratshausen sind derzeit 25 von 26 Intensivbetten (Stand: 14. März, 9.15 Uhr) belegt. Vier Corona-Patienten befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung.

Beim LGL werden auch die bayernweit hospitalisierten Covid-Fälle der letzten sieben Tage (922, Vortag: 946; Stand: 13. März) und die durch Covid-Fälle belegten Intensivbetten (391, Vortag: 379; Stand: 13. März) angegeben. Die bayernweite Belegung der Intensivbetten sowie die Gesamtzahl der belegten Intensivbetten finden Sie im DIVI-Intensivregister. Mehr zum Thema Corona finden Interessierte auf der Webseite des LGL.

Corona-Regeln:

+++ Update Sonntag, 13. März +++

Inzidenzwerte:

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Weilheim-Schongau lag heute, 3.33 Uhr, bei einem Wert von 1878,3 (Vortag: 1888,6). Der Wert im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen beträgt 1902,3 (Vortag: 1726,8). Die 7-Tage-Inzidenz-Zahlen pro 100.000 Einwohner finden sich im RKI-Dashboard.

Intensivbetten:

In Weilheim-Schongau sind derzeit 20 von 23 Intensivbetten (Stand: 13. März, 9.15 Uhr) belegt. Ein Corona-Patient befindet sich in intensivmedizinischer Behandlung.

In Bad Tölz-Wolfratshausen sind derzeit 24 von 26 Intensivbetten (Stand: 13. März, 9.15 Uhr) belegt. Vier Corona-Patienten befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung.

Beim LGL werden auch die bayernweit hospitalisierten Covid-Fälle der letzten sieben Tage (946, Vortag: 900; Stand: 12. März) und die durch Covid-Fälle belegten Intensivbetten (379, Vortag: 371; Stand: 12. März) angegeben. Die bayernweite Belegung der Intensivbetten sowie die Gesamtzahl der belegten Intensivbetten finden Sie im DIVI-Intensivregister. Mehr zum Thema Corona finden Interessierte auf der Webseite des LGL.

Corona-Regeln:

+++ Update Samstag, 12. März +++

Inzidenzwerte:

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Weilheim-Schongau lag heute, 3.33 Uhr, bei einem Wert von 1888,6 (Vortag: 1849,6). Der Wert im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen beträgt 1726,8 (Vortag: 1748,7). Die 7-Tage-Inzidenz-Zahlen pro 100.000 Einwohner finden sich im RKI-Dashboard.

Intensivbetten:

In Weilheim-Schongau sind derzeit 18 von 23 Intensivbetten (Stand: 12. März, 9.15 Uhr) belegt. Ein Corona-Patient befindet sich in intensivmedizinischer Behandlung.

In Bad Tölz-Wolfratshausen sind derzeit 23 von 26 Intensivbetten (Stand: 12. März, 9.15 Uhr) belegt. Fünf Corona-Patienten befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung.

Beim LGL werden auch die bayernweit hospitalisierten Covid-Fälle der letzten sieben Tage (900, Vortag: 836; Stand: 11. März) und die durch Covid-Fälle belegten Intensivbetten (371, Vortag: 397; Stand: 11. März) angegeben. Die bayernweite Belegung der Intensivbetten sowie die Gesamtzahl der belegten Intensivbetten finden Sie im DIVI-Intensivregister. Mehr zum Thema Corona finden Interessierte auf der Webseite des LGL.

Corona-Regeln:

+++ Update Freitag, 11. März +++

Binnen 24 Stunden wurden dem Gesundheitsamt Weilheim 448 neue Corona-Fälle im Landkreis Weilheim-Schongau gemeldet. Es gab keine weiteren Todesfälle. Somit sind seit Beginn der Pandemie im Landkreis 165 Personen verstorben.

Betroffene Orte: Die neuen Corona-Fälle wohnen laut Landratsamt in Altenstadt (6), Antdorf (10), Bernbeuren (4), Bernried (9), Böbing (2), Burggen (1), Eberfing (5), Eglfing (3), Habach (4), Hohenfurch (7), Hohenpeißenberg (12), Huglfing (12), Iffeldorf (11), Ingenried (8), Oberhausen (7), Obersöchering (6), Pähl (8), Peißenberg (36), Peiting (37), Penzberg (71), Polling (17), Prem (8), Raisting (8), Rottenbuch (1), Schongau (38), Schwabbruck (5), Schwabsoien (4), Seeshaupt (10), Sindelsdorf (6), Steingaden (2), Weilheim (72), Wessobrunn (12) und Wielenbach (6).

Insgesamt sind im Landkreis Weilheim-Schongau bisher 32.058 Personen mit einem positiven Test auf Covid-19 gemeldet worden. Davon sind 27.661 Fälle wieder genesen, teilt die Kreisbehörde mit. Aktuell befinden sich 4232 positiv getestete Personen und 1922 weitere Kontaktpersonen in Quarantäne.

Aktuelles vom Impfen

Das Landratsamt meldet (Stand 11. März) 46.081 Erstimpfungen (neu: 10) und 45.465 Zweitimpfungen (neu: 6) im Impfzentrum Peißenberg. Im Impfzentrum wurden zudem 26.832 (neu: 58) Auffrischungsimpfungen vorgenommen. Das Impfzentrum Peißenberg hat montags und sonntags geschlossen.

In den Arztpraxen (Stand 10. März) gab es 43.277 Erstimpfungen (neu: 12) und 47.812 Zweitimpfungen (neu: 19). Die Kreisbehörde vermeldet zudem 43.606 Auffrischungsimpfungen (neu: 226) bei Arztpraxen im Landkreis. Laut Landratsamts-Pressestelle laufen die Betriebsimpfungen (z.B. Roche) nicht mit in die Statistik ein.

Inzidenzwerte:

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Weilheim-Schongau lag heute, 3.33 Uhr, bei einem Wert von 1849,6 (Vortag: 1891,5). Der Wert im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen beträgt 1748,7 (Vortag: 1677,7). Die 7-Tage-Inzidenz-Zahlen pro 100.000 Einwohner finden sich im RKI-Dashboard.

Intensivbetten:

In Weilheim-Schongau sind derzeit 20 von 23 Intensivbetten (Stand: 11. März, 9.15 Uhr) belegt. Ein Corona-Patient befindet sich in intensivmedizinischer Behandlung.

