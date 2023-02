Fasching in Iffeldorf: Garden verwandeln Vitusplatz in närrische Bühne

Von: Andreas Baar

Teilen

Auftritt auf dem Vitusplatz: Tapfere Gardemädels im Iffeldorfer Schnee. © Privat

Iffeldorf - Faschingstreiben in Iffeldorf: Garden und Prinzenpaar feierten auf dem Vitusplatz. Die Kälte tat der ausgelassenen Stimmung keinen Abbruch.

Für ein paar heitere Stunden verwandelte sich am Sonntag (29. Januar) der Vitusplatz in Iffeldorf in eine bunte Bühne für die Maschkera. Die heimischen TSV-Garden und das Prinzenpaar mit Hofmarschall hatten zum Faschingstreiben eingeladen. „Die Minustemperaturen taten der Stimmung keinen Abbruch, eine Menge Zuschauer haben sich eingefunden“, berichtet Tanja Bosch, zusammen mit Dani Liebhardt Trainerin der TSV-Garden.

Einzug: Applaus für das Iffeldorfer Prinzenpaar. © Privat

Auch die Teeniegarde trat auf. © Privat

Nächstes Jahr wieder

Neben den Auftritten von Prinzessin Christina I. vom Glitzeruniversum (Christina Wörle) und Prinz Luis I. vom Ponholzer Fuaßboistern (Luis Wörle) sowie der Kinder- und der Teeniegarde war auch sonst einiges geboten. Spielstationen waren eigens aufgebaut worden und wurden von den Gardemädchen betreut. Deren Eltern verkauften selbstgebackenen Kuchen und schenkten warmen Kaffee und diverse Getränke aus für das leibliche Wohl der Gäste aus. Das Iffeldorfer Faschingstreiben werde „mit Sicherheit im nächsten Jahr wiederholt“, kündigen die beiden Organisatorinnen Liebhardt und Bosch an.