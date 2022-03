Corona in der Region: Fünf weitere Todesfälle in Weilheim-Schongau

Krieg in der Ukraine: In Peißenberg laufen weitere Hilfsaktionen an

Die Hilfsbereitschaft gegenüber den vom Krieg gebeutelten Menschen in der Ukraine und den Flüchtlingen von dort ist groß in Peißenberg, Hohenpeißenberg und Wessobrunn, das haben die vergangenen Wochen gezeigt. Und weitere Aktionen laufen an.