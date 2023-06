„Eismärchen“ auf der Berghalde: Pro Innenstadt fürchtet Einbußen für Handel

Von: Andreas Baar

Teilen

Auflage 2022/2023 auf dem Stadtplatz: Pro Innenstadt weist auf die „bescheidene Resonanz“ der letzten Veranstaltung auf einer Kunststofffläche hin. © Andreas Baar

Penzberg – „Hannis Eismärchen“ in Penzberg soll vom Stadtplatz auf die Berghalde umziehen. Der Verein Pro Innenstadt fürchtet Einbußen für den Einzelhandel.

Der Finanz- und Sozialausschuss des Penzberger Stadtrats hatte in seiner Mai-Sitzung beschlossen, „Hannis Eismärchen“ 2023/2024 aus Lärmschutzgründen vom Stadtplatz auf die Berghalde zu verlegen. Eine Entscheidung, die der Verein Pro Innenstadt Penzberg mit „großem Bedauern“ zur Kenntnis nimmt. Dies teilt Vorsitzende Monika Uhl mit. In einem Schreiben an Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) sowie die Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen weist der Verein auf die „erwarteten Nachteile für den innerstädtischen Einzelhandel“ hin, heißt es in einer Mitteilung von Pro Innenstadt. Man zeige sich aber gesprächsbereit, um mit Verwaltung und Lokalpolitik eine für alle Beteiligten akzeptable Lösung zu suchen.

„Bescheidene Resonanz“

Dass dies Klagen der Anwohner den Ausschlag für den Standortwechsel-Beschluss gaben sei den Einzelhändlern natürlich bewusst, teilt Pro Innenstadt mit. Dafür „haben wir auch Verständnis“, heißt es in dem Schreiben. Andererseits weist der Verein aber auch auf die „bescheidene Resonanz“ der letzten Veranstaltung auf einer Kunststofffläche hin: Dies zeige doch, dass es für ein „Eismärchen“ richtiges Eis brauche und mit einer „Silent Disco“ nur sehr wenige Menschen sich für das Kufenvergnügen begeistern könnten.

Einzelhandel profitierte

Der Verein betont, dass das „Eismärchen“ in der Vor-Corona-Vergangenheit viele Menschen auch aus den benachbarten Städten und Gemeinden angelockt habe. Davon habe auch der innerstädtische Einzelhandel profitiert. „Unseren Geschäftsleuten, die sich gerade von den Lockdowns im Zuge der Pandemie erholen, drohen nun aber, sollte es tatsächlich zur Verlagerung auf die Berghalde kommen, weitere Umsatzeinbußen – und das mitten im so wichtigen Weihnachtsgeschäft“, unterstreicht Jörn Millan von Pro Innenstadt.

Deshalb ist man froh, „wenn das letzte Wort in dieser Angelegenheit noch nicht gesprochen wäre“, teilt der Verein mit. „Vielleicht gelingt es uns ja, einen Königsweg zu finden. Vielleicht müssen die Karten hier aber auch völlig neu gemischt werden, sollte es nicht möglich sein, einen Generalunternehmer für das Eisabenteuer auf der Berghalde zu begeistern“, so Vorsitzende Uhl.