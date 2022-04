ESV Penzberg integriert ukrainische Flüchtlingskinder in der Jugend

Von: Andreas Baar

In den Jugendmannschaften des ESV Penzbergs sind die ersten Flüchtlingskinder aus der Ukraine untergekommen. © Verein

Penzberg –Drei ukrainische Flüchtlingskinder haben sich der Jugendabteilung des ESV Penzberg angeschlossen. Auch der Förderverein unterstützt die jungen Spieler.

Der Ukraine-Krieg und die Flüchtlinge bewegen auch die Penzberger Fußballvereine. Der ESV hat bereits erste Flüchtlingskinder in seine Jugendmannschaften aufgenommen, berichtet die Jugendleitung. Ein Kind spielt aktuell bereits bei den Bambinis des ESV mit, zwei Brüder wurden in die B-Jugend der Spielgemeinschaft Penzberg integriert. Das Ziel der Penzberger Teams ist, den Kindern „Bewegungsmöglichkeiten unter professioneller Betreuung anzubieten, spielerisch zu integrieren und sie bestmöglich von ihrem Alltag abzulenken“, heißt es von Maximilian Mursch, dem 2. Jugendleiter des ESV.

Der Förderverein unterstützt die Flüchtlinge und stellt gemeinsam mit dem Hauptverein und einem Sponsor Fußballschuhe, Trainingsanzüge und Bälle zur Verfügung. Der ESV Penzberg mit seinem Jugendleiterteam um Olaf Finder (Telefon 0170/5517163), Maximilian Mursch (0177/4451567) und Philipp Lumb wirbt um weitere Mitspieler: Anfragen können an sie telefonisch oder per Mail an jugendleitung.esv.penzberg@gmail.com gerichtet werden. Der Verein weist auch darauf, dass es seit Jahren eine erfolgreiche Frauenfußball-Abteilung im Verein gibt.