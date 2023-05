Ehrung in Penzberg: Höchste SPD-Auszeichnung für Regina Bartusch

Von: Andreas Baar

Teilen

Gruppenbild mit Medaille: Regina Bartusch (2. v.l.) mit (v.l.) SPD-Ortsvorsitzendem Clemens Meikis, SPD-Landeschefin Ronja Endres und Altbürgermeister Hans Mummert. © Andreas Baar

Penzberg – Die Penzberger SPD hat Regina Bartusch die Willy-Brandt-Medaille verliehen. Es ist die höchste Auszeichnung der Partei für ihre Mitglieder.

Die Willy-Brandt-Medaille der SPD gibt es seit 1996. Die Sozialdemokraten ehren damit Mitglieder, die sich „um die Ideale der Sozialdemokratie Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität verdient gemacht haben“, wie es heißt. Die Gedenkmünze wird selten verliehen. In die Liste reiht sich nun eine Penzbergerin ein: Regina Bartusch (70) bekam die Gedenkmünze bei der Mitgliederversammlung des Ortsvereins überreicht.

Soziale Arbeit wird wertgeschätzt

Bartusch war Ende Februar nach fast 27 Jahren aus dem Stadtrat ausgeschieden. Sie war zweite Bürgermeisterin, Kreisrätin und dritte Landrätin im Landkreis Weilheim-Schongau gewesen. Auch sozial hat sich die heute 70-Jährige stark engagiert – vor allem für Jugend, Senioren und Krankenhaus. Bei der SPD-Versammlung im kleinen Saal der Stadthalle bekam Bartusch als Dank der Partei die Willy-Brandt-Medaille überreicht. „Das Soziale war für sie stets eine Herzensangelegenheit“, würdigte sie Ortsvorsitzender Clemens Meikis. Bartusch sei jemand, die über alle Parteigrenzen hinweg „hohes Ansinnen genossen hat“. Bartusch sprach von einer „großen Auszeichnung“ und freute sich, „wie meine Arbeit wertgeschätzt wurde“. Überhaupt sei es „doch schön sich für die Stadt einzusetzen“, betonte sie. „Es lohnt sich.“ Bei der Penzberger SPD haben die Willy-Brand-Medaille bisher Willi Heidrich (verstorben 2019) und Altbürgermeister Hans Mummert erhalten.

106 Mitglieder in Penzberg

Bei der Mitgliederversammlung der Penzberger SPD standen weitere Ehrungen an, zudem wurde ein landespolitischer Ehrengast begrüßt. Am Ende war Vorsitzender Clemens Meikis doch angenehm überrascht ob der Resonanz. Immerhin rund 40 Anwesende waren zur Versammlung des aktuell 106 Parteibuchbesitzer zählenden Penzberger SPD-Ortsvereins im kleinen Saal der Stadthalle erschienenen. Solch einen Andrang hatten die Sozialdemokraten in letzter Zeit nicht immer erlebt.

Dank für Treue: Langjährige Penzberger SPD-Mitglieder wurden bei der Versammlung von Landesvorsitzender Ronja Endres und Ortschef Clemens Meikis (beide rechts) sowie Altbürgermeister Hans Mummert (l.) geehrt – darunter auch Franz Wagner (vorn 3.v.r.) für stolze 65 Jahre in der Partei. © Andreas Baar

Landesvorsitzende zu Gast

Tradition ist es bei der örtlichen SPD mittlerweile, dass sie Besuch von der bayerischen Parteiprominenz bekommt: Ronja Endres, seit 2021 neben Florian von Brunn Teil der Landesvorsitzenden-Doppelspitze, hat als Penzbergerin ja auch ein Heimspiel. Zuletzt hatte sie im Januar beim Neujahrsempfang des Ortsvereins in der Stadthalle die Werbetrommel für den heuer anstehenden Landtags-Wahlkampf gerührt. Nun zog die Landeschefin („Jetzt wird gearbeitet“) eine aus ihrer Sicht positive Bilanz der SPD-Politik auf Bundesebene. Endres Liste reichte von Breitband über Atomausstieg, 49-Euro-Ticket bis zur geplanten Verkleinerung des Bundestags.

Dank an langjährige mitglieder 65 Jahre: Franz Wagner. 50 Jahre: Anton Gumberger, Joachim Randzio, Josef Grassl, Karola Urmann.

45 Jahre: Gisela Wehrberger, Friederike Patzer.

40 Jahre: Hans Wehrberger, Wolfgang Lehnert.

35 Jahre: Joachim Bodendieck.

30 Jahre: Veronika Kollmannsberger, Adrian Leinweber, Florian Vilser.

15 Jahre: Maryam Sigrid Benzadi, Heinz Leiter.

10 Jahre: Bayram Yerli, Arthur Schenk.

Seitenhieb auf Söder

Auf Landesebene gab es einen verbalen Seitenhieb in Richtung CSU und deren Ministerpräsidenten: Die Menschen in Bayern würden mit einer Arbeitswelt und Realität klar kommen müssen, „in der alle außer Markus Söder leben“. Endres, die Optimismus für die Landtagswahl demonstrierte, kritisierte „inhaltsleeren Populismus“ der CSU/Freie Wähler-Staatsregierung und machte sich für erneuerbare Energien („günstiger als Atomkraft“) stark. Ein bisserl an die eigene politische Nase fasste sie sich: Die Politik müsse vieles erklären, war von ihr zu hören. „Viele Menschen sind verunsichert und verärgert“, hat Endres festgestellt – und spielte damit auch auf die aktuelle Krankenhaus-Debatte im Landkreis Weilheim-Schongau an.



Thomas Keller ist Stellvertreter

Eine Wahl stand an diesem Abend ebenfalls auf der Tagesordnung. Thomas Keller wurde als Nachfolger des verstorbenen Markus Kleinen zum stellvertretenden Ortsvorsitzenden gewählt. Keller war auch im Februar auf der SPD-Liste für Regina Bartusch in den Stadtrat nachgerückt. Immerhin 18 Ehrungen wurden bei der Versammlung vollzogen (siehe Kasten). Stehenden Beifall der Anwesenden gab es für Franz Wagner: Er hält der Partei bereits seit 65 Jahren die Treue. Wagner sei „ein Urgestein“, würdigte Altbürgermeister Hans Mummert das langjährige Mitglied – und dessen „Verdienste für Penzberg nicht zu übersehen“.