In Bad Tölz-Wolfratshausen sind derzeit 25 von 26 Intensivbetten (Stand: 11. März, 9.15 Uhr) belegt. Fünf Corona-Patienten befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung.

Beim LGL werden auch die bayernweit hospitalisierten Covid-Fälle der letzten sieben Tage (836, Vortag: 836; Stand: 10. März) und die durch Covid-Fälle belegten Intensivbetten (397, Vortag: 397; Stand: 10. März) angegeben. Die bayernweite Belegung der Intensivbetten sowie die Gesamtzahl der belegten Intensivbetten finden Sie im DIVI-Intensivregister. Mehr zum Thema Corona finden Interessierte auf der Webseite des LGL.

Corona-Regeln:

+++ Update Donnerstag, 10. März +++

Binnen 24 Stunden wurden dem Gesundheitsamt Weilheim 676 neue Corona-Fälle im Landkreis Weilheim-Schongau gemeldet. Es gab keine weiteren Todesfälle. Somit sind seit Beginn der Pandemie im Landkreis 165 Personen verstorben.

Betroffene Orte: Die neuen Corona-Fälle wohnen laut Landratsamt in Altenstadt (11), Antdorf (5), Bernbeuren (4), Bernried (5), Böbing (11), Burggen (7), Eberfing (5), Eglfing (10), Habach (6), Hohenfurch (10), Hohenpeißenberg (27), Huglfing (17), Iffeldorf (6), Ingenried (5), Oberhausen (6), Obersöchering (23), Pähl (8), Peißen-berg (49), Peiting (56), Penzberg (117), Polling (24), Prem (9), Raisting (5), Rottenbuch (9), Schongau (63), Schwabbruck (5), Schwabsoien (5), Seeshaupt (21), Sindelsdorf (11), Steingaden (16), Weilheim (86), Wessobrunn (4), Wielenbach (21) und Wildsteig (9).

Insgesamt sind im Landkreis Weilheim-Schongau bisher 31.610 Personen mit einem positiven Test auf Covid-19 gemeldet worden. Davon sind 27.433 Fälle wieder genesen, teilt die Kreisbehörde mit. Aktuell befinden sich 4012 positiv getestete Personen und 1910 weitere Kontaktpersonen in Quarantäne.

Aktuelles vom Impfen

Das Landratsamt meldet (Stand 10. März) 46.071 Erstimpfungen (neu: 7) und 45.459 Zweitimpfungen (neu: -) im Impfzentrum Peißenberg. Im Impfzentrum wurden zudem 26.774 (neu: 6) Auffrischungsimpfungen vorgenommen. Das Impfzentrum Peißenberg hat montags und sonntags geschlossen.

In den Arztpraxen (Stand 9. März) gab es 43.265 Erstimpfungen (neu: 5) und 47.793 Zweitimpfungen (neu: 13). Die Kreisbehörde vermeldet zudem 43.380 Auffrischungsimpfungen (neu: 82) bei Arztpraxen im Landkreis. Laut Landratsamts-Pressestelle laufen die Betriebsimpfungen (z.B. Roche) nicht mit in die Statistik ein

Inzidenzwerte:

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Weilheim-Schongau lag heute, 3.33 Uhr, bei einem Wert von 1891,5 (Vortag: 1774,0). Der Wert im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen beträgt 1677,7 (Vortag: 1649,6). Die 7-Tage-Inzidenz-Zahlen pro 100.000 Einwohner finden sich im RKI-Dashboard.

Intensivbetten:

In Weilheim-Schongau sind derzeit 19 von 23 Intensivbetten (Stand: 10. März, 9.15 Uhr) belegt. Zwei Corona-Patienten befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung.

In Bad Tölz-Wolfratshausen sind derzeit 23 von 26 Intensivbetten (Stand: 10. März, 9.15 Uhr) belegt. Fünf Corona-Patienten befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung.

Beim LGL werden auch die bayernweit hospitalisierten Covid-Fälle der letzten sieben Tage (836, Vortag: 776; Stand: 9. März) und die durch Covid-Fälle belegten Intensivbetten (397, Vortag: 402; Stand: 9. März) angegeben. Die bayernweite Belegung der Intensivbetten sowie die Gesamtzahl der belegten Intensivbetten finden Sie im DIVI-Intensivregister. Mehr zum Thema Corona finden Interessierte auf der Webseite des LGL.

Corona-Regeln:

+++ Update Mittwoch, 9. März +++

Binnen 24 Stunden wurden dem Gesundheitsamt Weilheim 512 neue Corona-Fälle im Landkreis Weilheim-Schongau gemeldet. Es gab keine weiteren Todesfälle. Somit sind seit Beginn der Pandemie im Landkreis 165 Personen verstorben.

Betroffene Orte: Die neuen Corona-Fälle wohnen laut Landratsamt in Altenstadt (14), Antdorf (3), Bernbeuren (8), Bernried (11), Böbing (11), Burggen (11), Eberfing (4), Eglfing (4), Habach (1), Hohenfurch (7), Hohenpeißenberg (10), Huglfing (15), Iffeldorf (6), Ingenried (5), Oberhausen (10), Obersöchering (8), Pähl (15), Peißen-berg (42), Peiting (42), Penzberg (43), Polling (20), Prem (11), Raisting (7), Rottenbuch (3), Schongau (44), Schwabbruck (8), Schwabsoien (8), Seeshaupt (6), Sindelsdorf (6), Steingaden (8), Weilheim (101), Wessobrunn (1), Wielenbach (12) und Wildsteig (7).

Insgesamt sind im Landkreis Weilheim-Schongau bisher 30.934 Personen mit einem positiven Test auf Covid-19 gemeldet worden. Davon sind 27.042 Fälle wieder genesen, teilt die Kreisbehörde mit. Aktuell befinden sich 3727 positiv getestete Personen und 1899 weitere Kontaktpersonen in Quarantäne.

Aktuelles vom Impfen

Das Landratsamt meldet (Stand 9. März) 46.064 Erstimpfungen (neu: 14) und 45.459 Zweitimpfungen (neu: 20) im Impfzentrum Peißenberg. Im Impfzentrum wurden zudem 26.768 (neu: 71) Auffrischungsimpfungen vorgenommen. Das Impfzentrum Peißenberg hat montags und sonntags geschlossen.

