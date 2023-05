Bei Bauverfahren berücksichtigen

Denkmalverein Penzberg: 749 Unterschriften für den Erhalt des Menagehauses

Von: Andreas Baar

Für Erhalt des Menagehauses: Max Kapfer und Barbara Kaulbarsch vom Denkmalverein überreichen im Sitzungssaal Bürgermeister Stefan Korpan (Mitte) die Unterschriften. © Andreas Baar

Penzberg - 749 Unterschriften: So viele hat der Penzberger Denkmalverein für den Erhalt des Menagehauses gesammelt. Die Listen liegen jetzt im Rathaus.

Der Penzberger Denkmalverein setzt sich für den Erhalt des Menagehauses an der Bahnhofstraße ein. Dafür wurden 749 Unterschriften gesammelt – und vor der jüngsten Stadtratssitzung an Bürgermeister Stefan Korpan überreicht. Der zeigt sich von der Anzahl beeindruckt, versprach aber nichts.

Angst vor Abriss

Mitte April machte der Verein für Denkmalpflege und Penzberger Stadtgeschichte mobil. Hintergrund war die ungewisse Zukunft des Menagehauses an der Bahnhofstraße, auch bekannt als „Ärztehaus“. Der Verein fürchtet um dessen Zukunft. Wie berichtet, hatte die Immobiliengesellschaft „Bayernwohnen“ aus Stephanskirchen das laut Verein zwischen 1873 und 1899 erbaute Haus samt Umgriff erworben. Das „stadtbildprägende“ Haus sei „vom Abriss bedroht“, warnte der Vereinsvorsitzender Max Kapfer damals. Der Denkmalverein startete eine Unterschriften-Sammlung für den Erhalt des Gebäudes.

Das Menagehaus an der Bahnhofstra0e heute: Der Penzberger Denkmalverein setzt sich für den Erhalt des historischen Gebäudes ein. © Baar

Zum Auftakt trugen sich an einem Vormittag auf dem Stadtplatz rund 300 Menschen ein. Weitere Liste lagen in Geschäften aus, auch privat sammelten die Menagehaus-Freunde. Bis Mitte Mai kamen 749 Unterschriften zusammen, berichtete Vereinschef Kapfer stolz am Dienstagabend (23. Mai) der Rundschau – kurz bevor er vor der Stadtratssitzung die Listen an Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) überreichte. Unterschrieben hatten Penzberger, aber auch Unterstützer aus der näheren Umgebung.

Zufrieden mit Ergebnis

Kapfer war zufrieden mit dem Ergebnis. Ziel sei gewesen, „den Willen der Bevölkerung auszudrücken“. Und vielleicht letztendlich die Neuplanungen in der Innenstadt „zu beeinflussen“, wie er ergänzte. Die Stadt will eine „Planungswerkstadt“ mit mehreren Stadtplanungsbüros für die weitere Gestaltung der Innenstadt entlang der Bahnhofstraße von der Zweigstraße bis zur Sigmundstraße starten. Das hat unlängst der Bauausschuss abgesegnet. Kapfer hegt angesichts des jetzigen Meinungsbilds die städtebauliche Hoffnung, dass „die Erwartungen der Planer buchstäblich nicht in den Himmel wachsen“.



Bei Bauverfahren berücksichtigen

Der Bürgermeister zeigte sich bei 749 Unterschriften doch beeindruckt von der Anzahl. Das Haus habe für einen Teil der Bevölkerung „anscheinend eine Bedeutung“, erkannt Korpan. „Das nehmen wir auf jeden Fall zur Kenntnis“, versprach er. Bei einem baurechtlichen Verfahren samt Abwägungen und Beteiligung der Öffentlichkeit werde man dies berücksichtigen. Einen Bauantrag gibt es laut Korpan noch nicht. Allerdings machte der Rathauschef auch deutlich, dass die städtischen Einflussmöglichkeiten begrenzt sind: „Es ist in Privatbesitz.“



Bürgerentscheid könnte Thema werden

Bekanntlich hat der Denkmalverein die Aufnahme des Menagehauses in die Denkmalliste beantragt. Eine Antwort vom Landesamt gibt es noch nicht. „Es wird geprüft“, sagt der Vorsitzende. Bei der nächste Bereisung durch die Behörde „wird es dran kommen“, hat er allerdings erfahren. Als Möglichkeit steht auch ein Bürgerbegehren für einen Bürgerentscheid im Raum. „Ausschließen soll man so was nicht“, sagt Kapfer.