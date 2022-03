Großes Lob für Engagement

Dank der DJK Penzberg: Ex-Vorstand Hubert Ackermann ist Ehrenvorsitzender

Von: Andreas Baar

Teilen

Schwarz auf weiß: Hubert Ackermann (Mitte) wurde von der neuen Vorsitzenden Susanne Michels und Sascha Terbeck (2. Vorstand) zum Ehrenvorsitzenden ernannt. © DJK Penzberg

Penzberg – Die DJK Penzberg bedankte sich in der Hauptversammlung bei ihrem langjährigen Vorsitzenden: Hubert Ackermann wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Mit dem Ausscheiden von Hubert Ackermann als 1. Vorstand endete eine Ära in der Geschichte der DJK Penzberg. Seit mehr als 41 Jahren hält Ackermann seinem Verein die Treue, 18 Jahre lang übte er ein Ehrenamt im Verein aus: zwei Jahre als Schriftführer, sechs Jahre als 2. Vorstand, zehn Jahre als Vorsitzender. Von 1980 bis zur Saison 2018/19 stand er als Aktiver auf dem Feld, immer noch hat er die Übungsleiterlizenz als Jugendtrainer im Kleinfeld inne. Für viele im Verein war Ackermann, der ausgebildeter Vereinsmanager ist, der „Fels in der Brandung“, so Susanne Michels – sie wurde bei der jüngsten Versammlung zur neuen DJK-Vorsitzenden gewählt. Bei der Versammlung wurde Hubert Ackermann nochmals ganz besonders gedankt: Er wurde zum Ehrenvorsitzenden der DJK Penzberg ernannt.

Die DJK Penzberg bedankte sich bei der Versammlung auch bei der alten Vorstandschaft: (v.l.) Werner Eck, Manfred Patermann, Siegfried Höfler und Hubert Ackermann. © DJK Penzberg

Lange Jahre in Führung aktiv

Gewürdigt wurde auch nachträglich das Engagement von Rudolf Hohenleitner und Hans Gabat: Sie hatten ihre Ehrenämter vor zwei Jahren niedergelegt – Hohenleitner wirkte für insgesamt zehn Jahre als 2. Vorstand. und Gabat war 16 Jahre Abteilungsleiter und zudem vier Jahre Schriftführer.

25 Jahre Ehrenamt in der DJK: So lautet die Bilanz von Werner Eck, der bis zur Versammlung Kassier war – stolze 21 Jahre lang. Zuvor war Eck Schriftführer und zwei Jahre 1. Vorstand.

Siegfried Höfler wurde ebenso ausgezeichnet: für elf Jahre Ehrenamt bei der DJK. Höfler engagierte sich vier Jahre als 1. Vorstand, sieben Jahre als Pressewart, als Moderator beim Zipfelbob-Rennen oder als Preiseintreiber für die Tombolas.

Manfred Patermann war zuletzt 14 Jahre Beisitzer und zuvor sechs Jahre lang 2. Vorstand. Vereinsheim, Clubgelände und viele Vereinsaktivitäten würden seine Handschrift tragen, würdigte DJK-Chefin Michels den Ausgeschiedenen.

Im Rahmen der Hauptversammlung wurden schließlich noch Franz Geiger als Leiter der Abteilung Herrengymnastik und Irene Fuchs als Abteilungsleiterin der Damengymnastik gewürdigt. Sie engagierten sich seit durchgehend 22 Jahren für die DJK

Großes Lob für Engagement

Die neue Vorsitzende Susanne Michels brach eine Lanze für die Aktiven im DJK-Ehrenamt: „Ohne sie würde es den Verein nicht so geben, wie er im Moment ist.“