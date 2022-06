Die Straße als Galerie: Ausstellung zeigt den Wandel Penzbergs

Von: Friederike Wolfermann

„Ist denn da jemand dabei, den ich kenne?“ scheint Bürgermeister Stefan Korpan zu fragen beim Gemälde „Luftanhalten – ein Ausnahmezustand wird visualisiert, der allerdings anhält“ von Susanne Hanus (l.). © Friederike Wolfermann

Penzberg – Zum Stadtfest wurde in der Penzberger Innenstadt eine Open-Air-Kunstausstellung eröffnet. An der Bahnhofstraße finden sich acht Stellen mit Werken zu „Forschen–Fördern–Fortschritt“.

Eigentlich finden Vernissagen ja fast immer in Räumen statt. Anders am Freitagabend, wo der Rundgang der Open-Air-Ausstellung am Bahnhof begann. Nur das Wetter spielte nicht mit, es goss wie aus Kübeln. Doch das standen Veranstalter und Gäste tapfer durch und freuten sich an den gelungenen Bildern.



Der Arbeitskreis „Innenstadt“ hatte die Idee. Der Projektfonds „Innenstädte beleben“, gefördert vom Bayerischen Städtetags, unterstützte die Aktion. Gemeinsam mit Roche und dessen Kunst-Betriebsgruppe, deren Mitglieder mit Werksleiter Dr. Ulrich Opitz vor Ort waren, wurde das Konzept unter dem Titel „Forschen-Fördern-Fortschritt“ umgesetzt. Thema ist der Wandel der Stadt in den vergangenen 50 Jahren.



„Das Werke Roche im Wandel der Zeit“ – begutachtet von Werkleiter Dr. Ulrich Opitz und Künstlerin Emmi Hausladen. © Friederike Wolfermann

Künstler, die eine engere Beziehung zu Penzberg haben – weil sie dort geboren sind, in der Stadt wohnen oder wohnten sowie arbeiten und zur Schule gehen – waren angesprochen und lieferten ihre Kunstwerke.



Die Roche-Kunstgruppe hatte ihren Schwerpunkt auf die Veränderungen und Entwicklungen im Werk. Die unterschiedlichsten Motive wurden in verschiedenen Techniken gearbeitet – von Gegenständlich über Karikatur und Foto bis zu Abstrakt ist alles zu finden. Sogar Egbert Greven ist nicht vergessen und noch einmal da: „Mit spitzem Bleistift – auch ins neue Jahr!“ heißt seine Karikatur. In eleganten „Bilderrahmen“, jeweils doppelseitig bestückten Stelen, zieren sie nun für einige Wochen die Bahnhofstraße und den Rathausplatz. Ein Spaziergang von Bild zu Bild lohnt also in den kommenden Tagen.