Demenz: Penzberg soll Betreuungsgruppe für pflegende Angehörige bekommen

Von: Andreas Baar

Demenz-Infos in Penzberg: (v.l.) Vlasta Beck (Alzheimer Gesellschaft), Ingrid Hauptmann (Seniorenbeirat) und Heidi Polzer (Nachbarschaftshilfe). © Privat

Penzberg - Entlastung von pflegenden Angehörigen: Spätestens im Herbst 2023 soll es in Penzberg eine Betreuung bei Demenz-Fällen geben.

Der Penzberger Seniorenbeirat betreibt weiter Aufklärungsarbeiten in Sachen „Demenz“. Zusammen mit der örtlichen Nachbarschaftshilfe und der Alzheimer Gesellschaft Pfaffenwinkel-Werdenfels wurde eine Infoveranstaltung im Pfarrzentrum Christkönig organisiert. Diese fand eine „gute Resonanz und wird nicht die letzte dieser Art sein“, berichtet Ingrid Hauptmann, zweite Vorsitzende des Seniorenbeirats, danach.

Schulung für ehrenamtliche Demenz-Helfer Für die Schulung zur ehrenamtlichen Demenz-Helfern ab 4. Mai in Penzberg meldet der Seniorenbeirat freie Plätze. Interessenten melden sich bei Vlasta Beck (Alzheimer Gesellschaft, Telefon 0881/9276091).

Infos und konkrete Hilfe wichtig

Die Veranstaltung habe deutlich gemacht, dass Information und konkrete Hilfe „dringend gebraucht wird“, so Hauptmann. Vlasta Beck von der Alzheimer Gesellschaft stellte die verschiedenen Möglichkeiten zur Entlastung von pflegenden Angehörigen vor – ein Angebot, dass es im Landkreis zur Zeit vor allem in Weilheim gibt. Mit geschulten Ehrenamtlichen und der Unterstützung durch die Hauptamtlichen soll aber auch in Penzberg spätestens im Herbst 2023 eine Betreuungsgruppe, eine Einzelbetreuung daheim und „im Idealfall“ auch eine persönliche Beratung von Angehörigen möglich werden, kündigt die stellvertretende Seniorenbeirats-Vorsitzende Hauptmann an.



Caritas-Treffpunkt wohl dabei

Angebote und Kontakte tun Not. Denn oftmals leiden Betroffene und Angehörige an einem Schamgefühl, das mit der Diagnose Demenz verbunden sei, erfuhren die Veranstalter bei dem Infoabend. Nur mit einer vielfältigen Unterstützung ließen sich gerade für die Angehörigen die schweren Aufgaben der Betreuung schultern. In der anschließenden Diskussion wurde laut Hauptmann auch spürbar, „wie wichtig der Austausch von Angehörigen untereinander ist“. Auch gebe es Bedarf an mehr Informationen zu Themen wie Pflegeversicherung und Demenz-Wohngemeinschaft. Franziska Harbich vom neuen Caritas-Treffpunkt „Casa Penzberg“ kann sich vorstellen, dazu im Laufe des Jahres Veranstaltungen zu organisieren. Der Pflegestützpunkt des Landkreises im gleichen Gebäude an der Bahnhofstraße könnte dazu als Kooperationspartner ins Boot geholt werden.