In den Arztpraxen (Stand 8. März) gab es 43.260 Erstimpfungen (neu: 7) und 47.780 Zweitimpfungen (neu: 18). Die Kreisbehörde vermeldet zudem 43.798 Auffrischungsimpfungen (neu: 91) bei Arztpraxen im Landkreis. Laut Landratsamts-Pressestelle laufen die Betriebsimpfungen (z.B. Roche) nicht mit in die Statistik ein

Inzidenzwerte:

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Weilheim-Schongau lag heute, 3.33 Uhr, bei einem Wert von 1774,0 (Vortag: 1583,0). Der Wert im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen beträgt 1649,6 (Vortag: 1478,0). Die 7-Tage-Inzidenz-Zahlen pro 100.000 Einwohner finden sich im RKI-Dashboard.

Intensivbetten:

In Weilheim-Schongau sind derzeit 16 von 23 Intensivbetten (Stand: 9. März, 9.15 Uhr) belegt. Kein Corona-Patient befindet sich in intensivmedizinischer Behandlung.

In Bad Tölz-Wolfratshausen sind derzeit 21 von 26 Intensivbetten (Stand: 9. März, 9.15 Uhr) belegt. 4 Corona-Patienten befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung.

Beim LGL werden auch die bayernweit hospitalisierten Covid-Fälle der letzten sieben Tage (776, Vortag: 797; Stand: 8. März) und die durch Covid-Fälle belegten Intensivbetten (402, Vortag: 385; Stand: 8. März) angegeben. Die bayernweite Belegung der Intensivbetten sowie die Gesamtzahl der belegten Intensivbetten finden Sie im DIVI-Intensivregister. Mehr zum Thema Corona finden Interessierte auf der Webseite des LGL.

Corona-Regeln:

+++ Update Dienstag, 8. März +++

Binnen 24 Stunden wurden dem Gesundheitsamt Weilheim 556 neue Corona-Fälle im Landkreis Weilheim-Schongau gemeldet. Es gab keine weiteren Todesfälle. Somit sind seit Beginn der Pandemie im Landkreis 165 Personen verstorben.

Betroffene Orte: Die neuen Corona-Fälle wohnen laut Landratsamt in Altenstadt (6), Antdorf (10), Bernbeuren (8), Bernried (7),

Böbing (7), Burggen (4), Eberfing (7), Eglfing (8), Habach (4), Hohenfurch (10), Hohenpeißenberg (20), Huglfing (15), Iffeldorf (5), Ingenried (6), Oberhausen (8), Obersöchering (14), Pähl (11), Peißenberg (56), Peiting (55), Penzberg (54), Polling (9), Prem (6), Raisting (9), Rottenbuch (6), Schongau (47), Schwabbruck (3), Schwabsoien (6), Seeshaupt (7), Sindelsdorf (8), Steingaden (16), Weilheim (95), Wessobrunn (6), Wielenbach (12) und Wildsteig (12).

Insgesamt sind im Landkreis Weilheim-Schongau bisher 30.422 Personen mit einem positiven Test auf Covid-19 gemeldet worden. Davon sind 26.431 Fälle wieder genesen, teilt die Kreisbehörde mit. Aktuell befinden sich 3826 positiv getestete Personen und 1881 weitere Kontaktpersonen in Quarantäne.

Aktuelles vom Impfen

Das Landratsamt meldet (Stand 8. März) 46.050 Erstimpfungen (neu: -) und 45.439 Zweitimpfungen (neu: -) im Impfzentrum Peißenberg. Im Impfzentrum wurden zudem 26.697 (neu: -) Auffrischungsimpfungen vorgenommen. Das Impfzentrum Peißenberg hat montags und sonntags geschlossen.

In den Arztpraxen (Stand 7. März) gab es 43.253 Erstimpfungen (neu: 0) und 47.762 Zweitimpfungen (neu: 5). Die Kreisbehörde vermeldet zudem 43.207 Auffrischungsimpfungen (neu: 27) bei Arztpraxen im Landkreis. Laut Landratsamts-Pressestelle laufen die Betriebsimpfungen (z.B. Roche) nicht mit in die Statistik ein.

Inzidenzwerte:

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Weilheim-Schongau lag heute, 3.33 Uhr, bei einem Wert von 1583,0 (Vortag: 1390,5). Der Wert im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen beträgt 1478,0 (Vortag: 1613,7). Die 7-Tage-Inzidenz-Zahlen pro 100.000 Einwohner finden sich im RKI-Dashboard.

Intensivbetten:

In Weilheim-Schongau sind derzeit 17 von 23 Intensivbetten (Stand: 8. März, 9.15 Uhr) belegt. 2 Corona-Patienten befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung und müssen invasiv beatmet werden.

In Bad Tölz-Wolfratshausen sind derzeit 24 von 26 Intensivbetten (Stand: 8. März, 9.15 Uhr) belegt. 5 Corona-Patienten befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung.

Beim LGL werden auch die bayernweit hospitalisierten Covid-Fälle der letzten sieben Tage (797, Vortag: 808; Stand: 7. März) und die durch Covid-Fälle belegten Intensivbetten (385, Vortag: 371; Stand: 7. März) angegeben. Die bayernweite Belegung der Intensivbetten sowie die Gesamtzahl der belegten Intensivbetten finden Sie im DIVI-Intensivregister. Mehr zum Thema Corona finden Interessierte auf der Webseite des LGL.

Corona-Regeln:

+++ Update Montag, 7. März +++

Von Freitag (4 März) 12 Uhr bis Montag (7. März) um 12 Uhr wurden dem Gesundheitsamt Weilheim 364 neue Corona-Fälle im Landkreis Weilheim-Schongau gemeldet. Es gab einen weiteren Todesfall. Somit sind seit Beginn der Pandemie im Landkreis 165 Personen verstorben.

Betroffene Orte: Die neuen Corona-Fälle wohnen laut Landratsamt in Altenstadt (7), Antdorf (9), Bernbeuren (6), Bernried (2), Böbing (1), Eberfing (7), Eglfing (3), Habach (3), Hohenfurch (4), Hohenpeißenberg (11), Huglfing (8), Iffeldorf (5), Ingenried (6), Oberhausen (1), Obersöchering (13), Pähl (5), Peißenberg (31), Peiting (33), Penzberg (51), Polling (10), Prem (1), Raisting (3), Rottenbuch (6), Schongau (17), Schwabbruck (4), Schwabsoien (3), Seeshaupt (8), Sindelsdorf (13), Steingaden (14), Weilheim (61), Wessobrunn (1), Wielenbach (10) und Wildsteig (7).

