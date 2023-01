Dreister Dieb in Penzberg: Unbekannter stiehlt 80-Jährigen die Geldbörse

Von: Andreas Baar

Teilen

Der Unbekannte stahl die Geldbörse aus der Handtasche der 80-Jährigen (Symbolbild). © panthermedia

Penzberg - Eine 80-Jährige wurde in Penzberg Opfer eines dreisten Diebs. Der Frau wurde in einer Metzgerei die Geldbörse aus der Handtatsche gestohlen.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag (13. Januar) gegen 18 Uhr im Penzberger E-Center an der Henlestraße. Die 80-jährige Penzbergerin tätigte im Eingangsbereich des Verbrauchermarkts noch einen Einkauf bei einer dortigen Metzgerei. Während ihrer Bestellung lag laut Polizei ihre braune Geldbörse in der Handtasche, die wiederum in ihrem mitgeführten Einkaufswagen lag. Dabei gelang es dem unbekannten Täter unbemerkt die Geldbörse der Penzbergerin zu entwenden. Die Geldbörse wurde circa eine Stunde nach der Tatzeit in der Penzberger Innenstadt von einem Zeugen in einem Abfalleimer gefunden. Aus der Börse fehlten jedoch das darin befindliche Bargeld sowie zwei EC Karten. Der Stehlschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 100 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Penzberg unter Telefon 08856/92570 zu melden.