Dramatischer Unfall bei Penzberg: Traktor stürzt in die Loisach

Von: Andreas Baar

Der Unfall ereignete sich an der Loisachbrücke zwischen Penzberg und Bichl (Symbolbild). © Carsten Rehder/dpa

Penzberg - Dramatischer Traktor-Unfall am Sonntag (12. Juni) bei Penzberg: Ein Iffeldorfer (26) stürzt mit seinem Bulldog in die Loisach.

Ein 26-Jähriger Iffeldorfer fuhr gegen 11.25 Uhr mit seinem Traktor auf der Staatstraße 2063 von Penzberg in Richtung Bichl. Kurz vor der Loisachbrücke erlitt der Fahrzeugführer laut Polizei einen medizinischen Notfall. Der 26-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Ein entgegenkommender 35-jähriger Benediktbeurer konnte seinen Pkw noch in den Graben lenken und so einen schlimmeren Zusammenstoß verhindern. Der Traktor stieß leicht gegen den VW Golf des Benediktbeurers, bevor er die Uferböschung zur Loisach hinabfuhr und halb im Gewässer versank. Der Iffeldorfer konnte durch die anrückenden Einsatzkräfte geborgen werden und wurde mit leichten Verletzungen ins Klinikum Murnau gebracht.

Wasserwacht im Einsatz

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs musste die Staatsstraße 2063 zeitweise halb oder ganz gesperrt werden. Die Bergung des Traktors mittels Bergekrans dauerte nachmittags noch an. Die Feuerwehr Bichl befand sich mit zwei Fahrzeugen und circa 18 Personen vor Ort. Ein Rettungssanitäter samt Notarzt waren ebenfalls vor Ort. Zur Rettung und Bergung des Verletzten wurde die Wasserwacht Penzberg hinzugezogen. Das Wasserwirtschaftsamt Weilheim richtete präventiv eine Ölsperre ein. Laut Polizei kann eine Verunreinigung des Gewässers ausgeschlossen werden.