Digital-Senioren in Penzberg: Beratung nimmt Angst vor digitalen Welt

Von: Andreas Baar

Fachkundige Hilfe für Digital-Senioren in Penzberg: Doris Simons schwört beim VHS-Angebot auf die Computer-Beratung von Ernst Schönberner. © Andreas Baar

Penzberg - Die Digital-Senioren gibt es seit zwei Jahren an der Penzberger Volkshochschule. Teilnehmer und ehrenamtliche Berater finden das Angebot topp.

Vor zwei Jahrenstarteten die Digital-Senioren in Penzberg. Angestoßen vom Seniorenbeirat, umgesetzt von der Volkshochschule (VHS). 240 Teilnehmer später wurde beim Aktionstag eine erfolgreiche Bilanz gezogen – und die Bedeutung der kostenlosen Fortbildung bekräftigt.

„Das läuft wie ein Uhrwerk“, freute sich VHS-Leiterin Katja Wippermann. Sie sprach von einem „Erfolgsprojekt“. Immer am zweiten Donnerstag im Monat und nach Absprache kommen Senioren, um sich in einer kostenlosen Einzelbetreuung von Experten Rat und Tat für die digitale Welt zu holen.

Mehr zu den Digital-Senioren Mehr Infos unter www.vhs-penzberg.de und unter Telefon 08856/3615.

Zehn Ehrenamtliche sind konstant als Berater dabei. Wippermann lobte deren „sehr großes Engagement“. Gerade in der Pandemie mit ihren Online-Angeboten habe man gemerkt: „Es geht nicht, wenn wir nicht die Menschen mitnehmen in die digitale Welt.“ Senioren die Scheu und Angst vor dieser Welt nehmen sei wichtig, betonte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU). „Der Computer ist nichts Böses. Man kann sich vieles leichter machen.“

Das sind für mich feste Termine.“

Keine Angst mehr

Doris Simons (77) und Ernst Schönberner (58) sind von Anfang an dabei. Die eine als „Schülerin“, der andere als Berater. Simons („Das sind für mich feste Termine“) hat den Fachmann mit Fragen zu Handy und neuem Windows gelöchert und viel gelernt. „Ich habe nicht mehr die Angst, auf einen Knopf zu drücken.“ Schönberner möchte „was zurückgeben“ aus seiner Berufserfahrung in der IT-Branche. Das Angebot sei wichtig: „Der Bedarf ist da.“ Für VHS-Leiterin Wippermann entspricht es genau dem Ziel ihrer Einrichtung: „Die Freude am Lernen in jedem Alter zu bewahren.“