Diebe in Penzberger Sportbar: Kasse und Spielautomat mitgenommen

Von: Andreas Baar

Bei einem Einbruch in eine Penzberger Sportbar wurden die Kasse sowie ein großer Spielautomaten entwendet (Symbolbild). © dpa/Silas Stein

Penzberg - Unbekannte habe eine Sportbar in Penzberg heimgesucht: Die Diebe nahmen die Kasse und einen großen Spielautomaten mit. Der Schaden ist noch unklar.

In der Nacht von Donnerstag (13. Juli) auf Freitag (14. Juli) drangen bislang unbekannte Täter in eine Sportbar an der Karlstraße in Penzberg ein. Die Täter hebelten die Eingangstüre auf und entwendeten die Kasse sowie einen großen Spielautomaten. Der Automat wurde am Freitagmorgen im Garten eines nahegelegenen Kindergartens gefunden: Die Täter hatten den Automaten aufgebrochen und dann liegen lassen.

Die genaue Höhe des Stehlschadens sowie des verursachten Sachschadens muss noch ermittelt werden, heißt es von der Polizei. Aufgrund der Größe und des Gewichts des Spielautomaten „müsste es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um mindestens zwei Täter handeln“, so Matthias Krümpel, Leiter der Polizeiinspektion Penzberg. Zeugen werden gebeten, sich bei der Inspektion unter Telefon 08856/92570 zu melden.