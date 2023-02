Dorfladen für Sindelsdorf: Das Vorhaben steckt noch in den „Kinderschuhen“

Vorentwürfe in Sindelsdorf: Das ehemalige Schlachthaus an der Penzberger Straße 3 soll durch einen Neubau samt Dorfladen und Wohnungen ersetzt werden. © Antonia Reindl

Sindelsdorf - Ein Dorfladen für Sindelsdorf hängt noch in der Schwebe. Die Gemeinde wartet mit einer Umfrage der Nachbarschaftshilfe ab.

Der Punkt war schnell abgehakt, weil man einfach noch nicht so weit ist. In der jüngsten öffentlichen Sitzung des Sindelsdorfer Gemeinderats stand das Thema Dorfladen auf der Agenda – genauer gesagt eine Umfrage der Nachbarschaftshilfe zum künftigen Dorfladen. Weil das Vorhaben aber noch nicht so weit fortgeschritten ist, will die Gemeinde mit einer solchen Erhebung noch ein wenig warten. Vorab könnte es aber eine Infoveranstaltung geben.

Laden und Wohnungen

Zunächst ein Rückblick auf die Planungen zum Dorfladen, Stand Herbst 2022: Dort, wo momentan noch das ehemalige Schlachthaus steht, an der Penzberger Straße 3, soll der Dorfladen einmal Platz finden. Der Neubau soll dem Bestandsbau in der Größe nahe-, sogar fast gleichkommen. Rund 100 Quadratmeter soll der Dorfladen bekommen, plus Treppenhaus und Lager. Im Obergeschoss ist zudem bezahlbarer Wohnraum geplant: drei Wohnungen, darunter eine barrierefreie Einheit. Was auch einen Aufzug bedeuten würde.

Infoveranstaltung angeregt

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats informierte Bürgermeister Andreas Obermaier (CSU) nun, dass man noch keine Umfrage zum Dorfladen starten wolle. Die Baumaßnahme stecke ja quasi noch „in Kinderschuhen“. Die Aktion einer Bürgerumfrage sei da „einfach noch zu früh“. Klaus Lantenhammer (UWS) regte zu einer Informationsveranstaltung an, bei der man unter anderem klären könne, „was einfach alles sei kann“. Man sollte die Bevölkerung aufklären, befand er. Eine solche Infoveranstaltung könnte man vielleicht in die Bürgerversammlung integrieren, meinte Rathauschef Obermaier. Zeitlich wäre das wahrscheinlich drin. Denn „im Endeffekt“ sei die Versammlung in einer Stunde bis eineinhalb Stunden rum.

Betriebskonzept ist wichtig

„Man müsste das Thema mal aufarbeiten“, fand Gerhard Öttl (CSU). Er verwies auf Dorfladen-Initiativen, die „mit der Zeit Probleme kriegen“. Daher brauche es ein Betriebskonzept. Obermaier würde sich in einer glücklichen Lage sehen, würde man einen Pächter finden. Genossenschaften könnten „schon schwierig“ sein, meinte der Rathauschef – aber Ausnahmen würden die Regel bestätigen.