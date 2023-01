Einsatz für Solidarität: Penzberger AWO bedankt sich bei treuen Mitgliedern

Von: Andreas Baar

Besinnlich gestimmt: (v.l.) Markus Bocksberger (Zweiter Bürgermeister), Ute Frohwein-Sendl (AWO-Vorsitzende), Christine Eisenmann-Blümke (Kassier), Kriemhild Helfenbein (30 Jahre ehrenamtliches Engagement in der AWO-Kleiderzentrale), Liane Knörzer (50 Jahre AWO), Inge Fey (25 Jahre), Steffanie Jablonsky (25 Jahre), Catrin Bocksberger (stellvertretende Vorsitzende), Isolde Künstler (25 Jahre AWO) und Aniko Rosenberger (stellvertretende Vorsitzende). © Paul Vogt

Penzberg – Die Penzberger Arbeiterwohlfahrt (AWO) feierte mit ihren Mitglieder nach zwei Jahren Corona-Pause wieder zusammen. In der Stadthalle gab es auch Ehrungen.

Bei der Adventfeier in der Penzberger Stadthalle saßen die Besucher gemütlich bei Kaffee und Gebäck zusammen. Die Zusammenkunft wurde nach den vergangenen Pandemie-Zwangspausen genossen. „Durch Corona war einfach ein Loch“, meinte AWO-Mitglied Joachim Fey. Das Loch würde jetzt wieder geschlossen werden. Zudem stand ein besonderer Programmpunkt an – die Ehrung der langjährigen Vereinsmitglieder. Neben einer Urkunde und der Ehrennadel der Arbeiterwohlfahrt gab es auch weitere Geschenke für die Geehrten.

Stolze 65 Jahre dabei

Zu den Geehrten beim Penzberger Ortsverbands zählten: Dicle Akzcicek (10 Jahre bei der AWO), Elke Moritz (25 Jahre), Inge Fey (25 Jahre), Steffanie Jablonsky (25 Jahre), Isolde Künstler (25 Jahre), Monika Streidl (30 Jahre), Elke Matthes (30 Jahre), Helga Schramml (30 Jahre), Ruth Wiesner (30 Jahre), Thekla Wolf (30 Jahre), Regina Bartusch (30 Jahre), Gernot Klinger (40 Jahre), Liane Knörzer (50 Jahre) Therese Kurz (65 Jahre) und Kriemhild Helfenbein (gedankt für über 30 Jahre ehrenamtliches Engagement in der AWO-Kleiderzentrale).

Gesang füllt die Halle

Aber auch für alle gab es ein Geschenk, man durfte nämlich alles, was auf den Tischen stand mit nach Hause nehmen. Dazu zählten teilweise kleine selbstgebastelte Dekowichtel aus Holz. Der Nachmittag wurde durch Musik des Geschwisterquartetts Merk begleitet. Doch nicht nur die vier jungen Merks sorgten bei der Feier für musikalische Unterhaltung, auch die Anwesenden sangen gemeinsam bekannte Weihnachtslieder mit musikalischer Begleitung. „Einfach schön“, wie die geehrte Inge Fey der Rundschau erzählte. Obwohl einige Gäste aus Krankheits- oder Witterungsgründen nicht erscheinen konnten, füllten die Mitglieder mit ihrem Gesang den Raum der Stadthalle mit einer besonderen weihnachtlichen Atmosphäre. Dafür sorgten auch zwei Weihnachtsgeschichten. Die erste handelte vom heiligen Nikolaus und seinem Begleiter; die zweite beschäftigte sich mit einem Wichtel mit Weltschmerz, welcher in Penzberg sein Glück wiederfand.

Solidarität ist wichtig

Auf die Grundwerte von Weihnachten machte AWO-Ortsvorsitzende Ute Frohwein-Sendl aufmerksam. Solidarität sei das, was Weihnachten ausmache. „Solidarität macht uns stark und bereichert das eigene Leben“, meint sie während ihrer Rede. „Solidarität ist unser Leitgedanke“, fügt sie dem noch hinzu. Ebenfalls eine Rede hielt Penzbergs 2. Bürgermeister Markus Bocksberger (PM), welcher selbst Mitglied der AWO ist. Die Spendenbereitschaft sei sehr groß in der Stadt, was ihn sichtlich freute. „Die AWO liebt diese Solidarität“, brachte er zudem zum Ausdruck. Zudem meinte Bocksberger, dass die AWO eine der wichtigsten Bestandteile der ungefähr 110 Vereine in Penzberg sei. Paul Vogt