Insgesamt sind im Landkreis Weilheim-Schongau bisher 29.866 Personen mit einem positiven Test auf Covid-19 gemeldet worden. Davon sind 25.931 Fälle wieder genesen, teilt die Kreisbehörde mit. Aktuell befinden sich 3770 positiv getestete Personen und 1856 weitere Kontaktpersonen in Quarantäne.

Aktuelles vom Impfen

Das Landratsamt meldet (Stand 7. März) 46.050 Erstimpfungen (neu: 12) und 45.439 Zweitimpfungen (neu: 12) im Impfzentrum Peißenberg. Im Impfzentrum wurden zudem 26.697 (neu: 63) Auffrischungsimpfungen vorgenommen. Das Impfzentrum Peißenberg hat montags und sonntags geschlossen.

In den Arztpraxen (Stand 6. März) gab es 43.253 Erstimpfungen (neu: 4) und 47.757 Zweitimpfungen (neu: 30). Die Kreisbehörde vermeldet zudem 43.180 Auffrischungsimpfungen (neu: 53) bei Arztpraxen im Landkreis. Laut Landratsamts-Pressestelle laufen die Betriebsimpfungen (z.B. Roche) nicht mit in die Statistik ein.

Novavax in Bad Tölz-Wolfratshausen

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen steht ab sofort der Impfstoff des Herstellers Novavax in den Impfzentren in Bad Tölz und Wolfratshausen zur Verfügung. Dies gibt das Tölzer Landratsamt bekannt. Zunächst ist Novavax ausschließlich für Personen, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen und erstgeimpft werden möchten, vorgesehen. Ab Montag (7. März) können sich diese Personen zu folgenden Zeiten mit und ohne Termin in den Impfzentren in Bad Tölz und Wolfratshausen mit dem proteinbasierten Impfstoff impfen lassen: Montag und Freitag jeweils von 12 bis 17.30 Uhr sowie Mittwoch von 14 bis 19.30 Uhr. Wer Interesse an einer Novavax-Impfung hat und nicht unter die einrichtungsbezogene Impfpflicht fällt, kann sich telefonisch unter 08171/3863610 für einen Termin vormerken lassen.

Todesfall in Bad Tölz-Wolfratshausen

Das Tölzer Landratsamt meldet aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Details werden nicht bekanntgegeben, die verstorbene Person gehöre „der Altersgruppe 75+ an“, heißt es. Die Gesamtzahl derer, die mit oder an Corona verstorben sind, steigt damit in Bad Tölz-Wolfratshausen auf 168 Menschen.

Inzidenzwerte:

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Weilheim-Schongau lag heute, 3.33 Uhr, bei einem Wert von 1390,5 (Vortag: 1386,1). Der Wert im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen beträgt 1613,7 (Vortag: 1446,0). Die 7-Tage-Inzidenz-Zahlen pro 100.000 Einwohner finden sich im RKI-Dashboard.

Intensivbetten:

In Weilheim-Schongau sind derzeit 15 von 23 Intensivbetten (Stand: 7. März, 9.15 Uhr) belegt. 2 Corona-Patienten befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung und müssen invasiv beatmet werden.

In Bad Tölz-Wolfratshausen sind derzeit 23 von 26 Intensivbetten (Stand: 7. März, 9.15 Uhr) belegt. 5 Corona-Patienten befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung.

Beim LGL werden auch die bayernweit hospitalisierten Covid-Fälle der letzten sieben Tage (808, Vortag: 844; Stand: 6. März) und die durch Covid-Fälle belegten Intensivbetten (371, Vortag: 371; Stand: 6. März) angegeben. Die bayernweite Belegung der Intensivbetten sowie die Gesamtzahl der belegten Intensivbetten finden Sie im DIVI-Intensivregister. Mehr zum Thema Corona finden Interessierte auf der Webseite des LGL.

Corona-Regeln:

+++ Update Sonntag, 6. März +++

Inzidenzwerte:

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Weilheim-Schongau lag heute, 3.33 Uhr, bei einem Wert von 1386,1 (Vortag: 1408,9). Der Wert im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen beträgt 1446,0 (Vortag: 1387,5). Die 7-Tage-Inzidenz-Zahlen pro 100.000 Einwohner finden sich im RKI-Dashboard.

Intensivbetten:

In Weilheim-Schongau sind derzeit 15 von 23 Intensivbetten (Stand: 6. März, 7.15 Uhr) belegt. 2 Corona-Patienten befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung.

In Bad Tölz-Wolfratshausen sind derzeit 22 von 26 Intensivbetten (Stand: 6. März, 7.15 Uhr) belegt. 3 Corona-Patienten befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung.

Beim LGL werden auch die bayernweit hospitalisierten Covid-Fälle der letzten sieben Tage (844, Vortag: 765; Stand: 5. März) und die durch Covid-Fälle belegten Intensivbetten (371, Vortag: 370; Stand: 5. März) angegeben. Die bayernweite Belegung der Intensivbetten sowie die Gesamtzahl der belegten Intensivbetten finden Sie im DIVI-Intensivregister. Mehr zum Thema Corona finden Interessierte auf der Webseite des LGL.

+++ Update Samstag, 5. März +++

Inzidenzwerte:

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Weilheim-Schongau lag heute, 3.33 Uhr, bei einem Wert von 1408,9 (Vortag: 1334,7). Der Wert im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen beträgt 1387,5 (Vortag: 1549,0). Die 7-Tage-Inzidenz-Zahlen pro 100.000 Einwohner finden sich im RKI-Dashboard.

Intensivbetten:

In Weilheim-Schongau sind derzeit 15 von 23 Intensivbetten (Stand: 5. März, 7.15 Uhr) belegt. 2 Corona-Patienten befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung.

In Bad Tölz-Wolfratshausen sind derzeit 22 von 26 Intensivbetten (Stand: 5. März, 7.15 Uhr) belegt. 3 Corona-Patienten befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung.

