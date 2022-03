Endlich wieder ein Festival: „Tollhub“ soll Ende Mai in Penzberg laufen

Von: Andreas Baar

Teilen

Für alle Generationen: Beim „Tollhub“-Festival wird immer auch an die Kinder gedacht. © RS Archiv

Penzberg – Nach zwei Corona-Absagen plant die Penzberger „Aktion KleinKunst“ heuer wieder ihr „Tollhub“-Festival. Termin ist vom 27. bis 29. Mai auf Gut Hub.

Angesichts der Pandemie war den Aktiven der Penzberger „Aktion KleinKunst“ keine andere Wahl geblieben: Betrübt mussten sie 2020 und 2021 ihr traditionelles „Tollhub“ absagen. Was blieb waren zahllose Online-Treffen des Orga-Teams. Und eine klare Botschaft: Lässt es die Situation 2021 zu, soll das Festival endlich wieder über die Bühne gehen. Nun meldet „KleinKunst“-Chefin Evi Mummert voller Freude den Vollzug: „Tollhub“ findet Stand jetzt vom 27. bis 29. Mai statt. Inklusive Familientag, Alternativmarkt, Livemusik, Spaß und Spiel, Frühschoppen – und einem programmatische Zugpferd, den Kabarettabend mit Andreas Rebers.

Evi Mummert ist die treibende Kraft hinter dem „Tollhub“-Festival. © Privat

Kabarett in der Tenne

„Besonders wichtig“ war für die Organisatoren die Öffnung der lange Monate heruntergefahrenen Kulturbranche auf 75 Prozent der Besucher, berichtet Mummert. „Das war der ausschlaggebende Punkt.“ Dadurch habe man Rebers eine Auftritt in Penzberg zusichern können – der Kabarettist war schon für vergangenes Jahr gebucht gewesen. Der gebürtige Niedersachse, der in München lebt, kommt mit seinem Programm „Ich helfe gerne“ in die Tenne auf Gut Hub.



Sponsoren blieben treu

Eines freut Evi Mummert besonders: „Die Sponsoren sind uns alle geblieben.“ Viele hätten ihre Mittel auch für 2022 bereitgehalten. Und so mancher Karteninhaber verzichtete bei der letzten Absage auf eine Rückgabe seines Tickets und sponserte das Geld lieber. Wichtig ist es Mummert zudem, die von Anfang vorn dabei ist, dass die Organisation nun „auf mehrere Schultern verteilt ist“, wie sie sagt.



Wieder gebucht: Der Kabarettist Andreas Rebers soll das „Tollhub“-Festival eröffnen. © Janine Guldener

Auch Alternativmarkt geplant

Das Programm steht. Rebers macht am Freitag, 27. Mai, den Anfang. Für Samstag, 28. Mai, ist der Familientag geplant – mit Kinderprogramm und Musik. Auch den Alternativmarkt soll es geben. Wobei dessen Konzept noch nicht steht, bis Ende März will man laut Mummert alles beisammen haben. Bei der letzten „Tollhub“-Ausgabe warteten circa 40 Stände auf die Besucher. Festival-Ausklang wäre am Sonntag, 29. Mai, mit dem Frühschoppen, „Williams Wetsox“ sind angesagt.



Lesen Sie auch Wirre Vorwürfe gegen Ukraine und Oligarchen: Putin zeigt sich unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen Hoffnung keimte in den Ukraine-Russland-Verhandlungen zuletzt auf, doch denen versetzte Präsident Putin nun einen herben Dämpfer. Der News-Ticker. Wirre Vorwürfe gegen Ukraine und Oligarchen: Putin zeigt sich unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen Ukraine-Flüchtlinge zurück nach München geschickt: Heftige Diskussion entfacht - Helfer kritisiert Landratsamt Viele Ukrainer, die vor Putins Krieg flüchten, kommen derzeit in Bayern an. Der Landkreis Miesbach schickte einen Bus voller Flüchtlinge zurück nach München. Darüber ist nun eine Diskussion entbrannt. Ukraine-Flüchtlinge zurück nach München geschickt: Heftige Diskussion entfacht - Helfer kritisiert Landratsamt

Kartenvorverkauf ab 15. Mai Das genaue Programm will das Orga-Team im April vorstellen. Am 15. Mai beginnt der Vorverkauf für den Rebers-Auftritt. Karten (25 Euro) gibt es über Wohnkultur Baumgartner in Penzberg (Telefon 08856/82091). Weitere Infos unter www.kleinkunst-penzberg.de.

Premiere im Jahr 1998

„Tollhub“ hat Tradition in Penzberg. Premiere wurde im Jahr 1998 gefeiert, zwei Jahre nach dem Kauf von Gut Hub durch die Stadt. „Wir wollten es nur einmalig machen“, erinnert sich Mummert. Doch daraus wurde nichts, der Erfolg war zu groß. Zuletzt wurden rund 2000 Besucher beim Festival gezählt. Tatkräftig wird die „Kleinkunst“ von der Stadt und deren Bauhof unterstützt. Um die 50 Helfer engagieren sich. „Alles ehrenamtlich“, betont Mummert. Für die Penzbergerin lebt die Veranstaltung von seiner einzigartigen Atmosphäre: „Da sind alle Generationen dabei“, sagt Mummert und schwärmt von der Vielseitigkeit – Vereine, Schulen sowie kirchliche und soziale Institutionen machen mit.