CSU in Penzberg: Maria Probst soll neue Vorsitzende werden

Von: Andreas Baar

Teilen

Maria Probst sitzt seit 2017 im Penzberger Stadtrat und ist Fraktionsvorsitzende. © Privat

Penzberg - Die Penzberger CSU wählt am Freitag (20. Mai) einen neuen Vorsitzenden. Maria Probst soll es machen. Sie ist Wunschkandidatin des Vorstands.

Wichtigster Punkt bei der anstehenden Hauptversammlung des CSU-Ortsverbands Penzberg ist die Wahl eines neuen Vorsitzenden. Eine Kandidatin gibt es: Maria Probst, Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, soll Nachfolgerin von Nick Lisson werden. Das ist der Wunsch des Ortsvorstands.

Nick Lisson führt den CSU-Ortsverband Penzberg seit 2015. © RS-Archiv

Rückzug wegen Familie und Beruf

Noch-Vorsitzender Lisson, der seit 2015 den Penzberger Christsozialen vorsteht, hatte im März angekündigt, sich von allen politischen Ämtern in Ortsverband, Stadtrat und Kreistag zurückzuziehen.. Lisson begründete seinen Schritt mit Familie und Beruf. Im Ortsverband machte man sich auf die Suche nach einem Nachfolger, den man den Mitgliedern zur Wahl präsentieren konnte. Mit Erfolg: Maria Probst soll am Versammlungsabend von Bürgermeister Stefan Korpan als Kandidatin vorgeschlagen werden. Das bestätigt Lisson der Rundschau. Es sei der Wunsch der Vorstandschaft gewesen, allerdings hätten die Mitglieder das letzte Wort. Bei der Versammlung könnten auch andere Mitbewerber ihren Hut in den Ring werfen.

Versammlung in der Stadthalle Die Ortshauptversammlung der Penzberger CSU findet am kommenden Freitag, 20. Mai, statt. Beginn ist um 18.30 Uhr in der Stadthalle (kleiner Saal). Auf der Tagesordnung stehen neben Berichten vor allem die Nachwahlen zum Vorstand.

Probst seit 2017 im Stadtrat

Die 40-jährige Probst, Tochter des langjährigen SPD-Stadtrats Josef Probst, ist bereits eine von drei stellvertretenden Ortsvorsitzenden. Die Landschaftsarchitektin ist seit 2013 in der CSU. Für die Partei sitzt sie seit Januar 2017 im Stadtrat. Probst rückte für Richard Kreuzer – der einstige SPD-Lokalpolitiker hatte die Seiten gewechselt und 2014 erfolglos für die Christsozialen als Bürgermeister kandidiert – nach. Sie ist auch seit 2021 Fraktionsvorsitzende ihrer Partei im Lokalparlament, Probst folgt damals Christine Geiger in dem Amt.

Positive Entwicklung fortführen

Probst begründet ihre Kandidatur für den Vorsitz vor allem mit der positiven Entwicklung, die der Ortsverband seit einigen Jahren genommen habe. „Wir sind so ein super Team geworden“, sagt sie gegenüber der Rundschau. „Das möchte ich so weitermachen.“