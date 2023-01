Erste Rodungen starten: Roche erweitert Werksgelände in Penzberg

Von: Andreas Baar

So visualisierte Roche im Penzberger Stadtrat einen möglichen ersten Ausbauschritt im nördlichen Werksgelände (ganz links). Dabei handelt es sich laut Unternehmen aber nur um eine symbolische Darstellung und keine konkreten Planungen. © Roche

Penzberg - Die Erweiterung des Roche-Werksgeländes in Penzberg startet Ende Januar. Der Konzern rodet und gräbt auf 7,5 Hektar Fläche.

Der Penzberger Roche-Konzern bereitet noch in diesem Monat die Erweiterung seines Werksgeländes im Nonnenwald vor. Ende Januar beginnen die Rodungen für eine erste Teilfläche. Grünes Licht gab es vom Bauausschuss.

Der Biotech-Konzern möchte seinen Standort Penzberg fit für die Zukunft machen. Dafür soll das Werk im Nonnenwald mit seinem derzeit rund 46 Hektar großen Areal um circa 13,5 Hektar nach Norden erweitert werden. Im Dezember 2022 beschloss der Stadtrat mit einer 19:6-Mehrheit den Bebauungsplan „Biotechnologiezentrum Nonnenwald Nord“ – es gibt Kritik, das Vorhaben ist wegen seiner Dimension nicht unumstritten. Im jüngsten Bauausschuss am vergangenen Dienstag lag der Antrag auf Abgrabung plus Rodung auf einer ersten Teilfläche von 7,5 Hektar auf dem Tisch. Das Gremium stimmt dem einstimmig zu.

Die nördliche Roche-Erweiterung wird über 14 Raster erschlossen. Das Gebiet ist laut Bauamt ehemals bergbaulich genutzt und weitgehend bewaldet. © Bauamt

Erdarbeiten ab Frühjahr

Die Rodungen erfolgen in der östlichen Hälfte des neuen Areals und starten Ende Januar. Sie sollen bis Ende Februar abgeschlossen sein, teilt das Unternehmen mit. Mit den Abgrabungs- und Auffüllarbeiten werde dann bei geeigneter Witterung im Frühjahr begonnen – „natürlich erst sobald auch die beantragten Genehmigungen vorliegen“, so eine Sprecherin. Zugleich startet der Konzern mit ersten ökologischen Ausgleichsmaßnahmen. Der Großteil der 7,5 Hektar Vorbereitungsfläche ist laut Roche Wald, circa zehnt Prozent seien nicht bewaldet. Bei den Bäumen handelt es sich vor allem um Fichten, die zu Bergwerkszeiten gepflanzt wurden.

Erster Ausbauschritt

Die Arbeiten dienen einem ersten Ausbauschritt des Standorts. Für diesen und für konkrete Bauprojekte erwarte man im Lauf des Jahres eine Entscheidung der Konzernleitung, heißt es. Das gesamte Areal wird nicht auf einmal erschlossen. „Die infrastrukturelle Entwicklung der Erweiterungsfläche wird in den nächsten acht bis zehn Jahren stufenweise erfolgen”, so Werkleiter Paul Wiggermann.

Das Werksgelände von Roche im Penzberger Nonnenwald umfasst derzeit rund 46 Hektar. © Roche

Nicht nur Standort stärken

Es gehe lediglich um den Aushub und „nicht um Gebäude“, machte Stadtbaumeister Justus Klement in der Bauausschusssitzung deutlich. Die jetzigen Arbeiten würden die Voraussetzungen für spätere Bauanträge schaffen. Mit der geplanten Norderweiterung des Werkes stärke das Unternehmen nicht nur den Standort, sondern stelle die Versorgung von Patienten weltweit mit Medikamenten und diagnostischen Tests weiterhin sicher, begründete Werkleiter Paul Wiggermann nach der Sitzung nochmals das Vorhaben. Auf der etwa 13,5 Hektar großen Fläche sollen laut Wiggermann Projekte realisiert werden, „die in den nächsten zehn bis 15 Jahren zur Standortentwicklung beitragen“. Das umfasst Anlagen für Produktion, Logistik, Infrastruktur bis hin zu Verwaltung. Die Abgrabungsarbeiten auf der gesamten Fläche würden nicht an einem Stück, sondern „deutlich zeitversetzt in mehreren Teilschritten unter strengen Auflagen in kontrollierten und definierten Bauabschnitten erfolgen“. Die nun anfallenden Aushubmassen werden laut Bauamt zum Teil vor Einbau oder Abtransport auf dem Erweiterungsgebiet zwischengelagert.

Aufforstung als Ausgleich

Zeitgleich starten die ersten Ausgleichsmaßnahmen für die „ökologische Aufwertung der angrenzenden Waldflächen und für die unter Artenschutz stehenden Tiere“, teilt Roche mit. Die im Bauantrag aufgeführten Ausgleichsflächen im Osten und Westen blieben laut Bauamt weitestgehend im Eigentum der Bayerischen Staatsforsten und werden von Roche gepachtet. Ziel sei es, den Wald „ökologisch deutlich aufzuwerten“. Zudem soll für die unter Artenschutz stehende Zauneidechse, Gelbbauchunke und Laubfrosch neuer Lebensraum geschaffen. Im ersten Schritt wird teilweise Gehölz auf Flächen im Westen und im Osten, die dem Staatsforst gehören, entfernt. „Ein großer Teil“ der im Bebauungsplan geforderten Erstaufforstungensei bereits erfolgt, so der Konzern und nennt unter anderem Aufforstungen im Gemeindegebiet von Seeshaupt. Das ökologische Waldrandkonzept nördlich des Werk werde ab April umgesetzt.

Ortstermin für Umwelt

Man stehe im Austausch mit internen und externen Umweltexperten, unterstreicht Wiggermann. Unter anderem wurden für Freitag (20. Januar) die Penzberger Ortsgruppe des Bund Naturschutzes und die städtische Umweltschutz-Abteilung zum Ortstermin erwartet. Wiggermann betont: „Wir setzen auch weiterhin auf diese transparente und wertvolle Zusammenarbeit.”

Der Bebauungsplan für das „Biotechnologiezentrum Nonnenwald Nord“ soll nun rechtskräftig werden: Laut Stadtbaumeister Justus Klement ist für 25. Januar die Bekanntmachung im Amtsblatt vorgesehen.