Beim LGL werden auch die bayernweit hospitalisierten Covid-Fälle der letzten sieben Tage (765, Vortag: 724; Stand: 4. März) und die durch Covid-Fälle belegten Intensivbetten (370, Vortag: 371; Stand: 4. März) angegeben. Die bayernweite Belegung der Intensivbetten sowie die Gesamtzahl der belegten Intensivbetten finden Sie im DIVI-Intensivregister. Mehr zum Thema Corona finden Interessierte auf der Webseite des LGL.

+++ Update Freitag, 4. März +++

Binnen 24 Stunden wurden dem Gesundheitsamt Weilheim 530 neue Corona-Fälle im Landkreis Weilheim-Schongau gemeldet. Es gab keine weiteren Todesfälle. Somit sind seit Beginn der Pandemie im Landkreis 164 Personen verstorben.

Betroffene Orte: Die neuen Corona-Fälle wohnen laut Landratsamt in Altenstadt (4), Antdorf (5), Bernbeuren (4), Bernried (7), Böbing (7), Burggen (4), Eberfing (8), Eglfing (5), Habach (5), Hohenfurch (5), Hohenpeißenberg (25), Huglfing (19), Iffeldorf (12), Ingenried (6), Oberhausen (4), Obersöchering (16), Pähl (3), Peißenberg (50), Peiting (55), Penzberg (58), Polling (8), Prem (5), Raisting (5), Rottenbuch (7), Schongau (39), Schwabbruck (7), Schwabsoien (4), Seeshaupt (15), Sindelsdorf (10), Steingaden (17), Weilheim (87), Wessobrunn (4), Wielenbach (13) und Wildsteig (7).

Insgesamt sind im Landkreis Weilheim-Schongau bisher 29.502 Personen mit einem positiven Test auf Covid-19 gemeldet worden. Davon sind 25.034 Fälle wieder genesen, teilt die Kreisbehörde mit. Aktuell befinden sich 4304 positiv getestete Personen und 1856 weitere Kontaktpersonen in Quarantäne.

Aktuelles vom Impfen

Das Landratsamt meldet (Stand 4. März) 46.038 Erstimpfungen (neu: 2) und 45.427 Zweitimpfungen (neu: 8) im Impfzentrum Peißenberg. Im Impfzentrum wurden zudem 26.531 (neu: 38) Drittimpfungen vorgenommen. Das Impfzentrum Peißenberg hat montags und sonntags geschlossen.

In den Arztpraxen (Stand 3. März) gab es 43.249 Erstimpfungen (neu: 4) und 47.727 Zweitimpfungen (neu: 20). Die Kreisbehörde vermeldet zudem 43.127 Drittimpfungen (neu: 145) bei Arztpraxen im Landkreis. Laut Landratsamts-Pressestelle laufen die Betriebsimpfungen (z.B. Roche) nicht mit in die Statistik ein.

Inzidenzwerte:

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Weilheim-Schongau lag heute, 3.32 Uhr, bei einem Wert von 1334,7 (Vortag: 1263,5). Der Wert im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen beträgt 1549,0 (Vortag: 14794,4). Die 7-Tage-Inzidenz-Zahlen pro 100.000 Einwohner finden sich im RKI-Dashboard.

Intensivbetten:

In Weilheim-Schongau sind derzeit 15 von 23 Intensivbetten (Stand: 4. März, 8.15 Uhr) belegt. 2 Corona-Patienten befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung.

In Bad Tölz-Wolfratshausen sind derzeit 22 von 26 Intensivbetten (Stand: 4. März, 8.15 Uhr) belegt. 3 Corona-Patienten befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung.

Beim LGL werden auch die bayernweit hospitalisierten Covid-Fälle der letzten sieben Tage (724, Vortag: 724; Stand: 3. März) und die durch Covid-Fälle belegten Intensivbetten (371, Vortag: 399; Stand: 3. März) angegeben. Die bayernweite Belegung der Intensivbetten sowie die Gesamtzahl der belegten Intensivbetten finden Sie im DIVI-Intensivregister. Mehr zum Thema Corona finden Interessierte auf der Webseite des LGL.

Corona-Regeln:

+++ Update Donnerstag, 3. März +++

Binnen 24 Stunden wurden dem Gesundheitsamt Weilheim 551 neue Corona-Fälle im Landkreis Weilheim-Schongau gemeldet. Es gab keine weiteren Todesfälle. Somit sind seit Beginn der Pandemie im Landkreis 164 Personen verstorben.

Betroffene Orte: Die neuen Corona-Fälle wohnen laut Landratsamt in Altenstadt (14), Antdorf (6), Bernbeuren (5), Bernried (5), Böbing (7), Burggen (16), Eberfing (10), Eglfing (8), Habach (1), Hohenfurch (8), Hohenpeißenberg (26), Huglfing (8), Iffeldorf (10), Ingenried (3), Oberhausen (8), Obersöchering (4), Pähl (7), Peißen-berg (31), Peiting (70), Penzberg (65), Polling (20), Prem (4), Raisting (9), Rottenbuch (13), Schongau (47), Schwabbruck (6), Schwabsoien (9), Seeshaupt (14), Sindelsdorf (3), Steingaden (17), Weilheim (77), Wessobrunn (3), Wielenbach (15) und Wildsteig (2).

Insgesamt sind im Landkreis Weilheim-Schongau bisher 28.972 Personen mit einem positiven Test auf Covid-19 gemeldet worden. Davon sind 24.879 Fälle wieder genesen, teilt die Kreisbehörde mit. Aktuell befinden sich 3929 positiv getestete Personen und 1845 weitere Kontaktpersonen in Quarantäne.

Aktuelles vom Impfen

Das Landratsamt meldet (Stand 3. März) 46.036 Erstimpfungen (neu: 2) und 45.419 Zweitimpfungen (neu: 3) im Impfzentrum Peißenberg. Im Impfzentrum wurden zudem 26.596 (neu: 16) Drittimpfungen vorgenommen. Das Impfzentrum Peißenberg hat montags und sonntags geschlossen.

In den Arztpraxen (Stand 2. März) gab es 43.245 Erstimpfungen (neu: 5) und 47.707 Zweitimpfungen (neu: 14). Die Kreisbehörde vermeldet zudem 42.713 Drittimpfungen (neu: 38) bei Arztpraxen im Landkreis. Laut Landratsamts-Pressestelle laufen die Betriebsimpfungen (z.B. Roche) nicht mit in die Statistik ein.

