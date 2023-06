Erstmals im Münchner Umland: Museum Penzberg zeigt Werke von Giacometti

Von: Andreas Baar

„Etwas zugleich Zeitloses und Zeitgemäßes“: Für Penzbergs Museumsleiterin Annette Vogel zeigt die Präsenz der Giacometti-Werke die „Verletztlichkeit des Menschen“. © Andreas Baar

Penzberg - Das städtische Museum Penzberg ist Vorreiter: Erstmals werden in solch großen Umfang Werke von Alberto Giacometti im Münchner Umland gezeigt.

Im Museum Penzberg – Sammlung Campendonk steht die nächste Ausstellung an: Ab Samstag (8. Juli) werden rund 100 Werke von Alberto Giacometti unter dem Titel „Mensch und Raum“ gezeigt. Sie stammen aus einer Privatsammlung und sind erstmals im Münchner Umland zu sehen. Für Penzbergs Museumsleiterin Annette Vogel, seit September 2022 im Amt, ist es die erste eigene Ausstellung, die sie – nach zwei Schauen der Kunstzeche – verantwortet.

Beliebter Treffpunkt der intellektuellen Bohéme: Alberto Giacometti 1957 in seinem Atelier. © Succession Alberto Giacometti, VG Bild-Kunst, Bonn

Künstler der klassischen Moderne

Mit Alberto Giacometti (1901-1966) widmet sie sich einem der bedeutendsten Künstler der klassischen Moderne. Aus dem Schweizer Bergell stammend, unterhielt er ab den 1920er Jahren in Paris sein legendäres Atelier am Montparnasse. Die Ausstellung umfasst rund 100 Arbeiten von Giacometti aus seiner Schaffenszeit ab den 1940er Jahren, darunter Skulpturen, Gemälde, Zeichnungen und Druckgrafiken. Die Schau wird ergänzt durch Porträtaufnahmen des Künstlers von berühmten Fotografen.

Ausdrucksstark: Alberto Giacometti verarbeitete auch seine berühmten Atelierbesucher in Paris wie bei „Tête de Simone de Beauvoir“. © Succession Alberto Giacometti,VG Bild-Kunst, Bonn

Start mit Vernissage und Tanzfest Die Ausstellung läuft von 8. Juli bis 8. Oktober im Museum Penzberg – Sammlung Campendonk. Vernissage mit Tanzfest ist am Freitag (7. Juli) um 19 Uhr im Museum. Der Sammler Helmut Klewan anwesend und als DJ aus seiner Sammlung von 6000 Singles eine Playlist auflegen. Am Donnerstag (13. Juli) um 18 Uhr ist im Rahmen von „Kunst & Wein“ die erste Veranstaltung im Rahmenprogramm: Museumsleiterin und Kuratorin Annette Vogel führt durch „Alberto Giacometti“. Musikalische Begleitung durch das Saxophonquartett der Musikschule Penzberg unter Thomas Bouterwek Eintritt und Führung kosten 7 Euro. Anmeldung per E-Mail an museum@penzberg.de. Infos: www.museum-penzberg.de.

Leihgaben aus Münchner Privatsammlung

Die Leihgaben stammen aus der Münchner Sammlung von Helmut Klewan, einem gebürtigen Wiener. Diese gilt als eine der umfangreichsten Konvolute im deutschsprachigen Privatbesitz. Es ist eine Premiere: Das Museum Penzberg zeigt zum ersten Mal im Münchner Umland die Exponate. Museumschefin Vogel hatte sich schon länger eine Giacometti-Ausstellung erträumt – seit einer ersten Berührungen mit dessen Kunst vor mehr als 30 Jahren in New York. „Er hat uns heute noch so viel zu sagen“, begründet sie im Rundschau-Gespräch die Wahl Giacomettis. Dem Künstler ging es „um die Suche nach der Wahrheit“, sagt Vogel – dem „Kern des Menschen“. Giacomettis Skulpturen würden „Seele, Bewegung und Empfindungen“ abbilden. „Man sieht das Ringen des Künstlers mit der Wahrheit.“



Zeitgenössische Malerei und Bergbau

Die Schau läuft bis 8. Oktober in Penzberg. Die nächste große Ausstellung plant Museumsleiterin Vogel mit „Mythos Bergbau“ für 2024. Dazwischen soll heuer im November noch eine Ausstellung zu zeitgenössischer Malerei, ebenfalls aus einer Privatsammlung, folgen. Diese wäre auch eine Premiere im Münchner Umland.