ESV Penzberg macht Klassenerhalt klar - Antdorf verliert in Höhenrain

Von: Roland Halmel

Tobias Szekeli erzielte das 2:2 für den ESV Penzberg. © Roland Halmel

Penzberg - Der ESV Penzberg sichert sich am letzten Spieltag ohne Schützenhilfe den Klassenerhalt in der Kreisklasse 3. Der ASV Antdorf war bereits gesichert.

Um nicht auf Schützenhilfe angewiesen zu sein brauchte der ESV Penzberg im letzten Saisonspiel noch Punkte, um die Klasse zu halten. Das schafften die Eisenbahner durch einen 4:2-Erfolg beim SV Wielenbach.



„Die Saison war schwierig, aber Ende hat sich die Mannschaft den Klassenerhalt redlich verdient,“ fasste ESV-Fußballchef Michael Scharbert die letzten Monate zusammen. „Vor allem in den beiden letzten Partien in Perchting und in Wielenbach überzeugte die Mannschaft und zeigte eine Top-Einstellung“, lobte Scharbert. Die Penzberger brauchten beim SVW einige Zeit, um die Nervosität abzulegen. Nach einer Viertelstunde fand der ESV besser ins Spiel: Semi Güven (17.) traf aus 18 Metern zum 1:0. Nach der Führung leistete sich die Elf von Trainer Klaus Fahrner aber eine Schwächephase was auch der Verletzung von Goalgetter Michael Reicheicher geschuldet war. Wielenbach nutzte in der Folge Ballverluste im Mittelfeld und Stellungsfehler in der Abwehr beim ESV eiskalt aus.

Mit einem Doppelschlag von Lino Missel (22., 25.) gerieten die Gäste mit 1:2 ins Hintertreffen. Penzbergs Keeper Marius Becker verhinderte kurz darauf sogar noch das dritte Gegentor mit einer starken Parade. Im Anschluss fingen sich die Eisenbahner wieder. Sie erarbeiteten sich einige Chancen, bis Tobias Szekeli (44.) kurz vor dem Pausenpfiff nach einer kurz ausgeführten Ecke das 2:2 erzielte. Der Treffer gab den Gästen Auftrieb. In der zweiten Hälfte bestimmten sie über weite Strecken das Geschehen. Die Belohnung dafür gab durch den sehenswerten Heber von Maxi Neitzert (60.) aus 25 Metern zum 3:2.

Lenk macht den Sack zu

Youngster Valentin Lenk (70.) war es schließlich vorbehalten, den Sack mit dem 4:2 im Nachschuss endgültig zuzumachen. Danach war der Widerstand der Gastgeber gebrochen. Kai Schuhmacher, Basti Schott und Szekeli vergaben noch gute Möglichkeiten um das Ergebnis zu erhöhen. „Am Ende feierten wir alle diesen Erfolg und den Klassenerhalt“, berichtete Scharbert, nachdem sich der ESV noch auf Platz acht nach vorne kämpfte.

Antdorf verliert gegen Höhenrain

Einen versöhnlichen Abschluss erhoffte sich der ASV Antdorf beim FSV Höhenrain. Dieses Ziel erreichte der ASV nicht. Beim Tabellensechsten unterlag das Team von Aleks Simic mit 2:4.



„Schade. Ich wäre gerne noch Sechster geworden und da sah es bis zur Halbzeit noch gut aus“, meinte Trainer Simic angesichts der Pausenführung. „Was dann in der zweiten Hälfte passierte ist mir unerklärlich“, ärgerte sich Simic über einen Kompletteinbruch bei seinem Team. „Bei einigen war das Arbeitsverweigerung, das ist nicht Antdorf-like“, schimpfte Simic. Dabei lief es für seine Truppe lange Zeit hervorragend. Hrisovaladis Paliogiannis, der diesmal im Sturm auflief, brachte die Gäste mit einem Doppelschlag mit 2:0 (18. 36.) in Front. Kurz vor der Pause markierte Johannes Ohlhof (39.) noch den Anschlusstreffer für Höhenrain.

Hrisovaladis Paliogiannis schoss die Antdorfer beim letzten Spiel in Höhenrain mit 2:0 in Front. © Roland Halmel

Schwindlig gespielt

Nach dem Wechsel stellten die Antdorfer weitestgehend den Betrieb ein. „Höhenrain hat uns schwindlig gespielt“, meinte Simic mit Blick auf zahlreiche Chancen. Adrian Lech (58.), Andreas Mühr (67.) und Franz Schaller (72.) schossen den FSV auf die Siegerstraße. „Hinten raus fehlten uns die Körner, da einige Leute nicht dabei waren. Unterm Strich war der Höhenrainer Sieg verdient“, bilanzierte Simic, dessen Team die Saison auf Platz elf beendete.