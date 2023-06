Erfinder des Elfmeterschießens: Penzberg hat jetzt sein „Karl-Wald-Stadion“

Von: Andreas Baar

Sichtbare Wertschätzung in Penzberg: Das große Schild mit dem neuen Namen wird am Haupteingang an die Fassade der Stadiongaststätte angebracht. © Andreas Baar

Penzberg - Die Stadt Penzberg hat jetzt ein „Karl-Wald-Stadion“. Damit wird der Erfinder des weltweiten Elfmeterschießens gewürdigt.

Der 30. Mai 1970 war ein einschneidender Tag für den bayerischen und später den internationalen Fußball. Karl Wald aus Penzberg, 1916 in Frankfurt/Main geboren und später selber lange Jahre Schiedsrichter, bat beim 12. Schiedsrichter-Bezirkstag Oberbayern in München um das Wort. Der Penzberger stellte einen Antrag auf Einführung des Elfmeterschießens statt Losentscheids bei Unentschieden in einem Entscheidungsspiel. Wald hatte mit seinem Antrag gegen Widerstände mehrheitlich Erfolg. Das Elfmeterschießen wurde zur festen Größe im Weltfußball.



Im Internet Seitens der Familie von Karl Wald wurde eine offizielle Internetseite rund um den Erfinder des Elfmeterschießens eingerichtet. Zu finden unter https://www.karl-wald.de/.

Zur WM 2006 wiederentdeckt

Sein Verdienst geriet aber in Vergessenheit. Erst zur Heim-WM 2006 wurde die Bedeutung von Wald medial wiederentdeckt. In Penzberg benannte man 2014 die Straße zum Stadion am Müllerholz in „Karl-Wald-Straße“ um – den Antrag dafür hatte der damalige dritte Bürgermeister und Grünen-Stadtrat Johannes Bauer gestellt, der Stadtrat war diesem einmütig gefolgt. Später kam eine viel besuchte Ausstellung über den Erfinder des Elfmeterschießens im städtischen Museum dazu. 2020 stellte der damalige Stadtrat und heutige Ehrenstadtrat Nikolaus Lutz den Antrag auf Namensgebung auch für das Stadion.Der Stadtrat stimmte zu, ein Nein gab es. Im gleichen Jahr folgte die Umbenennung der Straße in „Am Karl-Wald-Stadion“.

Die Hüllen sind gefallen: Vertreter von Stadt, Fußball-Landesverband und vor allem der Familie Karl Walds vor dem großen Namensschild. Sichtlich stolz war an diesem Tag auch Antragsteller Nikolaus Lutz (2.v.r.). © Andreas Baar

Am Samstag (17. Juni) fand der offizielle Vollzug statt. Feierlich wurde die große Namenstafel enthüllt, es gab ein buntes Sportprogramm. Anwesend waren Ingrid Albert, Tochter von Wald, und dessen ältester Enkel Thorsten Schacht. Karl Wald sei ein „großartiger, untadeliger Sportsmann und ein wunderbarer Mensch“ gewesen, erinnerte sich Antragsteller Lutz. Er erinnerte auch an die Geschichte des für die Stadt „besonders bedeutsamen Bauwerks“: 1986 hatte die Kommune den Bauantrag für ihr Stadion gestellt, 1990 wurde es mit einem Spiel des FC Bayern gegen den FC Penzberg eingeweiht. Es endete 1:1, ohne Elfmeterschießen.

Ein Kapitel Fußballgeschichte, die hier geschrieben wurde.“

Einmarsch: Teilnehmer der Veranstaltung zogen zu Beginn gemeinsam auf das Spielfeld. © Andreas Baar

„Ein Kapitel Fußballgeschichte, die hier geschrieben wurde“, würdigte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) den Verdienst des Penzbergers Wald. Dank dessen Idee sei das Fußballspiel „fairer“ geworden. Der Rathauschef muss es wissen, war er doch selber aktiver Spieler und Trainer. Korpan räumte jedoch ein, dass das Elfmeterschießen „ein Nervenspiel“ sei. Aber immerhin: „Ein Krimi, dessen Ursprung in Penzberg liegt.“ Und so sei die Umbenennung des Stadions auch eine Möglichkeit, dem Fußball-Pionier Wald „gebührend die Ehre zu erweisen“, betonte der Bürgermeister im Gespräch mit Fest-Moderator Johannes Krause. Korpan dankte aber auch den Vereinen, „die das Stadion beleben“.

Gut gepolstert: Beim Bubble-Soccer-Spiel versuchten sich auch einiges Stadträte. © Andreas Baar

Ältester Enkel extra angereist

Thorsten Schacht, ältester Enkel von Karl Wald, war eigens aus der Nähe von Lübeck nach Oberbayern gereist. Schacht, der selbst Schiedsrichter ist, teilt die Leidenschaft seines Großvaters für den Fußball. Dass Karl Wald dem Glücksspiel beim Münzwurf nichts abgewinnen konnte, überrascht Schacht nicht: „Opa war ein absoluter Gerechtigkeitsfanatiker.“ Die Namensgebung des Stadions bezeichnete der Enkel als „große Ehre für uns als Familie“. Schacht ist sich sicher, dass es Wald gefallen hätte: „Er wäre wahnsinnig stolz gewesen.“

Ein Vorbild für Schiedsrichter

Dass Wald „mit Sicherheit“ als Vorbild für die heutige Schiedsrichter-Generation taugt, davon zeigte sich Robert Schraudner, Vizepräsident des Bayerischen Fußballverbands, überzeugt. Und Ehrenstadtrat Johannes Bauer, der einst die Straßenbenennung initiiert hatte, bezeichnete das Elfmeterschießen als spannende Krönung einer Partie – da könne das Spiel vorher „noch so langweilig sein“.