Einbrecher in der Glentleiten: Tresor geknackt und Bargeld gestohlen

Von: Andreas Baar

Der oder die Täter verschafften sich laut Polizei gewaltsam Zutritt durch ein Fenster im Erdgeschoss (Symbolbild). © dpa

Großweil - Einbruch im Freilichtmuseum Glentleiten: Aus einem Tresor wurden circa 3800 Euro Bargeld entwendet. Dazu gab es einen Sachschaden.

Im Zeitraum von Freitag (30. Juni), 16 Uhr, bis Samstag (1. Juli), 9.45 Uhr, wurde in ein Restaurant am Freilichtmuseum Glentleiten eingebrochen. Bemerkt wurde der Einbruch von der geschädigten Restaurantbetreiberin, einer 45-Jährigen aus dem Bereich Großweil. Der oder die Täter verschafften sich laut Polizei gewaltsam Zutritt durch ein Fenster im Erdgeschoss und gelangten von hier aus in die Büroräume im 1. Stock. Dort wurde ein Möbeltresor aufgebrochen. Die darin befindlichen circa 3800 Euro an Bargeld nahmen der oder die Täter an sich. Der Tresor wurde vor Ort aufgefunden. Der Sachschaden wird aktuell auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei Murnau unter Telefon 08841/61760.