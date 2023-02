Einsatz hat sich gelohnt: Stadt Penzberg ist weiter „Fairtrade-Town“

Von: Andreas Baar

Penzberg - Die Stadt Penzberg darf sich für zwei Jahre erneut „Fairtrade-Town“ nennen. Die Kommune erfüllt seit 2015 alle Vorgaben für die Auszeichnung.

Klar, dass der Bürgermeister entsprechend stolz und zufrieden ist. Dass die Auszeichnung nun vom Kölner Verein Fairtrade Deutschland bestätigt wurde, sei „ein schönes Zeugnis für die nachhaltige Verankerung des fairen Handels in der Stadt Penzberg“, so Rathauschef Stefan Korpan (CSU). Seit 2015 habe man das faire Engagement ausgebaut, heißt es dazu weiter aus dem Rathaus.

Vor acht Jahren erhielt die Stadt von dem gemeinnützigen Verein erstmalig die Auszeichnung für ihr Engagement zum fairen Handel. Dafür gilt es fünf Kriterien zu erfüllen – die Liste reicht von einem Stadtratsbeschluss über eine Steuerungsgruppe bis hin zu Öffentlichkeitsarbeit und Bildung. Und Geschäfte und Gastronomie müssen fair gehandelte Produkte in ihrem Sortiment haben.

Eine von 822 in Deutschland

Penzberg ist eine von aktuell 822 „Fairtrade-Towns“ in Deutschland – die Liste reicht von A wie Aachen bis Z wie Zirndorf. Penzberg war vor acht Jahren der 314. Teilnehmer an der Kampagne gewesen. Weltweit gibt es mehr als 2000 „Fairtrade-Towns“ in insgesamt 36 Ländern.

Mehr zu Fairtrade in der Stadt auf www.penzberg.de. Infos zu der Kommunen-Kampagene unter www.fairtrade-towns.de.