Demo in Penzberg: 150 Radfahrer fordern mehr Sicherheit auf den Straßen

Von: Andreas Baar

Über die Bahnhofstraße ging es zur ersten Station am Bahnhof. © Andreas Baar

Penzberg – Die Penzberger Innenstadt wurde am Samstag (24. September) zur Protest-Bühne: Rund 150 Radfahrer demonstrierten für mehr Verkehrssicherheit.

Im Rahmen der bundesweiten Aktion „Kidical Mass“ demonstrierten rund 150 Fahrradfahrer für mehr Verkehrssicherheit – vor allem für Kinder. Sichere Wege mit dem Rad für Groß und Klein: Darum ging es den Veranstaltern und Teilnehmern bei der Radldemo in Penzberg. Hatte der lokale Grünen-Ortsverband im vergangenen Jahr bei seiner Aktion für mehr Fahrradfreundlichkeit nur rund 30 Teilnehmer angezogen, freute sich die Veranstalter am Samstag über eine deutlich größere Resonanz. 150 Teilnehmer hatten die Organisatoren angemeldet, ungefähr diese Anzahl machte sich gegen 11.30 Uhr vom Stadtplatz aus auf den Weg. Begleitet von 20 Ordnern, Polizei vorn und Feuerwehr hinten.

Klare Aussage bei der Radldemo. © Andreas Baar

Mehr Radwege gewünscht

Nicht nur Erwachsene radelten mit, auch viele Kinder hatten sich auf das Zweirad geschwungen. Unter dem Motto „Auch uns gehört die Straße“ wurden kinder- und fahrradfreundliche Wege gefordert. Die Initiative zu der Aktion war von „engagierten Eltern“ ausgegangen, wie Norbert Hornauer berichtete. Der Seeshaupter ist Sprecher der heuer gegründeten Ortsgruppe des Allgemeine Deutsche Fahrrad-Clubs (ADFC), die rund 80 Mitglieder in Bernried, Seeshaupt, Iffeldorf, Sindelsdorf und Penzberg zählt. Neben dem ADFC hatte sich auch der Penzberger Grünen-Ortsverband an die Aktion gehängt. Man wolle auf die Situation des Radverkehrs in der Stadt aufmerksam machen, erzählte Hornauer. Es gebe Handlungsbedarf, betonte der ADFC-Vertreter. „Die Radfahrer könnten „mehr zum Straßenverkehr beitragen“, wünscht sich Hornauer – aber es gebe nicht genug Infrastruktur. „Es fehlen Radwege.“

Mehr vom Fahrradclub Mehr Infos zum ADFC in der Region unter https://www.adfc-weilheim-schongau.de/.

Rundkurs zu „Brennpunkten“

Die Demo fuhr einen Rundkurs durch die Innenstadt. Über die Bahnhofstraße ging es zum Bahnhof, weiter über Philipp- und Karlstraße zum Schlossbichl, dann über den Kreisel in die Bichler Straße, an der Stadthalle vorbei zurück zum Stadtplatz. Die Strecke wurde bewusst gewählt, um „Brennpunkte“, wie sie Hornauer nannte, abzufahren. Im Vorfeld hatte er sie aufgelistet. Am Bahnhof sei es für Radfahrer schwierig, zur Abstellanlage zu kommen. Am Schlossbichl müssten querende Radfahrer absteigen, es gebe „Schutzinseln“ im Miniformat, „Parkraum statt Sichtraum“ und eine Fußweg, der für begleitetes Kinderradeln „mehr als eine Herausforderung ist“.



Schutzlos an der Stadthalle

Beim Bockerl an der oberen Bahnhofstraße würden Radrouten enden und das Queren der Straße sei schwierig. Und vor der Stadthalle gebe es, ausgerechnet in der Nähe des Schulzentrums, „viel asphaltierten Straßenraum“ mit ungeschützten Längs- und Querrouten. Wie sehr das Thema beschäftigt, machte vor dem Start Lisa Staub aus Penzberg deutlich. Die Mitinitiatorin und Mutter sah in der Teilnahme der vielen Kinder eine Botschaft des Nachwuchses: „Wir möchten in unserer Stadt sicher radeln können.“