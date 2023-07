Eröffnung in Penzberg: Bibliothek extra für Kinder - mit einem „Zauberwald“

Von: Andreas Baar

„Kinderzimmer“ in der Rathauspassage: Die neue Kinderbibliothek der Penzberger Stadtbücherei wird gerade eingeräumt. © Andreas Baar

Penzberg - Die Penzberger Stadtbücherei öffnet nach dem Umbau wieder. Es gibt jetzt eine eigene Kinderbibliothek. Und eine besonders kreative Bürgerbeteiligung.

Die Stadtbücherei in der Rathauspassage ist seit 22. Juni für den Umbau und den Aufbau der neuen Kinderbibliothek in den ehemaligen Modehaus-Räumen geschlossen. Seitdem wurden rund 20.000 Medien ein- und wieder ausgepackt und an neue Orte gebracht. Rund 800 Meter Bücherregale mussten bewegt werden. „Und so manches mehr neu-, um- und ausgebaut“, berichtet Leiterin Katrin Fügener. Am Freitag (7. Juli) können sich die Besucher von den neuen Räumlichkeiten überzeugen: Ab 15.30 Uhr wird in der Rathauspassage die Eröffnung der neuen Kinderbibliothek, dem „Kinderzimmer“, und der umgebauten alten Räume gefeiert. Um 16 Uhr beginnt das Kinderprogramm mit Basteln, Rallye, Schminken, Vorlesen, einem Gewinnspiel und anderem mehr. In den bisherigen Räumen wird auch Einiges geboten. Dort warten etwa die „FreitagsSpieler“ bereits am Nachmittag auf Mitspieler und die Mitglieder der Handaktiv-Gruppe zeigen, was für Ideen sie entwickeln.

Der „Zauberbaum“ steht als kreative Deko im hinteren Bereich des neuen „Kinderzimmers“. © Andreas Baar

Verein kreierte „Zauberbaum“

In der Kinderbibliothek gibt es dann zudem einen „Zauberwald“ zu entdecken. Dazu gehört ein besonderer „Baum“. Auf das hölzerne Exemplar ist Büchereichefin Fügener richtig stolz. Es erweitert den „Zauberwald“ in der Kindereinrichtung. Geplant und dekoriert wurde und wird dieser Baum auch künftig von engagierten Mitgliedern des noch jungen Penzberger Vereins „ÜberMorgen“, der sich für mehr Kinderfreundlichkeit in der Stadt einsetzt. Fügener schwärmt denn auch von einer „kreativen und engagierten Bürgerbeteiligung“. Den Baum an einer Säule im hinteren Bereich habe man laut Fügener nur realisieren können, weil die Kosten in Höhe von 500 Euro von der VR Bank Werdenfels übernommen wurden.

Engagierte und kreative Mithilfe: Der Verein „ÜberMorgen“, hier Lisa Staub (l.) und Sarah Torka, hat sich um Planung und Dekoration des „Zauberbaums“ gekümmert. © Andreas Baar

Eulen erzählen Geschichte

An dem Exemplar hängen selbst gebastelte Eulen aus Buchseiten. Die Idee: Es zeigt, „wie Elemente eines Buchs hinausflattern und zum Gegenstand werden“, erklärt Lisa Staub vom Verein. Die Eulen hatten Kinder von zwei bis elf Jahren, Erwachsene und Großeltern bei zwei Workshops des Vereins „ÜberMorgen“ hergestellt. Die Eulen-Aktion wurde zusammen mit dem Jugend Bund Naturschutz Penzberg gemacht. Dazu schaute extra ein Falkner mit einem echten Uhu vorbei. Ein „Mehrgenerationenprojekt“ nennt es denn auch Staub zufrieden. Zusätzlich hatten die beiden Bastlerinnen der Bücherei, Ilse Sägmüller und Heidi Buchner, die in der Regel mittwochs mit Kindern aktiv sind, ebenfalls Eulen gefertigt.

Alle Exemplare wurden ehrenamtlich gebastelt, wie die Büchereileitern betont. Für Fügener passt der etwas andere Baum perfekt in das Konzept: „Gerade eine Kinderbibliothek muss eine Geschichte erzählen“, sagt sie. Zudem könne der Baum nach Bedarf immer wieder umdekoriert werden.