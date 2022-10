Erweiterung: Bürger für Penzberg wollen keinen „Knicks“ vor Roche machen

Von: Andreas Baar

Armin Jabs, BfP-Fraktionschef im Penzberger Stadtrat, fordert ein genaues Hinschauen bei künftigen kommunalen Investitionen. © Andreas Baar

Penzberg – Roche-Erweiterung, Verkehr, Wohnraum und Innenstadt: Die Themen bei der Mitgliederversammlung der Bürger für Penzberg (BfP) waren breitgefächert.

Armin Jabs hat in der Vergangenheit im Stadtrat den Bebauungsplan für die Erweiterung des Roche-Werks im Nonnenwald stets unterstützt. Allerdings waren vom BfP-Fraktionsvorsitzenden auch immer wieder kritische Worte wegen der Auswirkungen auf Infrastruktur und Verkehr zu hören. Man mache „keinen Knicks“ vor dem Konzern, betonte Jabs bei der jüngsten Mitgliederversammlung im Hoisl-Bräu denn auch – allerdings müsse es letztendlich für beide Partner, Stadt und Unternehmen, passen. Jabs erwartet von Roche freiwillige Angebote an die Kommune, zum Beispiel bei Wohnungen für die Belegschaft.

BfP-Vorsitzender Erich Sczepanski verlangt eine „perspektivische Stadtplanung“, gerade bei der weiteren Erschließung des Nonnenwald-Industriegebiets. © Andreas Baar

Nicht auf Mobilitätskonzept warten

Der Fraktionsvorsitzende mahnt vor einer Zunahmen des Pendlerverkehrs, weil immer mehr Roche-Mitarbeiter nicht mehr in der Stadt wohnen würden. Man dürfe deshalb nicht nur auf das Mobilitätskonzept warten, sondern müsse Vorschläge unterbreiten und umsetzen. Luft nach oben sieht der BfP-Frontmann allerdings beim ÖPNV und dort vor allem in der Tarifstruktur des Münchner Verkehrsverbunds (MVV).

In Sachen Wohnraum spricht sich Jabs für das Engagement von Genossenschaft und der landeseigenen Gesellschaft „BayernHeim“ in Penzberg aus. Die Stadt könne nicht selbst ausreichend Wohnraum bereit stellen. Grundsätzlich macht sich der Fraktionschef für eine „zentrale Richtung“ stark: Wo es geht, solle Höhe vor Flächenfraß gelten. Penzberg könne kaum mehr „in die Breite“ wachsen.



Rücklagen aufbauen

Den städtischen Haushalt hat Jabs zwar mitgetragen, er mahnt aber zu kommunaler Zurückhaltung. Die Stadt habe viel Geld ausgegeben, dafür aber vieles erreicht, resümierte er mit Blick auf Kita-Bauten, Turnhallensanierung, neue Musikschule sowie die Wohnanlage Birkenstraße-West und den Schwimmbadbau. Allerdings müsse die Stadt bei weiteren Investitionen darauf achten, „was wir uns leisten können“. Jabs fordert einen Aufbau der Rücklage – dies sei unabdingbar, um Schwanken bei der Gewerbesteuer inklusive möglicher Rückzahlungen ausgleichen zu können. Zur Not müsse man in Kauf nehmen, das städtische Projekte verschoben werden.

„Perspektivische Stadtplanung“

Die BfP wollen nicht nur die Entwicklung der Innenstadt im Blick haben, auch die künftige Erschließung des Industrieparks im Nonnenwald ist ein Thema. Das macht Vorsitzender Erich Sczepanski deutlich. Die beiden einzigen Erschließungsstraßen in den Nonnenwald seien schon jetzt zu Stoßzeiten ausgelastet, warnt er. Sczepanski verlangt eine „perspektivische Stadtplanung“: Man müsse überlegen, wie eine dritte Erschließung des Areals gesichert werden kann – im Interesse der Unternehmen am besten über den ÖPNV, den Firmenparkplätze würden teure Bauflächen blockieren.

Laut Vorsitzendem wollen die BfP ihre öffentlichen Dialog-Veranstaltungen fortsetzen. Themenabende sind zu Jugend, Senioren, Energie, Wasserversorgung, Kanalisationen und Nonnenwald-Erschließung vorgesehen.