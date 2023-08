Dringend gebraucht: 24 Absolventen an der Penzberger Pflege-Fachschule

Von: Andreas Baar

Gruppenbild zum Abschied: Die frisch gebackenen Pflegefachkräfte und Pflegefachhelfer. © Andreas Baar

Penzberg - Lob und Anerkennung für ihre Berufswahl: Dies hörten die 24 Absolventen der Berufsfachschule für Pflege und Altenpflegehilfe in Penzberg.

Sie werden gebraucht. Das war unisono die Botschaft, die 24 frisch gebackene Absolventen der Penzberger Berufsfachschule für Pflege und Altenpflege bei der Zeugnisübergabe zu hören bekamen. Insgesamt 24 Absolventen wurden an der Einrichtung der Rummelsberger Diakonie verabschiedet – davon zehn Teilnehmer der einjährigen Ausbildung zum Pflegefachhelfer sowie 14 Teilnehmer des dreijährigen Kurses zur Pflegefachkraft. Für letztere war es eine Premiere, die Schüler durchliefen erstmals die neue und umfangreichere generalistische Ausbildung.



Die Absolventen Pflegefachhelfer: Aida Bejic, Anca-Maria Bolos, Christoph Glöckler, Moustafa Korayem, Indira Poric, Ivana Ramcic, Katrin Soltésová, Felina Stadler, Irena Velkoski, Dieter Weinbuch.

Pflegefachkräfte (Generalistisch): Carla Amorim-Vogel, Annemarie Cirujeda-Martinez, Adriána Dihenesciková, Samuel Eibl, Lukas Forster, Laura Grundner, Marko Horn, Margita Ivanov, Katharina Obradovic, Christina Schmid, Josip Sunjo, Fabian Struckmeyer.

Nicht alle Absolventen wollten namentlich genannt werden.

Herausfordernde Zeit

Ein dickes Lob für die Absolventen gab es von Schulleiterin Christine Zürr, sie hatte im vergangenen Jahr die Leitung von Stephan Meuß übernommen (Rundschau berichtete). Die Absolventen könnten „verdammt stolz auf sich sein“, sagte sie. Gerade wegen der Corona-Einschränkungen sei es eine „sehr herausfordernde Zeit“ gewesen, so die Schulleiterin in Richtung der Pflegefachkräfte, die in den vergangenen drei Jahren mit diversen Widrigkeiten klar kommen mussten.



Mit den Zeugnissen steht ihnen die berufliche Zukunft offen, bekamen die Absolventen zu hören. „Wir brauchen Sie“, sagte ihnen Diakonin Katharina Keinki vom Fachbereich berufliche Schulen und soziale Studiengänge Rummelsberg. Sie beglückwünschte die Absolventen zu ihrer Berufswahl. Menschen zu begleiten „mit Herz und Hand“ sei ein mutiger Schritt. In der Pflege zu arbeiten ist „absolut wichtig und notwendig“, betonte die Diakonin.



Mehr Akzeptanz

„Deutschland braucht mehr Menschen wie Sie“, bekräftigte Penzbergs zweiter Bürgermeister Markus Bocksberger. Mit dem Pflege-Abschluss stünden den Absolventen „viele Möglichkeiten offen“. Bocksberger würdigte deren Arbeit als ein Berufsbild, dass wegen seiner vielfältigen Anforderungen und Patienten auch „viel Einfühlungsvermögen“ fordert. „Ihre Nächstenliebe ist Ihre große Stärke.“ Sie würden einer Arbeit nachgehen, die „sinnstiftend“ sei. Allerdings brauche es dafür auch geeignete Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Akzeptanz, mahnte der zweite Bürgermeister. „Es darf nicht bei bloßen Phrasen der Politik bleiben.“