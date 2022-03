Corona: Penzberger Impf-Initiative zieht zufrieden Bilanz und macht weiter

Von: Max Müller

Teilen

Zufrieden mit ihrer Aktion: (v.l) Hans Mummert, Peter Struzyna und Lambert Six zogen eine positive Bilanz der Initiative. © Max Müller

Penzberg – Die private Bürger-Initiative „Penzberg gegen Corona – Impfen ist solidarisch“ zieht zufrieden Bilanz ihrer Infokampagne. Über 1300 Unterstützer wurden gewonnen.

Mehr als 1000 Unterstützer konnte die Initiative „Impfen ist solidarisch - Penzberg gegen Corona“ gewinnen. Stand 2. März melden die Initiatoren 1305 Namensspenden. Mit ehrenamtlichem Engagement, Infoständen und einer Sonder-Impfaktion am 12. Februar in der Stadthalle (63 Impfungen) wollte man einen Diskurs in der Bevölkerung starten und über die Corona-Impfungen aufklären. „Die Montagsspaziergänge haben uns gestört. Dazu wollten wir einen Gegenpool aufbauen“, betont Initiativ-Sprecher Peter Struzyna bei einem Pressegespräch. „Die große schweigende Mehrheit hatte kein Gesicht und zu wenig Medienpräsenz“, ergänzt Mitinitiator Hans Mummert.

Werben für die Impfung: Die Infostände der Initiative fanden regelmäßig auf dem Penzberger Stadtplatz statt. © Andreas Baar

Infos auf der Homepage Infos zu der privaten Initiative „Impfen ist solidarisch - Penzberg gegen Corona“ gibt es online unter www.impfen-ist-solidarisch.de.

Sachschaden von 1000 Euro: Mehrere Banner und Plakate der Initiative wurden zerstört. © Privat

800 Besucher bei Ständen

600 Namensspender gaben ihre Unterschrift an einem der sechs Infostände auf dem Penzberger Stadtplatz ab. Auf knapp 800 Besucher schätzen die Initiatoren den gesamte Resonanz – der Rest der Namensspenden ging online ein. Ärgerlich für die Initiative waren drei beschädigte Großbanner und mehrere zerschnittene Plakate. Der Sachschaden, der laut den Organisatoren meist Montagnachts entstand, belief sich auf ungefähr 1000 Euro. Anfeindungen oder Beleidigungen sahen sich die Impf-Befürworter bei den Infoständen aber nie ausgesetzt. Hingegen erinnert sich Struzyna lachend an eine sehr positive Erfahrung: „Eine alte Frau kam vorbei und sagte: ,I hob koa Internet und E-Mail, aber jetzt woid i a moi wos zu dem Zeigl song. Wo muas i unterschreim?‘“

Aktionen angedacht

Zum Stillstand soll es bei „Impfen ist solidarisch“ aber nicht kommen. In der Zukunft will man laut Mitinitiator Lambert Six „weitermachen“ und zum Beispiel gezielte Impf-Aktionen bei Betrieben und in Milieus mit Migrationshintergrund organisieren. Bei ihren Projekten wünscht sich die Initiative künftig mehr Unterstützung aus der lokalen Politik. „Viele Lokalpolitiker verstecken sich beim Thema Impfen hinter dem Begriff Neutralität“, so Sixt.