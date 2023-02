Fahrt endet im Krankenhaus: Radfahrer in Penzberg von Auto angefahren

Von: Andreas Baar

Teilen

Der Pkw-Fahrer wollte laut Polizei an der Kreuzung nach links abbiegen und übersah den Radfahrer (Symbolbild) © ADFC Bayern

Penzberg - Im Krankenhaus endete am Samstag (4. Februar) für einen Radler die Fahrt in Penzberg. Er wurde von einem Auto angefahren.

Laut Polizei fuhr am Samstag (4. Februar) gegen 19.20 Uhr ein Penzberger (35) mit seinem Pkw auf der Nonnenwaldstraße in Richtung Wölfl. Vor ihm fuhr ein Radfahrer (77) aus Penzberg. Im Kreuzungsbereich musste der Radler auf Grund der leicht versetzten gegenüberliegenden Straße, ebenfalls leicht nach links versetzt fahren, da er gerade aus wollte. Der Autofahrer wollte an der Kreuzung nach links abbiegen. Laut Polizei übersah er den Radfahrer und fuhr diesen an. Der Radfahrer wurde von der linken Fahrzeugseite erfasst und prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Der 77-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde, er hatte laut Polizei keinen Helm getragen. Der Mann wurde von einem Sanka ins Krankenhaus nach Bad Tölz gebracht. Sachschaden: rund 1500 Euro.