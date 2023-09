„Elterntalk“ im Raum Penzberg: Jana Krönauer ist neue Regionalbeauftragte

Von: Andreas Baar

Teilen

Willkommen als neue Regionalbeauftragte: Jana Krönauer (2.v.l.) vom „Elterntalk“ mit Marie Spale (l.) und Wolfgang Herz (beide Landratsamt Weilheim-Schongau) sowie Penelope Zunic (r. Fachreferentin bei Aktion Jugendschutz). © Landratsamt Weilheim-Schongau

Penzberg - Reden über Erziehung: Jana Krönauer ist neue Regionalbeauftragte für das Gesprächsformat „Elterntalk“.

Das Erziehungsberatungsformat „Elterntalk“ im Landkreis Weilheim-Schongau hat eine neue Regionalbeauftragte im östlichen Landkreis mit Penzberg: Jana Krönauer vertritt das Gesprächsformat künftig. Dies teilt das Landratsamt mit.



„Elterntalk“ ist ein Projekt des Vereins Aktion Jugendschutz/Landesarbeitsstelle Bayern und wird vom Amt für Jugend und Familie als Standortpartner im Landkreis Weilheim-Schongau umgesetzt. Die Teilnahme an den Gesprächsrunden ist kostenlos. Der Service wird nun im östlichen Landkreis Weilheim-Schongau durch das Penzberger Familienzentrum Arche Noah (www.familienzentrum-arche-noah.de) über Krönauer als Regionalbeauftragte vertreten.

Kontakt und Infos Jana Krönauer ist erreichbar unter: Telefon 0175/1492336 und E-Mail jk.elterntalk@gmail.com. Weitere Infos sind unter www.elterntalk.net zu finden.

Treffen im privaten Rahmen

Die bayernweite Gesprächsform wendet sich an Eltern mit Kindern bis 18 Jahren. Der „Elterntalk“ basiert auf Treffen in privatem Rahmen. Dabei können sich laut Landratsamt interessierte Eltern in monatlichem Rhythmus zu den Themen Medien, Konsum und gesundem Aufwachsen in der Familie austauschen. Die Gesprächsrunden werden von Vätern oder Müttern moderiert, die auf diese Aufgabe durch die Regionalbeauftragten geschult und vorbereitet wurden.