Der leise Terror: Das Leben in der Ukraine unter russischer Besatzung

Von: Max Müller

Nach erbitterten Kämpfen war Cherson von Anfang März bis zum Rückzug der russischen Armee am 11. November besetzt. © Privat

Ukraine – Unterwegs mit der Ukraine-Hilfe Oberland in Uschhorod: Kriegsflüchtlinge erzählten Rundschau-Redakteur Max Müller über ihr Leben unter russischer Besatzung.

Im zweiten Teil der Ukraine-Reportage ging es um das Leben von Kriegsflüchtlingen im eigenen Land. Der dritte und letzte Teil gewährt Einblicke in das Leben der Ukrainer unter russischer Besatzung in der hart umkämpften Stadt Cherson.

Der Kampf um die Seehafenstadt Cherson im Gleichnamigen Oblast (Verwaltungsgebiet) der Ukraine begann am 1. März 2022. Russische Truppen besetzen die knapp 300.000-Einwohner-Stadt am Fluss Dnepr innerhalb weniger Stunden. Seit dem 11.November ist Cherson wieder in ukrainischer Hand. Doch was die Bevölkerung in dieser Zeit der Besatzung erlebt hat, ist an Unmenschlichkeit kaum zu übertreffen. Es handelt sich bei den Berichten der Flüchtlinge um Erzählungen, die nicht durch eine zweite Quelle überprüft werden konnten. Namen der Betroffenen wurden teilweise geändert, da diese noch Angehörige in besetzten Gebieten haben.

Entführung und Diebstahl

„Vor dem Krieg war das Leben normal“, beginnt die 61-jährige Irina ihren Satz, doch da schießen ihr wieder die Tränen in die Augen beim Gedanke was sie erlebt hat – im Krieg und unter der russischen Besatzung. Anfang November floh sie in einem prall gefüllten Bus mit 59 weiteren Kindern und Rentnern aus dem besetzten Cherson. Fünf Tage am Stück waren die Flüchtlinge unterwegs: Es ging über russisches Gebiet, Belarus und Polen zurück in die Ukraine. 850 Euro musste Irina für die 3500 Kilometer lange Busfahrt bezahlen. Eine Summe, die nur noch die wenigsten Aufbringen können, um zu fliehen. Wer nicht bezahlen kann, bleibt zurück. Wer bezahlen kann, hat oft alles verkauft was ihm einst lieb und teuer war: Schmuck, Fernseher und auch seine Winterkleidung. Nun ist die 61-Jährige in Uschhorod nahe der ungarischen Grenze untergekommen und konnte der Rundschau vor Ort von ihren Erlebnissen berichten. Der Flucht. Dem Leben unter russischer Besatzung.



Irina (61) lebte acht Monate lang unter russischer Besatzung. © Max Müller

„Die Straßen waren wie leergefegt. Es gab Ausgangssperren von 18 Uhr bis 8 Uhr“, berichtet Irina. In dieser Zeit drangen immer wieder russische Soldaten in die Häuser der Zivilbevölkerung ein. Menschen wurden entführt, Wertgegenstände gestohlen – darunter Socken, Batterien, Autos, Fernseher und Waschmaschinen. Zwar ist der Raketenbeschuss für einen Moment verstummt, doch eine neue Angst macht sich unter der Bevölkerung breit. Ein leiser Terror.



Alle Geschäfte wurden zunächst für einen Monat geschlossen und machten dann wieder auf – unter russischem Namen, mit russischem Logo und mit russischen Produkten. „Die Besatzer haben keine Versorgungskonvois reingelassen, aber wir als Selbstversorger-Familie waren vorbereitet auf die Anfangszeit“. Bereits im Vorhinein hatte die 61-Jährige mit ihrem Mann Lebensmittel und Konserven in der Wohnung gelagert.



Die medizinische Grundversorgung konnte von den Besatzern nicht lange aufrecht erhalten werden. Es gab Probleme bei der Versorgung mit Medikamenten und lange Schlange vor ärztlichen Einrichtungen. „Ich musste acht Stunden anstehen, um Medikamente für meinen Mann zu bekommen. Es war eine Katastrophe“, erzählt Irina. Teilweise werden Ukrainer auch nicht mehr in den besetzten Krankenhäusern behandelt, das medizinische Material wie Verbände und Schmerzmittel wird von den Russen entfernt und verlagert. Irinas Ehemann war als Straßenarbeiter zu Kriegsbeginn im Einsatz. Er fand viele Leichen in Parks oder auf den Straßen. Wegschaffen durfte er die toten Körper aber nicht – ein Verbot der Besatzer. So machten sich nach kurzer Zeit Hunde, Ratten und Vögel über die Kadaver her.



