Diebe auf Penzberger Baustellen: Putzmaschine und Ampelbatterien im Visier

Von: Andreas Baar

In einem Fall wurden aus Baustellenampeln an der Staatsstraße 2063 bei Schönmühl die Batterieblöcke gestohlen (Symbolbild). © panthermedia/Frank Fischer

Penzberg - In zwei Fällen trieben Diebe auf Baustellen in Penzberg ihr Unwesen. Dabei verschwanden eine Baumaschine und Ampelbatterien.

Der erste Diebstahl ereignete sich laut Polizei Im Tatzeitraum vom Donnerstag (4. Mai), gegen 17 Uhr, bis Freitag (5. Mai), 7 Uhr: Von einer Baustelle im Bereich der Wankstraße/Am Katzenbuckel wurde durch einen unbekannten Täter eine Baumaschine entwendet. Der Stehlschaden der Putzmaschine beläuft sich auf circa 6500 Euro.

Auf Batterieblöcke abgesehen

Beim zweiten Fall entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen Samstag (6. Mai), 22 Uhr, und Sonntag (7. Mai), 5.40 Uhr, aus zwei Baustellenampeln an der Staatsstraße 2063 bei Schönmühl die Batterieblöcke. Die Batterien waren laut Polizei durch ein Schloss in den Ampeln gesichert. Der Stehlschaden beläuft sich auf circa 400 Euro. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls.

Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Penzberg unter Telefon 08856/92570 entgegen.