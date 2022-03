Durchgeschmortes Kabel und kurze Grünphasen: Es staute sich in Iffeldorf

Von: Andreas Baar

Autobahn-Anschlusstelle Penzberg/Iffeldorf: Lange Schlangen bildeten sich an der Baustelle. © Andreas Baar

Iffeldorf – Brückenarbeiten an der Autobahn-Anschlusstelle Penzberg/Iffeldorf: Erst die großräumige Umleitung, jetzt noch lange Wartezeiten an der Baustellenampel.

In der vergangenen Woche litt besonders Iffeldorf unter dem wartezeit-bedingten Rückstau. Nur „fünf bis sechs Autos“ seien durchgekommen, der Verkehr habe sich bis nach Untereurach reingestaut, schildert Bürgermeister Hans Lang (SPD) die wenig zufriedenstellende Situation. „Es gab viel zu kurze Grünphasen“, so der Rathauschef. Lang machte umgehend einen Ortstermin mit der zuständigen Ingolstädter Signaltechnik-Firma „H&H“ aus.

Deren Techniker fand des Rätsels Lösung: Ein durchgeschmortes Kabel hatte einen Kurzschluss verursacht. Das Kabel wurde ausgetauscht und die Grünphase von 20 auf nun 50 Sekunden ausgeweitet. „Jetzt läuft es wieder“, so Lang zufrieden. Er bittet jedoch Autofahrer, die Baustelle zügig zu durchfahren. „Die lassen sehr große Lücken.“

Die Folge: Dauert es, bis wieder ein Fahrzeug an der Ampel vorbeifährt, schaltet diese nach einer bestimmten Zeit automatisch auf Gelb. Diese Spanne soll von fünf auf sieben Sekunden optimiert werden. Solche Einstellungen können laut Lang aber nur Nachts erfolgen. Bei den Linksabbiegern auf die A95 in Richtung Garmisch soll dagegen der Mindestintervall bei der Grünphase verringert werden – dort würden eh nicht so viele Autos warten, hat der Bürgermeister festgestellt. „Den Zeitgewinn spendieren wir der Staatsstraße.“



Bis Ende Oktober

Wie berichtet, rechnet die Autobahn GmbH des Bunds mit Verkehrsbehinderungen zwischen Penzberg und Iffeldorf noch bis Ende Oktober. Bis dahin wird der Verkehr eingeengt durch die Baustelle geführt. Ebenso wird der Radweg neben der Staatsstraße 2063 durch die Baustelle geführt.