Erfolg in Sindelsdorf: Nachfolgerin für Bäckerwagen gefunden

Teilen

Geht wieder in Betrieb: Der Sindelsdorfer Bäckerwagen. © Antonia Reindl

Sindelsdorf – Das Semmel-Drama in Sindelsdorf hat einen glücklichen Ausgang gefunden: Ab Dienstag (4. Oktober) soll der Bäckerwagen wieder in Betrieb gehen.

Am Ende der jüngsten Gemeinderatssitzung hatte Sindelsdorfs Bürgermeister Andreas Obermaier (CSU) eine frohe Botschaft zu verkünden: Für den Bäckerwagen unmittelbar neben dem ehemaligen Schlachthaus, die Anlaufstelle für Sindelsdorfer, um kurzen Weges an frische Backwaren zu kommen, wird schon bald wieder öffnen. Ende August duftete es das letzte Mal aus dem Bäckerwagen, und der Rathauschef hoffte, schnellstmöglich eine Nachfolge zu finden. Eine Nachfolgerin, eine Bad Heilbrunnerin, verriet der Bürgermeister, sei nun gefunden. Ab Dienstag (4. Oktober) sollen wieder Semmeln und Brezen über die Theke gehen. Obermaier blickte in der Sitzung aber auch auf seine Sorge, was die Schließung bei Kundenstamm bewirkt haben könnte. „Ich hoffe, dass sich nicht viele anders orientiert haben“, sagte der Rathauschef.