Inzidenzwerte:

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Weilheim-Schongau lag heute, 10.08 Uhr, bei einem Wert von 1263,5 (Vortag: 1253,9). Der Wert im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen beträgt 1494,4 (Vortag: 1479,6). Die 7-Tage-Inzidenz-Zahlen pro 100.000 Einwohner finden sich im RKI-Dashboard.

Intensivbetten:

In Weilheim-Schongau sind derzeit 15 von 23 Intensivbetten (Stand: 3. März, 12.15 Uhr) belegt. Ein Corona-Patient befindet sich in intensivmedizinischer Behandlung.

In Bad Tölz-Wolfratshausen sind derzeit 24 von 26 Intensivbetten (Stand: 2. März, 8.15 Uhr) belegt. 4 Corona-Patienten befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung, 1 muss invasiv beamtet werden.

Beim LGL werden auch die bayernweit hospitalisierten Covid-Fälle der letzten sieben Tage (724, Vortag: 792; Stand: 2. März) und die durch Covid-Fälle belegten Intensivbetten (399, Vortag: 412; Stand: 2. März) angegeben. Die bayernweite Belegung der Intensivbetten sowie die Gesamtzahl der belegten Intensivbetten finden Sie im DIVI-Intensivregister. Mehr zum Thema Corona finden Interessierte auf der Webseite des LGL.

Corona-Regeln:

+++ Update Mittwoch, 2. März +++

Binnen 24 Stunden wurden dem Gesundheitsamt Weilheim 244 neue Corona-Fälle im Landkreis Weilheim-Schongau gemeldet. Es gab keine weiteren Todesfälle. Somit sind seit Beginn der Pandemie im Landkreis 164 Personen verstorben.

Betroffene Orte: Die neuen Corona-Fälle wohnen laut Landratsamt in Altenstadt (2), Antdorf (3), Bernbeuren (3), Bernried (2), Böbing (2), Burggen (3), Eberfing (2), Eglfing (1), Habach (3), Hohenfurch (7), Hohenpeißenberg (7), Huglfing (4), Iffeldorf (10), Ingenried (3), Oberhausen (3), Obersöchering (1), Pähl (7), Peißenberg (24), Peiting (15), Penzberg (29), Polling (5), Prem (1), Raisting (4), Rottenbuch (4), Schongau (26), Schwabbruck (2), Schwabsoien (2), Seeshaupt (12), Sindelsdorf (1), Steingaden (7), Weilheim (46), Wielenbach (1) und Wildsteig (2).

Insgesamt sind im Landkreis Weilheim-Schongau bisher 28.421 Personen mit einem positiven Test auf Covid-19 gemeldet worden. Davon sind 24.321 Fälle wieder genesen, teilt die Kreisbehörde mit. Aktuell befinden sich 3936 positiv getestete Personen und 1816 weitere Kontaktpersonen in Quarantäne.

Aktuelles vom Impfen

Das Landratsamt meldet (Stand 2. März) 46.034 Erstimpfungen (neu: 2) und 45.416 Zweitimpfungen (neu: 8) im Impfzentrum Peißenberg. Im Impfzentrum wurden zudem 26.580 (neu: 49) Drittimpfungen vorgenommen. Das Impfzentrum Peißenberg hat montags und sonntags geschlossen.

In den Arztpraxen (Stand 1. März) gab es 43.240 Erstimpfungen (neu: 6) und 47.693 Zweitimpfungen (neu: 18). Die Kreisbehörde vermeldet zudem 42.675 Drittimpfungen (neu: 40) bei Arztpraxen im Landkreis. Laut Landratsamts-Pressestelle laufen die Betriebsimpfungen (z.B. Roche) nicht mit in die Statistik ein.

Inzidenzwerte:

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Weilheim-Schongau lag heute, 8.43 Uhr, bei einem Wert von 1253,9 (Vortag: 1476,5). Der Wert im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen beträgt 1479,6 (Vortag: 1723,7). Die 7-Tage-Inzidenz-Zahlen pro 100.000 Einwohner finden sich im RKI-Dashboard.

Intensivbetten:

In Weilheim-Schongau sind derzeit 16 von 23 Intensivbetten (Stand: 2. März, 8.15 Uhr) belegt. Ein Corona-Patient befindet sich in intensivmedizinischer Behandlung.

In Bad Tölz-Wolfratshausen sind derzeit 23 von 26 Intensivbetten (Stand: 2. März, 8.15 Uhr) belegt. Drei Corona-Patienten befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung, zwei müssen invasiv beamtet werden.

Beim LGL werden auch die bayernweit hospitalisierten Covid-Fälle der letzten sieben Tage (792, Vortag: 815; Stand: 1. März) und die durch Covid-Fälle belegten Intensivbetten (412, Vortag: 389; Stand: 1. März) angegeben. Die bayernweite Belegung der Intensivbetten sowie die Gesamtzahl der belegten Intensivbetten finden Sie im DIVI-Intensivregister. Mehr zum Thema Corona finden Interessierte auf der Webseite des LGL.

Corona-Regeln:

+++ Update Dienstag, 1. März +++

Binnen 24 Stunden wurden dem Gesundheitsamt Weilheim 257 neue Corona-Fälle im Landkreis Weilheim-Schongau gemeldet. Es gab keine weiteren Todesfälle. Somit sind seit Beginn der Pandemie im Landkreis 164 Personen verstorben.

Betroffene Orte: Die neuen Corona-Fälle wohnen laut Landratsamtin Altenstadt (4), Bernbeuren (7), Bernried (5), Böbing (3), Burggen (1), Eberfing (2), Eglfing (1), Hohenfurch (7), Hohenpeißenberg (5), Huglfing (3), Iffeldorf (6), Ingenried (1), Oberhausen (3), Obersöchering (2), Pähl (4), Peißenberg (28), Peiting (23), Penzberg (32), Polling (6), Prem (1), Raisting (7), Rottenbuch (11), Schongau (28), Schwabbruck (10), Schwabsoien (1), Seeshaupt (6), Sindelsdorf (1), Steingaden (3), Weilheim (39), Wessobrunn (1), Wielenbach (4) und Wildsteig (2).

Insgesamt sind im Landkreis Weilheim-Schongau bisher 28.177 Personen mit einem positiven Test auf Covid-19 gemeldet worden. Davon sind 23.834 Fälle wieder genesen, teilt die Kreisbehörde mit. Aktuell befinden sich 4179 positiv getestete Personen und 1780 weitere Kontaktpersonen in Quarantäne.

