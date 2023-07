Diebe auf Baustelle: In Penzberg verschwindet eine komplette Baggerschaufel

Die Baggerschaufel war auf einer Baustelle am Daserweg in Penzberg gelagert gewesen.

Penzberg - Auf eine Baggerschaufel hatten es Diebe in Penzberg abgesehen. Das Gerät verschwand von einer Baustelle am Daserweg,

Laut Polizei entwendeten bislang unbekannte Diebe bereits zwischen 1. Mai und 3. Juli von der Baustelle des Kindergartens am Penzberger Daserweg eine dort gelagerte Baggerschaufel. Bei der Baggerschaufel handelt es sich um einen Grabenlöffel mit insgesamt fünf Zinken in der Farbe schwarz. Der geschädigten Firma entstand nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von circa 1000 Euro. Warum der Diebstahl erst jetzt auffiel, sei Gegenstand der Ermittlungen, heißt es von der Polizeiinspektion Penzberg. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 08856/92570 entgegen.