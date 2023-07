Double perfekt: Penzberger Baseballer deutscher Softball-Meister

Von: Andreas Baar

Glückwunsch: Das Mixed-Team der Baseballer von den Penzberg Panthers wurden Deutscher Meister im Softball-Slowitch. © Privat

Penzberg - Die Base-und Softballer des TSV Penzberg schaffen das Double: Nach der Deutschen Indoor Meisterschaft wurde nun der Titel im Freien geholt.

Die von Andy Büchner vor knapp drei Jahren gegründete Abteilung beim TSV Penzberg hat mittlerweile mehr als 60 Mitglieder und im Erwachsenenbereich über 30 Akteure mit vielfacher Erfahrung aus 14 Vereinen. Die Penzberg Panthers schrieben am Wochenende (14./15. Juli) an ihrer Erfolgsgeschichte weiter: Nach der Deutschen Indoor Meisterschaft im Frühjahr in Gauting holte man sich nun auch in Köln im Softball Slowpitch-Mixed sensationell den Titel im Freien. Softball ist eine Variante des Baseballsports. In Köln „hatte kein gegnerisches Team die Penzberger auf ihrer Liste“, berichtet Spielertrainer Büchner.

Laura Lüthje (Mitte) wurde als Best Batter bei den Damen ausgzeichnet. © Privat

Lob vom Bundestrainer

Softball-Bundestrainer Softball Wolfgang Walther wusste laut Büchner bei der Siegerehrung gar nicht was er sagen sollte. Noch nie hätte ein Team in so kurzer Zeit so große Fortschritte gemacht, war vom Bundestrainer zu vernehmen. Die Penzberg Panthers und ihr Trainer hatten sich auch akribisch auf das Turnier vorbereitet. Insgesamt sechs Betreuer und Coaches sorgten am Meisterschafts-Wochenende in Köln für einen reibungslosen Ablauf des Turniers. „Wir hatten Coaches und Assistenten für fast alle Bereiche“, so Büchner - von Ernährung über Ausrüstung und Warm up bis zum Scouting. „Diese professionelle Herangehensweise war gerade in den knappen Spielen ein wichtiger Plusfaktor für uns.“

Merkwürdige Niederlage

Begonnen hatte das Turnier für die Penzberger bei Dauerregen am Samstag mit einem hart umkämpften 14:13-Sieg gegen die Aachen Greyhounds. Im zweiten Spiel des Tags siegten die Panthers denkbar knapp mit 9:7 gegen die Tikis aus Kaiserslautern. Bei der dritten trafen die Penzberger in einem hochklassigen Spiel auf die Freising Grizzlies: Das bayerische Derby endete mit einem Unentschieden von 12:12. Im Anschluss kam es zu einer laut Büchner unnötigen Niederlage gegen die bis zu diesem Zeitpunkt sieglosen Wuppertal Hit Hunters. Auf Grund „einiger merkwürdiger Schiedsrichter-Entscheidungen und einzelner individuellen Fehler“, so Büchner, mussten sich die Panthers mit 7:14 geschlagen geben.

Wolfgang Lindner wurde zum MVP und Best Pitcher des Turniers gekürt. © Privat

Siegesserie bis zum Schluss

Nach einer Niederlage und einem Unentschieden war klar: Die TSV-Softballer mussten alle Spiele gewinnen, um noch selber ohne Fremdhilfe in das Endspiel einziehen zu können. „Die Mannschaft hat aber Charakter und weiß sich zu konzentrieren wenn es darauf ankommt“, so Spielertrainer Büchner. Das habe sie in dieser Saison schon mehrfach bewiesen. So wurde das letzte Spiel des Tages gegen extrem starke Porcupines aus Potsdam mit 9:6 gewonnen. Am Sonntag stand die letzte Vorrundenbegegnung gegen die Beauties&Beasts an - das Spiel endete 21:6 für die Panthers.

In einem sehr spannenden Halbfinale traf man erneut auf die Potsdamer Porcupines. Die Penzberger lagen am Anfang der Partie schon fast aussichtslos mit 0:8 zurück. Die Panthers kämpften sich aber diszipliniert zurück - und entschieden das Spiel mit 14:10 für sich.

Im Finale traf man auch schon wie bei der Deutschen Indoor-Meisterschaft auf die Freising Grizzlies. In einer fehlerlosen Partie spielten sich die Penzberger „in einen Rausch“, wie Büchner berichtet. „„Die Grizzlies hatten zu keiner Zeit des Spieles eine Chance und wurden an diesem Tag geradezu überrollt.“ Endstand 24:4!

Noch zwei Pokale

Zum Titel gab es noch zwei persönliche Erfolge für zwei Penzberger Spieler. Zum MVP und Best Pitcher des Turniers wurde Wolfgang Lindner gekürt. Dieser habe maßgeblichen Anteil daran gehabt, „dass wir überhaupt so weit kamen“. Best Batter bei den Damen wurde Laura Lüthje.