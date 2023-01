Ein „Senat“ für Penzberg: Gleich acht neue Ehrenstadträte ernannt

Von: Andreas Baar

Dank für kommunalpolitisches Engagement: Bürgermeister Stefan Korpan (l.) überreichte die Ernennungsurkunden an die neuen Ehrenstadträte (v.l.) Anton Gumberger, Nikolaus Lutz, Peter Müller, Johannes Bauer, Richard Kreuzer, Regina Beier und Klaus Adler. Nicht anwesend war bei der Stadtratssitzung Peter Müller. © Andreas Baar

Penzberg - Die Stadt Penzberg hat acht neue Ehrenstadträte. Die sieben Männer und eine Frau waren jeweils 24 Jahre und mehr in dem Lokalparlament aktiv gewesen.

Die Stadt Penzberg hat auf einen Streich acht neue Ehrenstadträte bekommen. Die ehemaligen Gremiumsmitglieder wurden in der letzten Stadtratssitzung 2022 ernannt – verbunden mit einer Würdigung ihres kommunalpolitischen Engagements.

Im Juni 2021 beschloss das Penzberger Lokalparlament, ausscheidende beziehungsweise ausgeschiedene Stadtratsmitglieder ab einer Mindestzugehörigkeit zum Gremium von 24 Jahren zum Ehrenstadtrat zu ernennen. Zuvor waren es drei Jahrzehnte gewesen, was aber mittlerweile durchaus schwer zu erfüllen sei, wie zu vernehmen war.

Die neue Bedingung erfüllten nun gleich acht Ex-Ratskollegen: Regina Beier, Anton Gumberger, Peter Müller, Martin Barth, Nikolaus Lutz, Richard Kreuzer, Klaus Adler und Johannes Bauer. Sie wurden in der letzten Sitzung des vergangenen Jahres mit der Auszeichnung bedacht. Sie alle hätten „ihren Beitrag“ für Stadt, Bürger und Verwaltung geleistet, würdigte Bürgermeister Stefan Korpan (SPD) die derart Geehrten. Bauer, Lutz und Gumberger bringen es auf stolze drei Jahrzehnte in der kommunalen politischen Selbstverwaltung.

Johannes Bauer

Johannes Bauer gehörte dem Gremium von 1990 bis 2020 in der Grünen-Fraktion an. Er saß 18 Jahre im Bauausschuss und sorgte in ökologischen Belangen der Stadtentwicklung und Planung „für das entsprechende Gehör“, wie es in der Laudatio hieß. Mehr als 19 Jahre war er Kulturreferent. Zudem repräsentierte Bauer von 2008 bis 2020 Penzberg als zweiter Bürgermeister. Hervorgehoben wurde sein „analytisches Denken“, dass oft bei fraktionsübergreifenden Lösungen geholfen habe.

Nikolaus Lutz

Nikolaus Lutz hatte einen Fraktionswechsel hinter sich. Von 1984 bis 2007 saß er für die CSU im Stadtrat, bevor er als Mitbegründer der Bürger für Penzberg (BfP) von 2008 bis 2014 für die Gruppierung Platz nahm. Lutz engagiert sich unter anderem im Bau- und Stadtwerkeausschuss. vor allem lag ihm der Brandschutz am Herzen: 30 Jahre lang war Lutz Feuerwehrreferent des Gremiums.

Anton Gumberger

Anton Gumberger vertrat von 1978 bis 2008 die SPD-Farben im Lokalparlament. Obwohl er eigentlich beruflich im Bau und Architektur verwurzelt war, gehörte er 18 Jahre dem damaligen Hauptausschuss an. Der einstige aktive Ringer habe sich auch so verhalten, wurde Gumberger gewürdigt: „Hart aber mit Herzen und stets fair.“

Klaus Adler

Auf 29 Jahre bringt es Klaus Adler. Das grüne Urgestein, Adler war 1980 in Karlsruhe beim legendären Gründungsparteitag seiner Partei, gehörte dem Stadtrat von 1990 bis 2019 an, bevor er vorzeitig ausschied. Adler sei mit dafür verantwortlich gewesen, dass in der ehemaligen Bergarbeiterstadt kommunalpolitisch „ökologisches Gedankengut Einzug hielt“, heißt es. Ferner habe sich Adler nicht nur bei der Umwandlung der Stadtwerke in ein Kommunalunternehmen eingebracht, sondern „nachhaltig“ an der Entwicklung Penzbergs im Bildungswesen beteiligt. Adler habe mit seinen Wortbeiträgen oft „den berühmten gordischen Knoten“ gelöst, erinnerte Rathauschef Korpan.

Richard Kreuzer

26 Jahre im Stadtrat saß Richard Kreuzer – von 1991 bis 2017. Auch Kreuzer machte einen politischen Wandel durch. Der einstige SPD-Fraktionschef saß kurz als fraktionsloser Stadtrat im Gremium bevor er sich zuletzt der CSU-Fraktion anschloss. Für sie hatte Kreuzer auch 2014 erfolglos als Bürgermeister kandidiert. Kreuzer, der im Stadtwerke- und Bauausschuss aktiv war, sei durch seine Kompetenz „über die Parteigrenzen hinaus“ anerkannt und geschätzt gewesen, hieß es.

Regina Beier

24 Jahre dabei war Regina Beier. Sie vertrat die SPD von 1990 bis 2014. Beiers Akzente hätten vor allem im sozialpolitischen Bereich und insbesondere bei der Kindertagesbetreuung gelegen – immerhin war sie auch lange Zeit Leiterin des örtlichen AWO-Kindergartens gewesen. Beier habe sich zudem für den Dialog und das Miteinander mit den ausländischen Mitbürgern eingesetzt.

Peter Müller

Ebenfalls 24 Jahre im Stadtrat war Peter Müller. Er gehörte diesem von 1972 bis 1996 für die CSU-Fraktion an. Leicht habe er es nicht gehabt, erinnerte Bürgermeister Korpan an die einstmalige SPD-Dominanz – während seiner langen kommunalpolitischen Laufbahn habe Müller als CSU-Vertreter „die Rolle der Opposition einnehmen“ müssen. Nichtsdestotrotz habe Müller „mit viel Engagement und Sachkenntnis“ nach der Bergwerksschließung mit die „Grundpflöcke“ für die heutige, prosperierende Kommune gesetzt.

Martin Barth

Nicht anwesend war Martin Barth (24 Jahre), der als Mitglied der SPD-Fraktion von 1972 bis 1978 und nochmal von 1984 bis 2002 dem Stadtrat angehörte. Auch Barth habe gerade in seiner ersten Wahlzeit „erheblichen Anteil an der Aufbauleistung“ der Stadt nach der Bergwerksschließung 1966 gehabt, hieß es in der Laudatio.

Kritischer Blick der „Senatoren“

Die Geehrten nahmen sichtlich stolz ihre Ernennungsurkunden entgegen. „Die Hand ist manchmal mitgesprungen“, erinnerte sich Ex-Stadtrat Klaus Adler schmunzelnd an manchen Sitzungsbesuch nach seinem Rückzug 2019. Und Anton Gumberger warnte ebenfalls schmunzelnd davor, dass die Ehemaligen künftig durchaus kritisch über die aktuelle Ratspolitik wachen würden. „Wir haben schon überlegt, ob wir einen Penzberger Senat gründen“, grinste Gumberger ob der großen Zahl an erfahrenen Ehrenstadträten.

Zu Penzberger Ehrenstadträten waren bislang Clement Dodell, Willi Heidrich (gestorben 2019) und Ehrenfried Mock (gestorben 2016) ernannt worden.