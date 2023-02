Endspurt beim Penzberger Fasching: Gaudiwurm findet wieder statt

Von: Andreas Baar

2023 soll es wieder einen Gaudiwurm in Penzberg geben. © Andreas Baar

Penzberg – Beim OK Penzberger Fasching biegen die närrischen Tage auf die Zielgerade ein. Heuer soll es wieder einen Gaudiwurm in der Stadt geben.

An diesem Donnerstag, 16. Februar, steht der Weiberball in der Stadthalle an. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Die Resonanz ist riesig: Beim Kartenvorverkauf waren nach Informationen aus gut unterrichten Kreisen nach noch nicht einmal 45 Minuten alle Sitzplatz-Tickets verkauft. Aber es gibt noch Stehplätze, die im Vorverkauf im Café Freudenberg erworben werden können, haben wir von OK-Vorsitzendem Holger Fey erfahren. Ebenso wird es noch ein paar Rest-Stehplatzkarten am Abend für Kurzentschlossene geben.

Am Freitag, 17. Februar, treten wieder Teams beim Gaudi ohne Grenzen in der Wellenbadhalle an. Einlass (5 Euro) ist ab 18 Uhr, die lustigen Wettkämpfe beginnen um 19 Uhr.

Endlich wieder Gaudiwurm

Am Sonntag, 19. Februar, steht der Höhepunkt an: Um 14 Uhr setzt sich der Gaudiwurm in der Innenstadt in Bewegung. Aufstellung ist ab 13 Uhr an der Karlstraße, im Bereich des Museums. Knapp 20 Gruppen haben sich angemeldet, berichtet OK-Vorsitzender Fey. Der närrische Lindwurm zieht über die Karlstraße, Philippstraße und die Bahnhofstraße runter bis zur Hauptkreuzung. Ab 16 Uhr ist Faschingstreiben auf dem Stadtplatz angesagt.

Der Fasching 2022/2023 endet am Dienstag, 21. Februar, mit dem Kehraus um 18 Uhr (Einlass 17.30 Uhr) in der Stadthalle. Der Eintritt ist frei. Noch einmal treten die Garden samt der Prinzenpaare auf. Infos zu allen Terminen gibt es auch online.