Aktuelles vom Impfen

Das Landratsamt meldet (Stand 1. März) 46.032 Erstimpfungen (neu: 3) und 45.408 Zweitimpfungen (neu: 16) im Impfzentrum Peißenberg. Im Impfzentrum wurden zudem 26.531 (neu: 5) Drittimpfungen vorgenommen. Das Impfzentrum Peißenberg hat montags und sonntags geschlossen.

In den Arztpraxen (Stand 28. Februar) gab es 43.234 Erstimpfungen (neu: 1) und 47.675 Zweitimpfungen (neu: 6). Die Kreisbehörde vermeldet zudem 42.635 Drittimpfungen (neu: 17) bei Arztpraxen im Landkreis. Laut Landratsamts-Pressestelle laufen die Betriebsimpfungen (z.B. Roche) nicht mit in die Statistik ein.

Inzidenzwerte:

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Weilheim-Schongau liegt heute, 3.19 Uhr, bei einem Wert von 1476,5 (Vortag: 1758,6). Der Wert im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen beträgt 1723,7 (Vortag: 1793,9). Die 7-Tage-Inzidenz-Zahlen pro 100.000 Einwohner finden sich im RKI-Dashboard.

Intensivbetten:

In Weilheim-Schongau sind derzeit 20 von 23 Intensivbetten (Stand: 1. März, 9.15 Uhr) belegt. Zwei Corona-Patienten befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung.

In Bad Tölz-Wolfratshausen sind derzeit 23 von 26 Intensivbetten (Stand: 1. März, 9.15 Uhr) belegt. Drei Corona-Patienten befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung, zwei müssen invasiv beamtet werden.

Beim LGL werden auch die bayernweit hospitalisierten Covid-Fälle der letzten sieben Tage (815, Vortag: 855; Stand: 28. Februar) und die durch Covid-Fälle belegten Intensivbetten (389, Vortag: 380; Stand: 28. Februar) angegeben. Die bayernweite Belegung der Intensivbetten sowie die Gesamtzahl der belegten Intensivbetten finden Sie im DIVI-Intensivregister. Mehr zum Thema Corona finden Interessierte auf der Webseite des LGL.

Corona-Regeln:

+++ Update Montag, 28. Februar +++

Über das Wochenende wurden dem Gesundheitsamt Weilheim 279 neue Corona-Fälle im Landkreis Weilheim-Schongau gemeldet. Es gab keine weiteren Todesfälle. Somit sind seit Beginn der Pandemie im Landkreis 164 Personen verstorben.

Betroffene Orte: Die neuen Corona-Fälle wohnen laut Landratsamtin Altenstadt (5), Antdorf (4), Bernbeuren (8), Bernried (7), Böbing (3), Burggen (3), Eberfing (2), Eglfing (7), Hohenfurch (7), Hohenpeißenberg (5), Huglfing (9), Iffeldorf (2), Ingenried (3), Oberhausen (3), Obersöchering (4), Pähl (6), Peißenberg (21), Peiting (26), Penzberg (17), Polling (6), Prem (4), Raisting (11), Rottenbuch (8), Schongau (42), Schwabbruck (3), Schwabsoien (5), Seeshaupt (5), Sindelsdorf (3), Steingaden (9), Weilheim (27), Wessobrunn (4), Wielenbach (8) und Wildsteig (2).

Insgesamt sind im Landkreis Weilheim-Schongau bisher 27.920 Personen mit einem positiven Test auf Covid-19 gemeldet worden. Davon sind 23.252 Fälle wieder genesen, teilt die Kreisbehörde mit. Aktuell befinden sich 4504 positiv getestete Personen und 1732 weitere Kontaktpersonen in Quarantäne.

Aktuelles vom Impfen

Das Landratsamt meldet (Stand 28. Februar) 46.029 Erstimpfungen (neu: 4) und 45.392 Zweitimpfungen (neu: 16) im Impfzentrum Peißenberg. Im Impfzentrum wurden zudem 26.526 (neu: 85) Drittimpfungen vorgenommen. Das Impfzentrum Peißenberg hat montags und sonntags geschlossen.

In den Arztpraxen (Stand 27. Februar) gab es 43.233 Erstimpfungen (neu: 10) und 47.669 Zweitimpfungen (neu: 62). Die Kreisbehörde vermeldet zudem 42.618 Drittimpfungen (neu: 76) bei Arztpraxen im Landkreis. Laut Landratsamts-Pressestelle laufen die Betriebsimpfungen (z.B. Roche) nicht mit in die Statistik ein.

Inzidenzwerte:

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Weilheim-Schongau liegt heute, 3.19 Uhr, bei einem Wert von 1758,6 (Vortag: 1763,7). Der Wert im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen beträgt 1793,9 (Vortag: 1750,2). Die 7-Tage-Inzidenz-Zahlen pro 100.000 Einwohner finden sich im RKI-Dashboard.

Intensivbetten:

In Weilheim-Schongau sind derzeit 19 von 23 Intensivbetten (Stand: 28. Februar, 9.15 Uhr) belegt. Zwei Corona-Patienten befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung.

In Bad Tölz-Wolfratshausen sind derzeit 26 von 26 Intensivbetten (Stand: 28. Februar, 9.15 Uhr) belegt. Drei Corona-Patienten befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung, zwei müssen invasiv beamtet werden.

Beim LGL werden auch die bayernweit hospitalisierten Covid-Fälle der letzten sieben Tage (855, Vortag: 903; Stand: 27. Februar) und die durch Covid-Fälle belegten Intensivbetten (380, Vortag: 380; Stand: 27. Februar) angegeben. Die bayernweite Belegung der Intensivbetten sowie die Gesamtzahl der belegten Intensivbetten finden Sie im DIVI-Intensivregister. Mehr zum Thema Corona finden Interessierte auf der Webseite des LGL.

Corona-Regeln:

+++ Update Sonntag, 27. Februar +++

Inzidenzwerte:

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Weilheim-Schongau liegt heute, 3.19 Uhr, bei einem Wert von 1763,7 (Vortag: 1759,3). Der Wert im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen beträgt 1750,2 (Vortag: 1630,9). Die 7-Tage-Inzidenz-Zahlen pro 100.000 Einwohner finden sich im RKI-Dashboard.

