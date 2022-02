Ein Stück Kultur kehrt zurück: Faschingskonzert der Penzberger Musikschule

Von: Andreas Baar

Rund 80 Besucher verfolgten das Faschingskonzert in der Penzberger Stadthalle. © Andreas Baar

Penzberg - Nach langer Pause präsentierte sich Penzberger Musikschule endlich wieder live: Sechs Ensembles traten beim Faschingskonzert auf.

Die Freude war allen Beteiligten in der Penzberger Stadthalle deutlich anzumerken: Nach langer Pandemie-Pause traten sechs Ensembles der städtischen Musikschule auf. Rund 80 Besucher verfolgten das Faschingskonzert. „Endlich wieder gemeinsam musizieren“, strahlte ein maskierter Musikschulleiter Johannes Meyer vor Beginn gegenüber der Rundschau.“ Ihm war anzumerken, dass der Abend nach all den Corona-Einschränkungen mehr als nur ein Konzert sein soll: „Wir wollen die Freude an der Musik wieder rauskitzeln“, betonte Meyer. Denn wieder Musik zu machen, „gehört einfach zur Kultur dazu“, so der Leiter.

Das „High Brass“-Ensemble unter Andreas Pilat eröffnete das Konzert. © Andreas Baar

Die „Pfiffikus“-Flötengruppe um Hildegard Meyer-Becher sang und spielte. © Andreas Baar

Das Fagottquartett aus der Klasse von Ellen Hennen hatte einen Running Gag dabei. © Andreas Baar

Bunt und unterhaltsam

Die Besucher erwartete dementsprechend ein buntes Programm mit unterhaltsamen Stücken. Dafür sorgten das „High Brass“-Ensemble unter Andreas Pilat, die „Pfiffikus“-Flötengruppe um Hildegard Meyer-Becher, das Fagottquartett aus der Klasse von Ellen Hennen, die „Young String Players“ von Pia Janner-Horn, das Akkordeonensemble „Frisch gefaltet“ sowie die Jugendkapelle „Juka“, geleitet von Simon Zehentbauer. Der Applaus gab den Mitwirkenden und Initiatoren Recht: „Ich freue mich, mehr Leben in die Stadt reinbringen zu können“, hatte Musikschulchef Meyer zur Begrüßung ins Publikum gesprochen.