Diese Gäste haben was zu erzählen: „Nacht der lebenden Bücher“ in Penzberg

Von: Andreas Baar

Die Penzberger Stadtbücherei ist nach der „Nacht der lebenden Bücher“ vom 22. Juni bis 7. Juli wegen Umbaus geschlossen. Am Freitag (7. Juli), 15.30 Uhr, eröffnet dann auch die neue Abteilung „Kinderzimmer“. © Andreas Baar

Penzberg - Viel zu erzählen gibt es in der Penzberger Stadtbücherei: Bei der „Nacht lebenden Bücher“ berichten acht Gäste aus ihrem spannenden Leben.

Es gehe darum, Menschen zu zeigen, „die hier leben“. So hatte es Stadtbücherleiterin Katrin Fügener bei der letzten Auflage im vergangenen Herbst als grundsätzliche Zielsetzung vorgegeben. Am Mittwoch (21. Juni), ist es wieder so weit: Die „Nacht der lebenden Bücher“ lädt zum Zuhören und Fragen stellen ein. Das Büchereiteam hat acht Menschen aus Penzberg und Umgebung gewinnen können, die in kleinen Gesprächsrunden davon berichten werden, „was ihr Leben so spannend und besonders macht“, wirbt Fügener.

Hier gibt es Karten Für die „Nacht der Lebenden Bücher“ gibt es Karten (10 Euro) in der Penzberger Stadtbücherei (Telefon 08856/813-750 und unter www.buecherei-penzberg.de).

Dreimal wird gewechselt

Pro „Buch“ gibt es circa sieben Zuhörerplätze, im Lauf des Abends wird dreimal gewechselt. Als „Lebendes Buch“ haben sich zur Verfügung gestellt:

• Jamal Abu-Tarbush: Influencer, der für Verständigung und dem aufgeschlossenen Zusammenleben in Penzberg eintritt.

• Sabreen Alawee: Flüchtete mit ihrer Familie aus Syrien, landete vor sieben Jahren in Penzberg und fühlt sich heimisch.

• Pauline Albers-Mitchell: War als Dozentin für interkulturelle Kommunikation in vielen Kulturen zu Hause.

• Anna Brylla: Hat bei der Friseurweltmeisterin gelernt und kommt als Hair- und Makeup Artist den Schönen und Berühmten oft ganz nahe.

• Manfred Heissig: Stellt sich als Gastronom täglich der Herausforderung.• Dr. Claus Schröder: War ehrenamtlicher „German Doctor“ in Indien und auf den Philippinen.

• Annette Vogel: Seit Herbst 2022 leitet die Kunsthistorikerin die Penzberger Museen.

• Gönül Yerli: Ist Religionswissenschaftlerin und Vize-Direktorin des Islamischen Forums in Penzberg.

Die Stadtbücherei ist danach vom 22. Juni bis 7. Juli wegen Umbaus geschlossen. Am Freitag (7. Juli), 15.30 Uhr, eröffnet dann auch die neue Abteilung „Kinderzimmer“