Eine Stadt in Trümmern: Cherson war schweren Raketenangriffen ausgesetzt. © Max Müller

Irina hatte laut eigener Aussage nur direkten Kontakt zu den Besatzern bei regelmäßigen Dokumenten- und Smartphone-Kontrollen. Wer Videomaterial oder Fotos von russischen Soldaten auf seinem Handy hat, bekommt ein Problem mit den Besatzern. Letztere wittern hinter jeder Kleinigkeit eine mögliche Verschwörung. Andere in Irinas Umgebung hatten weniger Glück. „Unser Nachbar war für einen Monat grundlos eingesperrt. Und der beste Freund meines Ehemanns war während der Sperrstunde mit einer Camouflage-Hose beim Angeln. Er wurde deswegen erschossen“, so die 61-Jährige. „Es gibt keine Regeln und Gesetze mehr in den besetzten Gebieten.“ Als sie konkrete Geschichten aus der Besatzungszeit erzählt, fangen ihre Hände an zu zittern und ihr leerer Blick schweift ab in die Ferne. Die traumatisierenden Ereignisse haben tiefe Spuren bei ihr hinterlassen. Doch da ist Irina nicht die einzige Ukrainerin.

„Russen verbrannten Russen“

Die 26-jährige Zhanna floh mit ihren fünf Kindern ebenfalls aus Cherson. Seit Mitte November ist sie beim NGO (Nichtregierungsorganisation) „Neemia“ in Uschhorod untergekommen. Sieben Monate lang lebte sie mit ihrer Familie im russisch besetzten Cherson. „Wir hatten kein Licht und keine Strom. Unser Nachbar hat uns mit Trinkwasser versorgt“, erzählt die 26-jährige Mutter. Schüsse und Explosionen gehörten nun zum Alltag für die Familie.



Die 26-Jährige berichtet auch von Konflikten zwischen russischen Soldaten, bei denen es Tote gab: „Sie haben sich gegenseitig erschossen. Ein paar Straßen weiter wurden die toten Soldaten dann angezündet. Russen verbrannten Russen. Es stank nach verbranntem Fleisch“, berichtet Zhanna.



Flohen aus dem besetzten Cherson: (v.l) Aria (3), Mutter Zhanna (26) und ihre Töchter Lisa (9) und Alina (5). © Max Müller

Die Preise explosierten

„Als die Russen kamen erhöhten sich die Preise – vor allem für Lebensmittel.“ Ein Kilogramm Zucker stieg von umgerechnet 80 Cent auf 2,10 Euro an, auch der Preis für Brot verdoppelte sich und ein halber Liter Wasser kostete auf einmal 2,40 Euro. Für ukrainische Verhältnisse horrende Summen. Ihre Kinder wissen inzwischen wie man sich bei einem Luftalarm und auch bei direkten Raketenangriffen verhalten muss. Nützliche Adaption denkt man an den Dauerbeschuss in Cherson, doch auch unglaublich traurig schaut man der fünfjährigen Alina in die Augen. Die drei Kinder, die Zhanna zum Gespräch mit der Rundschau mitgebracht hat, haben kurz zuvor noch neue Winterkleidung erhalten. Alles Spenden der Ukraine-Hilfe Oberland aus dem Loisachtal. Zhannas Schuhe gehörten einmal Gründerin Alina Lindemann (21).

„Russische Soldaten haben eines Tages unseren Nachbarn mitgenommen. Ihm wurde ein schwarzer Sack über den Kopf gestülpt und danach habe ich ihn nie wieder gesehen“, sagt Zhanna. Entführungen und willkürliche Inhaftierungen sind in besetzten Gebieten an der Tagesordnung. Viele Flüchtlinge in Uschhorod berichten von fast identischen Vorgängen. Das russische Militär und auch der Geheimdienst der Russischen Föderation (FSB) wusste schon vor der Invasion meist sehr genau über die Bevölkerung in den jeweiligen Städten bescheid. Wer könnte den Besatzern gefährlich werden? Wer hat militärische Vorerfahrung? Darüber wussten die Invasoren aus dem Nachbarland genau bescheid. Wer im Fadenkreuz der Besatzer landete muss mit Verschleppung, unmenschlichen Verhören und grausamer Folter rechnen. Das berichteten die Geflüchteten der Rundschau.