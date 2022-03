Erfolg für Skiclub Penzberg: Masters-Racer Resenberger holt Slalom-Titel

Von: Andreas Baar

Teilen

Masters-Fahrer Gerhard Resenberger vom Skiclub Penzberg ist derzeit in Topform. © Skiclub Penzberg

Penzberg - Die Fahrer des Skiclubs Penzberg schnitten bei den Deutschen Meisterschaften der Masters in Hochfügen gut ab. Gerhard Resenberger holte gar einen Titel.

Die nationalen Titelkämpfe der Masters, der Rennläufer ab 30 Jahren, wurden an zwei Tagen im Tiroler Skigebiet Hochfügen ausgetragen. „Selbstverständlich unter strikten Covid-19 Auflagen“, wie es in einem Bericht von Teilnehmer Klaus Hartstein vom Skiclub Penzberg heißt.

Am Samstag fand zunächst ein SuperG in zwei Läufen statt, bei dem Alois Eichner den 6. Platz und Klaus Hartstein den 9. Platz in ihrer Altersklasse belegten. Weitere gute Resultate erreichten die Rennläufer des SCP beim anschließenden Riesentorlauf auf derselben Piste – nämlich die Plätze 9 für Eichner und 10 für Hartstein.

Am Sonntag wurde dann der Slalom in zwei Durchgängen ausgetragen. Hier setzte Gerhard Resenberger das absolute Penzberger Zeichen des Wochenendes: Resenberger gewann souverän seine Altersklasse B8. Vervollständigt wurde dieser tolle Erfolg durch die Plätze 7 (Eichner) und 8 (Hartstein).

4. Platz in Cortina

Gerhard Resenberger stellte seine momentane Topform auch bei den internationalen FIS Rennen, die am vergangenen Wochenende in Cortina d‘Ampezzo stattfanden, unter Beweis: Der Penzberger verfehlte mit einem 4. Platz im Slalom als beste Platzierung nur knapp das Siegerpodest.