Exquisites Erbe: Penzberg bekommt ältestes Wertpapier Bayerns - als Replik

Von: Andreas Baar

Bergbau-Insignien finden sich im Penzberger Stadtwappen: (v.l.) Manfred Gößl (IHK-Hauptgeschäftsführer), Klaus Josef Lutz (IHK-Präsident), Eva Moser (Leiterin des Wirtschaftsarchivs), Stefan Korpan (Bürgermeister) und Anton Leinweber (Bergknappen) bei der Übergabe. © Andreas Baar

Penzberg- Die Stadt Penzberg ist stolze Besitzerin des ältesten bekannten Wertpapiers des Freistaats – allerdings nur als Replik. Trotzdem ist man stolz auf die Geschichte.

Es handelt sich um die hochwertige Kopie eines Anteilsscheins für die einstige Carl Theodor-Zeche in Penzberg vom 30. September 1797. Überreicht wurde das Exemplar von einer Delegation der IHK, das Original bewahrt das Bayerische Wirtschaftsarchiv.

Fast 226 Jahre ist das gute Stück alt. Begriffe wie „durchlaucht“, „Kux“ und der Name „Carl Theodor“ zieren das Wertpapier. Der Anteilsschein war einst vom Kurfürstlichen Berggericht ausgestellt worden.

Die laut IHK „hochwertige Replik“ des Zechen-Anteilsscheins von 1797 wurde dem Penzberger Rathaus übergeben. © Andreas Baar

Teil einer Sammlung

Anfang vergangenen Jahres hatte das Wirtschaftsarchiv das seltene Dokument erhalten. Uto Baader, Senior-Chef der Baader Bank und Aufsichtsratsvorsitzender der Bayerischen Börse, hatte seine umfangreiche Sammlung historischer bayerischer Wertpapiere mit mehr als 4500 Exemplaren dem Archiv überlassen. Das von Baader ersteigerte Dokument war eine kleine Sensation, immerhin löste es das bislang älteste bayerische Wertpapier, eine Aktie der Bürger-Ressource-Gesellschaft in Hof an der Saale von 1804, ab.

Premiere auch für IHK

Mit einiger Pandemie-Verspätung erreichte nun eine Replik das Penzberger Rathaus. Am vergangenen Donnerstag übergab eine IHK-Delegation die gerahmte Kopie an Bürgermeister Stefan Korpan (CSU). Wobei es sich nicht um eine übliche Kopie handele, wie Eva Moser, Leiterin des Bayerischen Wirtschaftsarchivs, bei der Übergabe deutlich machte – vielmehr um eine „hochwertige Replik“, die eigens von einem Grafiker fachmännisch gestaltet wurde. Überhaupt sei es das erste Mal, dass die IHK für München und Oberbayern derartiges überreiche, wie Hauptgeschäftsführer Manfred Gößl betonte.

Das Original: Eva Moser, Leiterin des Bayerischen Wirtschaftsarchivs, zeigt es stolz. © Andreas Baar

Bürgermeister ist stolz

„Da kann man stolz sein“, freute sich Rathauschef Korpan denn auch. Das Wertpapier sei „ein Stück Geschichte“ und älter als die Stadt – die erst 1919 dazu wurde – selbst. Der Zechen-Anteilsschein von 1797 zeigt für den Bürgermeister („schlägt einen Bogen“) wie sich der Ort im Lauf der Zeit von einem kleinen Zechenprojekt bis zum großen Bergbau und dem späteren Wirtschaftsstandort entwickelt habe. Über einen heutigen Wert des guten Stücks will man bei der IHK nicht spekulieren. Auch davon, wie viel Geld für die Ersteigerung auf den Tisch gelegt worden war, wisse man nichts. Eines sei aber klar: Andere Exemplare sind nicht bekannt. „Es ist ein Unikat“, erklärt Archivleiterin Moser. Es sei „bestimmt auch das wertvollste Wertpapier Bayerns“, schmunzelte Stadtoberhaupt Korpan – nicht ganz ernsthaft – mit Blick auf Penzberg als aufstrebender Wirtschaftsstandort.

Erste Zeche war unrentabel Der Berg- und Münzrat Matthias von Flurl hatte im Auftrag von Kurfürst Karl Philipp Theodor die bayerischen Gebirge auf der Suche nach Bodenschätzen erkundet. 1792 verzeichnete er erste Erfolge im Penzberger Raum. 1796 öffnete gemäß Bergknappen-Verein die Steinkohlezeche in Penzberg, die Flurl unterstellt war. Allerdings wurde der unrentable Betrieb bald eingestellt.

Doch die oberbayerische Pechkohle erlebte im Zuge der allgemeinen Industrialisierung ein Comeback. Es gab gleich mehrere Bergwerke von Miesbach bis Peiting. Im Jahr 1966 war Schluss in Penzberg: Die Bergleute fuhren zu ihrer letzten Schicht ein. Das Bergwerk wurde geschlossen. Als letzte oberbayerische Zeche machte Peißenberg 1971 dicht.

Bayerische Wirtschaftsgeschichte

Für die Übergabe war eigens IHK-Präsident Klaus Josef Lutz, der auch Vorstandsvorsitzender der BayWa AG ist, angereist. Er sei persönlich „auch überrascht“ gewesen, dass das älteste bayrische Wertpapier Penzberger Wurzeln hat, räumte er ein. Ebenso überrascht war Anfang 2020 Archivchefin Moser. Das Exemplar sei „ein Stück bayerischer Wirtschaftsgeschichte, wie es exquisiter nicht sein kann“, schwärmte sie. Immerhin trägt es die Unterschrift von Mathias von Flurl (1756-1823), der einst unter anderem kurfürstlicher Direktor der General-Bergwerks-, Salinen- und Münz-Administration war – an den obersten bayerischen Salineninspektor erinnert auch eine Straße in Penzberg.

Als besonders „schön“ bezeichnete Moser die Darstellung von Knappen auf dem Anteilsschein, dazu die Inschriften „Mit Gott“ und vor allem „Glück auf“. Eine Tatsache, die den bei der Übergabe anwesenden Anton Leinweber vom örtlichen Bergknappen-Verein zufrieden nicken ließ.

Was tun mit dem Geschenk?

Das Original kann im Münchner Wirtschaftsarchiv zu fachlichen Zwecken begutachtet werden. Leiterin Moser denkt an eine Wanderausstellung der Baader-Sammlung – allerdings nicht mit den Originalen. Doch was tun mit der Penzberger Replik? Dafür gibt es noch keine Ideen. „Einbetten in eine entsprechende Ausstellung“ kann sich Thomas Kapfer-Arrington, Leiter der Rathausabteilung Kommunikation/Kultur/Wirtschaft, vorstellen. Standorte könnten die Bergwerkswohnung im Museum oder auch im Bergwerksmuseum selbst sein. Auch eine Präsentation im Rahmen des Jubiläums der Bahnstrecke nach Penzberg (1865 eröffnet) sei möglich. Stadtarchivleiterin Bettina Wutz denkt daran, die historische Kopie über ihre Einrichtung für Schulklassen zu nutzen. Man könne die Ausstellungsorte „durchwechseln“, regte sie bei der Übergabe an.