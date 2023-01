Aladdin-Show zum Schluss

„Eismärchen“ in Penzberg lockte nur knapp über 8000 Besucher an

Weniger Besucher als 2019/2020: Die „Eismärchen“-Fläche auf dem Stadtplatz war diesmal an den 37 Tagen deutlich leerer als bei der vorherigen Auflage. © Andreas Baar

Penzberg – „Hannis Eismärchen“ auf dem Penzberger Stadtplatz endete am Sonntag (8. Januar) mit einer Finalshow. In 37 Tagen kamen deutlich weniger Besucher als zuletzt.

„Du musst deinen Platz schon verteidigen“, meint eine Mutter zu ihrer Tochter, als diese von ihrem Posten mit freiem Blick auf die Kunststoffbahn verschwinden möchte. Außen um die Bande der Fläche herum hat sich ein Saum aus Menschen gebildet. Sie alle wollen den Auftritt der Solidarität nicht verpassen. Ein Auftritt, der den Schlusspunkt von „Hannis Eismärchen“ setzen sollte. In welcher Form das Märchen im kommenden Winter zurückkehrt, steht noch nicht fest. Das ging aus der Rede von Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) hervor.

8206 Besucher Nach dem Finale korrigierte das Penzberger Rathaus die Besucherzahlen beim „Eismärchen“ leicht nach oben. An den 37 Tagen wurden insgesamt 8206 Besucher gezählt. Dies gab Monika Engel, die seitens der Stadtverwaltung zusammen mit Alexander Bergel die Schlittschuhtage organisiert hatte, gegenüber der Rundschau bekannt. Eine Zahl, die damit weit unter der letzten Veranstaltung 2019/2020 liegt: Damals kamen 17.366 Besucher an 37 Tagen auf den Penzberger Stadtplatz. Die Auflage 2022/2023 hatte eine Neuerung geboten: Statt auf Eis wurde auf einer Kunststofffläche Schlittschuh gelaufen. Für diese Variante hatte sich der Stadtrat mit knapper Mehrheit entschieden. ab

Mit einer Sequenz aus ihrer Aladdin-Show setzte die Solidarität Penzberg den Schlusspunkt von „Hannis Eismärchen“. © Antonia Reindl

Solo-Auftritt zum Einstieg

Es waren noch rund zehn Minuten bis zur Show der Solidarität, als sich die Menschen um die Kunststoffbahn sammelten, um sich einen Platz mit guten Aussichten zu sichern. Eine kleine Gruppe drehte auf dem Eisimitat die letzten Runden. „Noch fünf Minuten“, sagte eine Mutter zu ihrem Sohn, der sichtlich traurig über die kurze Zeit war, die ihm nun noch in Schlittschuhen verblieb. Kurz nach 18 Uhr präsentierten sich dann die Kinder und Jugendlichen der Solidarität auf dem Eis. In Paillettengewändern drehten sie geschlossen ein paar Runden und gingen dann schon wieder von der Fläche. Auftritt der elfjährigen Katharina Albrecht. Ein Solo-Showlauf zum Einstieg. Elegant schwang sie über die Fläche, Sprünge, Drehungen. Unter Applaus verließ sie die Bahn.

Vier Schlittsschuh-Kurse

Während es für Albrecht zum Kostümwechsel ging, betrat Bürgermeister Korpan die Fläche. Für Dankesworte an all diejenigen, die zum Erfolg von „Hannis Eismärchen“ inklusive Schmankerlmarkt beigetragen haben. Aber auch für ein Resümee. In 37 Tagen habe man 8168 Besucher gezählt, darunter circa 5000 Kinder und Jugendliche. Zur Freude des Rathauschefs, denn das sei ja auch „Sinn und Zweck“ des Ganzen.

Vier Schlittschuh-Kurse wurden außerdem angeboten, mit fast 60 Kindern. Der Erlös aus den Kursen komme der AWO zugute, verriet Korpan. Das Eismärchen, „wir sind froh, dass es war und dass es viele angenommen haben“. Natürlich kam der Bürgermeister nicht umhin, auch die Fläche per se anzusprechen. Immerhin gab es dazu verschiedene Meinungen. Manche hätten gemeint, sie würden auf echtem Eis besser fahren; manche, darunter vor allem die Kleinen, auf der Kunstbahn, sagte der Bürgermeister. Wie das nächste Eismärchen aussehen wird, ob überhaupt, ob mit Eis, ob mit Kunststoff? Ein Thema für den Stadtrat.



Finalshow im Schweinwerferlicht. © Antonia Reindl

Aladdin-Show zum Schluss

Dann kehrte Katharina Albrecht auf die Fläche zurück, nun in Blau statt Violett – und nun mit voller Verstärkung in Kostümen, die in die Märchenwelt aus 1001 Nacht entführten. Die Solidarität Penzberg zeigte eine Sequenz aus ihrer Aladdin-Show, die in Gänze im März aufgeführt werden soll. Dann Applaus, Verbeugungen und Abfahrt. Die Kunststofffläche war auf einmal ganz leer. Die bunten Lichter gingen aus. Und der Menschensaum um die Bahn herum löste sich auf.