„Das Blaue Land hilft“: Vierter LKW mit Hilfsgütern in Murnau gestartet

Teilen

Abfahrt in Murnau: Der 40-Tonner war mit Hilfsgütern für die Ukraine beladen. © Antonia Reindl

Region – Im Rahmen der Aktion „Das Blaue Land hilft“ ist der vierte Lastwagen mit Hilfsgütern Richtung Lemberg gestartet. Nun soll den ukrainischen Flüchtlingen vor Ort geholfen werden.

Von Murnau aus hat sich der vierte Lastwagen der Ukraine-Hilfsaktion der Aktion „Das Blaue Land hilft“ auf den Weg gemacht. Bei der Aktion war in den neun Blaue-Land-Gemeinden gesammelt worden – darunter auch in Großweil. Unter anderem gab es im Dorf eine Solidaritäts-Lichtinstallation an Rathaus und Schule sowie eine Spendensammlung.

Der 40-Tonner war beladen mit Stromverteilerkästen, Matratzen und medizinischem Material für das städtische Krankenhaus in Lemberg, verriet Murnaus Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) bei der Abfahrt. Es war der vorerst letzte Lastwagen, der losgeschickt wurde. Beendet ist das Hilfsprojekt des Blauen Lands damit aber nicht. Denn die Hilfsaktion bekommt eine neue Ausrichtung. Nun geht es an die Unterstützung Geflüchteter vor Ort. Ob Freizeitgestaltung, psychische Beratung oder Kinderbetreuung – die Helfergruppen koordinieren sich gerade. Zugleich wird weiterhin Geld gesammelt.