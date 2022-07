Falscher Telekom-Mitarbeiter in Seeshaupt: 72-Jährige reagiert richtig

Von: Andreas Baar

Die Seeshaupterin ließ den falschen Telekom-Mitarbeiter unter einem Vorwand nicht in die Wohnung (Symbolbild). © PasntherMedia/jacek_kadaj

Seeshaupt - Ein angeblicher Telekom-Mitarbeiter wollte in Seeshaupt ein 72-Jährige an der Wohnungstür übertölpeln. Die Frau reagiert aber genau richtig.

Der angebliche Mitarbeiter der Telekom stand laut Polizei am Montag (27. Juni) an der Bahnhofstraße vor der Tür einer Seeshaupterin (72). Der Mann wollte wegen Routerarbeiten in die Wohnung gelassen werden. „Die Frau handelte richtig und ließ den Mann unter einem Vorwand nicht herein“, so Matthias Krümpel, Leiter der zuständigen Polizeiinspektion Penzberg. Danach rief die Frau bei der Deutschen Telekom an und erkundigte sich ob ein Mitarbeiter entsandt wurde. Wie sich herausstellte, hatte die Telekom niemanden zu der Adresse geschickt. Der Mann war laut Polizei circa 20 Jahre, dunkelhäutig, sprach Deutsch und trug ein T-Shirt der Telekom. Die Polizei Penzberg bittet darum, Hinweise zum Auftreten des Manns oder verdächtige Wahrnehmungen unter Telefon 08856/9257-0 oder in dringenden Fällen unter der Notrufnummer 110 zu melden.