Probleme bei Bodenlegern

Eröffnung der Josef-Boos-Sporthalle in Penzberg verzögert sich erneut

Von: Andreas Baar

Teilen

Dauerbaustelle am Josef-Boos-Platz: Der Hallenboden ist endlich fertig gestellt, auch die Linien sind inzwischen aufgetragen. © Stadt Penzberg

Penzberg – Es ist eine Dauerbaustelle: Die Sanierung der Josef-Boos-Sporthalle beschäftigt die Stadt Penzberg seit nunmehr sechs Jahren. Eigentlich sollte die Sporthalle nach den Herbstferien wieder in Betrieb gehen. Doch daraus wurde nichts. Die Stadt macht „Unwägbarkeiten“ im Baugewerbe plus die Pandemie verantwortlich. Vereine und Schulen die Halle nun erst im Januar 2023 nutzen können.

Seit mehr als sieben Jahren wird in der Halle kein Sport mehr getrieben. Von Juni 2015 bis März 2016 hatte die Regierung von Oberbayern die städtische Immobilie als Asyl-Erstaufnahmestelle genutzt. Doch als alles ausgeräumt war, mussten die Verantwortliche feststellen: Die in die Jahre gekommene Sporthalle wies erhebliche Schäden auf, zudem wurde schadstoffhaltiges Dämmmaterial entdeckt (Rundschund berichtete).



Es begann die Zeit der unerfreulichen Preissteigerungen. Im Februar 2018 ging man im Bauamt von Kosten für die Generalsanierung von rund 5,6 Millionen Euro aus. Zum Hebauf im Herbst 2021 hatte sich die Zahl auf 11,8 Millionen Euro erhöht. Zuletzt im Juni-Bauausschuss korrigierte das Bauamt die Kosten auf fast 12,8 Millionen Euro nach oben. Rund 12,8 Millionen Euro sind vier Monate später noch Stand der Kalkulation, wie Rathaussprecher Thomas Sendl am Dienstag auf Rundschau-Nachfrage bestätigte.



Immerhin die Tartanbahn ist schon geliefert. © Andreas Baar

Ansonsten hatte Sendl an diesem Tag keine guten Nachrichten. Eigentlich wollte die Stadt die generalsanierte Sporthalle nach den Herbstferien eröffnen. „Daraus wird nun nichts“, hieß es in einer von Sendl verschickten Pressemitteilung. Kaum ein Bereich obliege derzeit solch „großen Unwägbarkeiten“, lautet die offizielle Begründung für das Scheitern des letzten Terminplans – verwiesen wird auf Fachkräftemangel, Lieferkettenverzug, übervolle Auftragsbücher, dazu der Ausfall einiger Handwerker wegen Corona. Die Rahmenbedingungen zur „reibungsfreien Taktung“ eines Bauprojektes seien derzeit sehr schwierig, seufzt man im Rathaus. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) nahm am Dienstagabend in der Stadtratssitzung kein Blatt vor den Mund: „Firmen haben teilweise uns hängen lassen.“ Oder sich gar nicht mehr gerührt, wie er zürnte.

Probleme bei Bodenlegern

Insbesondere bei den Bodenleger-Arbeiten kam es laut Stadt zu erheblichen Ausfällen und Verzögerungen. Was auch andere Gewerke in Verzug brachte. Die Folge: Nicht nur die Inbetriebnahme musste verschoben, auch der Einbau der Kegelbahnen und der Schießanlagen der Schützen umterminiert werden.



Rodja Maier, Leiter des Sachgebiets Hochbau, arbeitet mit Hochdruck daran, dass die Abschnitte zügig fertig gestellt werden können. Mit Erfolg: Zu den Herbstferien wird es bei den Bodenleger-Arbeiten weitergehen, heißt es. Dann könnte die Kegelbahn-Fachfirma wieder anrücken. Die Bahnen dürften dann nach knapp drei Wochen Montage eingebaut sein.



Vorrangig gilt es nun vor allem noch den Bodenbelag in die Flure zu verlegen, damit möglichst bald der Schulsport beginnen kann. „Das hat oberste Priorität“, betonen Maier und Stadtbaumeister Justus Klement unisono. Immerhin: „Die Restarbeiten in der eigentlichen Sporthalle befinden sich im Finale, die meisten Einrichtungen sind fertig“, heißt es in der Mitteilung.

Parkplätze gepflastert

Laut Maier sind auch die wichtigsten Außenanlagen beinahe fertig: Parkplätze sind gepflastert, Wege angelegt und seit Dienstag die Tartanbahn entlang der Winterstraße aufgetragen. Wann genau die Halle wirklich komplett fertig gestellt ist, sei jedoch schwer zu sagen. Das offizielle Ziel steht aber fest: Der Schulsport soll nach den Weihnachtsferien anlaufen, erklärte Bürgermeister Korpan nun im Stadtrat.



„Auch die Vereine sollen damit schnellstmöglich wieder Zutritt zu denen so schmerzlich vermissten Sporthallenflächen erhalten“, wie Josef Siegert, Sachgebietsleiter für Sport- und Freizeitstätten, erklärt. Wobei, so schnell geht es nicht. Vereine, Schützen und Kegler sollen im Lauf des Januars 2023 einziehen können, so die Prognose von Bürgermeister Korpan.