Fasching in Penzberg: Geheimnis um Prinzenpaar ist gelüftet

Start in närrische Saison

Von Andreas Baar schließen

Penzberg – Der Penzberger Fasching 2022/2023 ist gestartet. Pünktlich am 11.11. um 11.11 Uhr ging es los. Das närrische Volk hat auch sein Prinzenpaar.

Am Freitag (11. November), pünktlich um 11.11 Uhr, ertönte auf dem Rathausplatz der Ruf aus vielen Kehlen: „Laßt’s net aus!“ Abends wurde bei der Proklamation in der Stadthalle das wohl am besten gehütete Geheimnis der vergangenen Monate in der Stadt gelüftet: Wer ist das Prinzenpaar?

Maxi Eller ist kurz vor 11.11 Uhr vor dem Café Freudenberg doch „nervös“, wie er einräumt. Der Präsident des Organisationskomitees (OK) Penzberger Fasching, am 10. Oktober von den Aktiven einstimmig im Amt bestätigt, hat schließlich gleich die närrische Zeit einzuläuten. „Ich bin es nicht mehr gewohnt“, schmunzelt er mit Blick auf die Pandemie-Einschränkungen der vergangenen zwei Saisons. Das mit der Ansprache und dem Penzberger Faschingsruf geht dann aber doch ganz souverän.

+ Auftakt in den Penzberger Fasching: Das OK startet am 11.11. um 11.11 Uhr auf dem Rathausplatz in die närrische Saison. © Andreas Baar

Ein wildes Motto

In den Reihen der strahlenden OK-Entourage steht natürlich Vorsitzender Holger Fey. „Es ist einfach nur Enthusiasmus da“, spricht er wohl die Gedanken aller Beteiligten aus. „Wir haben Lust.“ Lust auf eine fröhliche und närrische Zeit in Penzberg. Gefeiert wird heuer übrigens unter dem Motto „Born to be wild“, wie Fey verrät. Passt auch, wie der Vereinschef grinsend meint: „Gerade nach den zwei Jahren wollen wir wieder Vollgas geben.“

+ Das neue Prinzenpaar Thomas und Nicki Schönfeldt (Thomas VI. vom Aquaimperium und Nicki II. die Lewakasnarrische) hat in der Penzberger Stadthalle seinen ersten offiziellen Auftritt. © Andreas Baar

+ Das Penzberger Kinder-Prinzenpaar Louis Werner und Alina Herele (Prinz Louis I. von der Holzspalterei und Prinzessin Alina I. vom Eindradpalast). © Andreas Baar

Historisch lange Amtszeit

Einen ersten Vorgeschmack gibt es abends in der Stadthalle. Bei der Proklamation werden Garden, Hofstaat und vor allem natürlich die zwei Prinzenpaare des OK dem rund 200-köpfigen närrischen Volk präsentiert. Um 19.36 Uhr ist es dann soweit: OK-Vorsitzender Fey, Präsident Eller und der zu dem Zeitpunkt noch amtierende Penzberger Faschingsprinz Benedikt Brennauer (Benedikt I. von der OK-Manege) – der übrigens mit seiner Franziska II. vom 4 Generationenreich (Franziska Brennauer) mit einer langen Amtszeit 2020/2021 und 2022 in die Annalen eingehen wird – eröffnen die Veranstaltung. Nach dem ersten dreifachen „Laßt’s net aus“ ist Vereinschef Fey sichtlich erleichtert „Wir haben nichts verlernt.“ Den Wert der närrischen Gemeinschaft in Penzberg betont Noch-Prinz Brennauer: Man habe sich durch die Pandemie „nicht davon abhalten lassen“, dem Fasching treu zu bleiben – online und mit Abstand. OK-Präsident Eller wiederum nutzt mit Blick auf das „vollgepackte“ Programm 2022/2023 die Gelegenheit zur Werbung: „Bis Aschermittwoch wird in Penzberg keinem langweilig.“



+ Nicht verlernt: Die Teeniegarde zeigte bei der Proklamation kurz ihr Können. © Andreas Baar

Prinzenpaar war Wettfavorit

Höhepunkt ist die offizielle Präsentation der närrischen Majestäten. Louis Werner (13) alias Prinz Louis I. von der Holzspalterei regiert den Nachwuchs zusammen mit Alina Herele (11), die Prinzessin Alina I. vom Eindradpalast. „Wir freuen uns auf eine richtig coole Zeit mit Euch“, kündigte der Prinz an.

Gegen 21.30 Uhr wird es in der Stadthalle euphorisch. Unter frenetischem Applaus und im Konfettiregen werden Thomas VI. vom Aquaimperium und Nicki II. die Lewakasnarrische dem Volk vorgestellt. Thomas Schönfeldt (36) und seine Gattin Nicki Schönfeldt (34) – an der eigens aufgebauten Wettstation als haushohe Favoriten gehandelt – sind keine Unbekannten im Penzberger Stadtleben: Er ist Fernwärme-Betriebsleiter bei den Stadtwerken, sie arbeitet im städtischen Kindergarten. Ihre Durchlaucht Nicki II. kündigt auch gleich die Marschrichtung nach all den Zwangspausen an: „Wir freuen uns darauf, die Sau rauslassen zu dürfen.“