Intensivbetten:

In Weilheim-Schongau sind derzeit 14 von 23 Intensivbetten (Stand: 27. Februar, 9.15 Uhr) belegt. Kein Corona-Patient befindet sich in intensivmedizinischer Behandlung.

In Bad Tölz-Wolfratshausen sind derzeit 23 von 26 Intensivbetten (Stand: 27. Februar, 9.15 Uhr) belegt. Ein Corona-Patient befindet sich in intensivmedizinischer Behandlung und muss invasiv beamtet werden.

Beim LGL werden auch die bayernweit hospitalisierten Covid-Fälle der letzten sieben Tage (903, Vortag: 877; Stand: 26. Februar) und die durch Covid-Fälle belegten Intensivbetten (380, Vortag: 393; Stand: 26. Februar) angegeben. Die bayernweite Belegung der Intensivbetten sowie die Gesamtzahl der belegten Intensivbetten finden Sie im DIVI-Intensivregister. Mehr zum Thema Corona finden Interessierte auf der Webseite des LGL.

Corona-Regeln:

+++ Update Samstag, 26. Februar +++

Inzidenzwerte:

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Weilheim-Schongau liegt heute, 3.19 Uhr, bei einem Wert von 1759,3 (Vortag: 1829,1). Der Wert im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen beträgt 1630,9 (Vortag: 1642,6). Die 7-Tage-Inzidenz-Zahlen pro 100.000 Einwohner finden sich im RKI-Dashboard.

Intensivbetten:

In Weilheim-Schongau sind derzeit 14 von 23 Intensivbetten (Stand: 26. Februar, 9.15 Uhr) belegt. Kein Corona-Patient befindet sich in intensivmedizinischer Behandlung.

In Bad Tölz-Wolfratshausen sind derzeit 25 von 26 Intensivbetten (Stand: 26. Februar, 9.15 Uhr) belegt. Ein Corona-Patient befindet sich in intensivmedizinischer Behandlung und muss invasiv beamtet werden.

Beim LGL werden auch die bayernweit hospitalisierten Covid-Fälle der letzten sieben Tage (877, Vortag: 877; Stand: 25. Februar) und die durch Covid-Fälle belegten Intensivbetten (393, Vortag: 383; Stand: 25. Februar) angegeben. Die bayernweite Belegung der Intensivbetten sowie die Gesamtzahl der belegten Intensivbetten finden Sie im DIVI-Intensivregister. Mehr zum Thema Corona finden Interessierte auf der Webseite des LGL.

Corona-Regeln:

+++ Update Freitag, 25. Februar +++

Binnen 24 Stunden wurden dem Gesundheitsamt Weilheim 442 neue Corona-Fälle im Landkreis Weilheim-Schongau gemeldet. Es gab keine weiteren Todesfälle. Somit sind seit Beginn der Pandemie im Landkreis 164 Personen verstorben.

Betroffene Orte: Die neuen Corona-Fälle wohnen laut Landratsamt in Altenstadt (8), Antdorf (9), Bernbeuren (9), Bernried (7), Böbing (2), Burggen (4), Eberfing (2), Eglfing (5), Habach (6), Hohenfurch (2), Hohenpeißenberg (19), Huglfing (13), Iffeldorf (9), Ingenried (1), Oberhausen (3), Obersöchering (4), Pähl (7), Peißenberg (43), Peiting (36), Penzberg (64), Polling (11), Prem (3), Raisting (10), Rottenbuch (12), Schongau (40), Schwabbruck (6), Schwabsoien (2), Seeshaupt (9), Sindelsdorf (5), Steingaden (5), Weilheim (73), Wessobrunn (3), Wielenbach (5) und Wildsteig (5).

Insgesamt sind im Landkreis Weilheim-Schongau bisher 27.641 Personen mit einem positiven Test auf Covid-19 gemeldet worden. Davon sind 22.660 Fälle wieder genesen, teilt die Kreisbehörde mit. Aktuell befinden sich 4817 positiv getestete Personen und 1702 weitere Kontaktpersonen in Quarantäne.

Aktuelles vom Impfen

Das Landratsamt meldet (Stand 25. Februar) 46.025 Erstimpfungen (neu: 0) und 45.376 Zweitimpfungen (neu: 7) im Impfzentrum Peißenberg. Im Impfzentrum wurden zudem 26.441 (neu: 36) Drittimpfungen vorgenommen. Das Impfzentrum Peißenberg hat montags und sonntags geschlossen.

In den Arztpraxen (Stand 24. Februar) gab es 43.223 Erstimpfungen (neu: 3) und 47.607 Zweitimpfungen (neu: 31). Die Kreisbehörde vermeldet zudem 42.542 Drittimpfungen (neu: 75) bei Arztpraxen im Landkreis. Laut Landratsamts-Pressestelle laufen die Betriebsimpfungen (z.B. Roche) nicht mit in die Statistik ein.

Inzidenzwerte:

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Weilheim-Schongau liegt heute, 3.19 Uhr, bei einem Wert von 1829,1 (Vortag: 1878,3). Der Wert im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen beträgt 1642,6 (Vortag: 1614,5). Die 7-Tage-Inzidenz-Zahlen pro 100.000 Einwohner finden sich im RKI-Dashboard.

Intensivbetten:

In Weilheim-Schongau sind derzeit 14 von 23 Intensivbetten (Stand: 25. Februar, 9.15 Uhr) belegt. Kein Corona-Patient befindet sich in intensivmedizinischer Behandlung.

In Bad Tölz-Wolfratshausen sind derzeit 24 von 26 Intensivbetten (Stand: 25. Februar, 9.15 Uhr) belegt. Ein Corona-Patient befindet sich in intensivmedizinischer Behandlung und muss invasiv beamtet werden.

Beim LGL werden auch die bayernweit hospitalisierten Covid-Fälle der letzten sieben Tage (877, Vortag: 835; Stand: 24. Februar) und die durch Covid-Fälle belegten Intensivbetten (383, Vortag: 410; Stand: 24. Februar) angegeben. Die bayernweite Belegung der Intensivbetten sowie die Gesamtzahl der belegten Intensivbetten finden Sie im DIVI-Intensivregister. Mehr zum Thema Corona finden Interessierte auf der Webseite des LGL.

Corona-Regeln:

Alle Updates vor dem 25. Februar finden sie im alten Ticker.